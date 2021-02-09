https://ria.ru/20210209/evrosoyuz-1596744128.html

Евросоюз не во всем согласен с США, заявил Боррель

Евросоюз не во всем согласен с США, заявил Боррель

Евросоюз является союзником США, но это не означает, что ЕС поддерживает любые действия Штатов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T21:26

2021-02-09T21:26

2021-02-09T21:26

европарламент

жозеп боррель

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

евросоюз

иран

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Евросоюз является союзником США, но это не означает, что ЕС поддерживает любые действия Штатов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте.К примеру, ЕС ранее критиковал действия США в отношении СВПД по Ирану.

https://ria.ru/20200527/1572021180.html

иран

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз, иран, сша, в мире