https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596749647.html

В Британии нашли вызывающую беспокойство мутацию коронавируса

В Британии нашли вызывающую беспокойство мутацию коронавируса

Британские специалисты изучают две новые мутации коронавируса, одну из которых, обнаруженную в Бристоле, классифицировали как "вызывающую беспокойство", следует РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-09T23:23

2021-02-09T23:23

2021-02-10T00:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590358421_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2ebc9daa052f1e95a58d8ad0adf4b90f.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Британские специалисты изучают две новые мутации коронавируса, одну из которых, обнаруженную в Бристоле, классифицировали как "вызывающую беспокойство", следует из сообщения Sky News.Согласно докладу консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, не исключается, что вариация вируса, получившая название Е484К, может распространяться с большей скоростью, а также "сопротивляться" действию вакцин. Тем не менее, как отмечает телеканал, эксперты пока мало знают о новых штаммах.Вторая мутация, выявленная в Ливерпуле, относится к группе "изучаемых вариантов".Сейчас в стране циркулируют четыре вариации вируса, относящиеся к "вызывающим беспокойство".В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что она распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности. При этом свидетельств, что штамм более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. После этого ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596705781.html

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596676164.html

россия

великобритания

бристоль (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, бристоль (город), в мире