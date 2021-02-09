https://ria.ru/20210209/evrosoyuz-1596744128.html
Евросоюз не во всем согласен с США, заявил Боррель
Евросоюз не во всем согласен с США, заявил Боррель
Евросоюз является союзником США, но это не означает, что ЕС поддерживает любые действия Штатов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:26
2021-02-09T21:26
2021-02-09T21:26
европарламент
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
евросоюз
иран
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Евросоюз является союзником США, но это не означает, что ЕС поддерживает любые действия Штатов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте.К примеру, ЕС ранее критиковал действия США в отношении СВПД по Ирану.
https://ria.ru/20200527/1572021180.html
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европарламент, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз, иран, сша, в мире