https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596749647.html
В Британии нашли вызывающую беспокойство мутацию коронавируса
В Британии нашли вызывающую беспокойство мутацию коронавируса
Британские специалисты изучают две новые мутации коронавируса, одну из которых, обнаруженную в Бристоле, классифицировали как "вызывающую беспокойство", следует РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-09T23:23
2021-02-09T23:23
2021-02-10T00:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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вакцины
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Британские специалисты изучают две новые мутации коронавируса, одну из которых, обнаруженную в Бристоле, классифицировали как "вызывающую беспокойство", следует из сообщения Sky News.Согласно докладу консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, не исключается, что вариация вируса, получившая название Е484К, может распространяться с большей скоростью, а также "сопротивляться" действию вакцин. Тем не менее, как отмечает телеканал, эксперты пока мало знают о новых штаммах.Вторая мутация, выявленная в Ливерпуле, относится к группе "изучаемых вариантов".Сейчас в стране циркулируют четыре вариации вируса, относящиеся к "вызывающим беспокойство".В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что она распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности. При этом свидетельств, что штамм более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596705781.html
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коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, бристоль (город), в мире