https://ria.ru/20230407/vypadenie-1863861956.html

Выпадение волос: почему происходит, лечение и профилактика

Выпадение волос у женщин и мужчин: причины, признаки, диагностика, лечение

Выпадение волос: почему происходит, лечение и профилактика

Выпадение волос даже в малых количествах может вызвать обеспокоенность, особенно у женщин, но не всегда это является признаком алопеции – патологического... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:39

2023-04-07T18:39

2023-04-07T18:39

здоровье

волосы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863837337_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_4e725ee98ea586100922497b04944cf6.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Выпадение волос даже в малых количествах может вызвать обеспокоенность, особенно у женщин, но не всегда это является признаком алопеции – патологического процесса. Что делать, если на голове сильно выпадают волосы, причины, почему так происходит, как остановить этот процесс и какое лечение могут назначить – в материале РИА Новости.Выпадение волосСам по себе процесс выпадения волос абсолютно физиологически нормальный для любого человека. Связано это с тем, что каждый волос проходит определенные этапы развития с его "зарождения" и до момента выпадения. При этом все волосы находятся в каждый момент времени на разных фазах своего жизненного цикла, поэтому при отсутствии патологий, выпадение никак визуально не заметно. Если процесс усиливается вследствие воздействия внутренних и внешних факторов, то это состояние называется алопецией, при которой поредение волос становится визуально очевидным. В зависимости от пола можно выделить некоторые ее особенности.У женщинВыпадение волос у женщин характерно начинается в области центрального пробора. Наиболее выраженное поредение и истончение волос наблюдается у линии лба и эта область сужается по ходу пробора. В дальнейшем, особенно при патологическом течении процесса, пробор визуально "расширяется", сквозь пряди хорошо видна кожа головы, а по длине волосы не отрастают.У мужчинВыпадение волос у мужчин также начинается у лба и постепенно линия роста отдаляется от бровей. По всей поверхности головы волосы становятся тоньше, их количество сокращается, а местами появляются участки выраженного поредения. Происходит это не одновременно по всей голове, а в самых разных зонах, при этом на других участках качество и объем волосяного покрова не меняется.Норма выпадения волосВсего на голове растет от 100 000 до 250 000 волос и нормой считается выпадение 50–150 единиц ежедневно. Это физиологический процесс, который происходит из-за постоянного обновления волос. Такое количество никак не влияет на густоту и визуально совсем незаметно.В домашних условиях можно провести небольшой тест, который поможет узнать, есть ли патология или выпадение волос в пределах нормы. Для этого в теменной области необходимо отделить небольшую прядь волос и слегка начать ее натягивать. Важно, чтобы это не было намеренным выдергиванием, а умеренным потягиванием. При норме за 4–6 таких подходов в руках может остаться 1–2 волоса, если выпадение имеет патологический характер, то при каждом натягивании может вырваться от 3-х и более волос.При этом важно понимать, что результат не дает стопроцентной гарантии, поэтому при любых подозрениях необходимо обратиться к врачу.ПатогенезПроцесс выпадения волос во многом связан с нарушением их жизненного цикла. Их рост – это закономерный и циклический процесс, каждый волосяной фолликул проходит через определенные фазы роста:Фаза анагена. Она характеризуется синтезом и формированием фолликула, а также активным ростом стержня самого волоса. Именно в этой фазе каждый волос находится большую часть времени и именно от ее продолжительности зависит насколько длинным он отрастет. Длительность анагена во многом определяется генетически, но в частных случаях на него могут влиять внутренние и внешние факторы. Среднее время, сколько волос на голове находится в фазе активного роста, составляет от 2 до 6 лет. Для сравнения, волосы на руках активно растут 2–3 месяца, а на ногах около 6 месяцев.Фаза катагена. В этой фазе постепенно останавливаются все этапы роста. В частности, перестает вырабатываться меланин, поэтому волос, находящийся в фазе катагена, у корня может быть светлее. Волосяной фолликул сокращается в размерах, а корень волоса отделяется от сосочка и постепенно продвигается наружу.Фаза телогена. Она длится от 2 до 4 месяцев. В это время фолликул вместе со стержнем удаляется и волос выпадает.Дополнительно иногда выделяются еще две фазы: экзогена – момент выпадения волоса и неогена – период восстановления волоса после выпадения.Именно из-за такой последовательности этапов активное выпадение волос может проявиться не сразу, а лишь спустя 2–4 месяца после воздействия неблагоприятного фактора. И именно с нарушениями жизненного цикла связан патогенез выпадения волос.Например, такой процесс могут спровоцировать некоторые лекарства. Точный механизм не до конца изучен, но на сегодняшний день предполагается, что происходит это из-за негативного воздействия компонентов препарата на фолликулярные кератиноциты – клетки, обуславливающие рост волоса. В частности, противоопухолевые препараты в больших дозировках способны значительно замедлить деление клеток, а противовирусные и антибактериальные – нарушить интенсивность питания волоса и, как следствие, сократить длительность фазы активного роста. При этом выпадение волос не является основополагающим побочным эффектом или противопоказанием к лечению препаратами, после прекращения приема таких лекарств рост волос вновь налаживается.Также нарушают фазы развития волоса половые гормоны, так как они напрямую являются регуляторами этого процесса. Но, например, при повышенном уровне гормонов будут наблюдаться и другие симптомы (нарушения менструального цикла, врожденные дефекты, половая дисфункция и т.д.). Нередко выпадение волос активное даже при нормальном гормональном фоне, это связано с повышенной чувствительностью рецепторов кожи.Усиливается выпадение волос и при заболеваниях кожи. К примеру, при себорейном дерматите и перхоти ухудшается питание волосяного сосочка, что значительно сокращает фазу активного роста и вызывает быстрое наступление фазы выпадения.При стрессах и психическом напряжении выпадение волос также усиливается из-за нарушений их жизненного цикла. В это время организм старается максимально выделять и тратить все полезные вещества на защиту внутренних органов, а питание периферических тканей ухудшается. Также эмоциональные потрясения заставляют мышцы, которые "удерживают" волос, непроизвольно сокращаться. Они сдавливают корень волосяного сосочка, что в свою очередь лишает его притока крови и нарушает питание. При единичных и кратковременных стрессах значительного выпадения может не наблюдаться, но при длительных и хронических проявлениях может наступить диффузная алопеция.ПричиныПричин, по которым выпадают волосы, большое количество и в основном они все связаны с нарушениями жизненного цикла волоса. Среди наиболее распространенных можно выделить:Также выпадение волос может быть частью или следствием многих заболеваний, среди которых:СимптомыОсобенных симптомов при алопеции нет. Обращать внимание стоит на то, как много волос выпадает ежедневно, сколько их остается на подушке после сна, очевидно ли поредение волос со стороны и появляются ли конкретные участки, где выпадение происходит активнее.Виды заболеванияАлопеция бывает нескольких видов.Очаговая алопецияПри такой алопеции на голове появляются участки, полностью лишенные волос. Они могут быть единичными и множественными, а впоследствии может развиться тотальная алопеция (потеря волос как на голове, так и на всем теле). Очаговая алопеция не самая распространенная и часто является следствием аутоиммунных заболеваний (например, витилиго), заболеваний щитовидной железы, ревматоидного артрита и т.д.Диффузная алопецияОна выражается резким чрезмерным выпадением волос по всей поверхности головы и является самой распространенной формой алопеции. При таком состоянии большая часть волос находится в стадии выпадения, а фаза роста укорачивается. Диффузная алопеция, как правило, является следствием нервно-психического напряжения, приема некоторых лекарств и состояний, при которых температура тела выше 38,5 °С.Андрогенетическая алопецияПри такой алопеции волосы истончаются и выпадают в зонах с повышенным количеством андрогенных рецепторов. У мужчин это лобная и теменная области, а у женщин – зона центрального пробора. Причинами такой алопеции являются генетические особенности.Степени тяжести выпадения волосПонимание степени облысения важно для подбора оптимального лечения. Как правило, для этого используют шкалу Гамильтона-Норвуда. Она состоит из 8 степеней облысения, каждая из которых имеет свою характеристику:ОсложненияСамо по себе выпадение волос не несет никакой угрозы для здоровья, но влияет на психоэмоциональное состояние и снижает качество жизни. В этом заключается главная опасность – человек отмечает изменения в своей внешности, которые могут оказаться для него критичными, испытывает из-за этого стресс, который, в свою очередь, иногда является катализатором для ухудшения ситуации. Такой замкнутый круг может привести к депрессивным состояниям, апатии и социальной дезадаптации.ДиагностикаЧтобы диагностировать заболевания, которые сопровождаются выпадением волос, используются различные методы, которые зачастую применяются вместе:Анамнез и осмотр Это самый первый шаг перед дальнейшими исследованиями. Сбор анамнеза предполагает устный расспрос пациента, что помогает выяснить есть ли хронические заболевания, какие лекарства принимает человек, есть ли наследственные факторы и т.д. После получения необходимой информации врач переходит к осмотру волосистой части головы. Это необходимо, чтобы выявить возможные поражения кожи, выраженность поредения волос и общее их состояние. Также специалист осматривает ногтевые пластины, так как их деформация может стать важным диагностическим критерием.Частью осмотра является также тест натяжения, при котором врач берет прядь, состоящую примерно из 50–70 волос и, слегка натягивая, пропускает ее через пальцы. Если при таком тесте выпадает более 6 волос, то он считается положительным. Он помогает предварительно оценить активность выпадения волос на разных участках.Инструментальная диагностика К такому методу диагностики относятся:− Трихоскопия. Это безболезненная процедура, которая проводится с помощью специального аппарата – трихоскопа. С него изображение выводится на компьютер, что позволяет оценить состояние кожи головы, волосяного фолликула, активность сальных желез и увидеть структуру волоса. Особой подготовки для такой процедуры не требуется.− Фототрихограмма. Это разновидность трихоскопии, с помощью которой можно получить более точные данные. Она помогает выявить андрогенетическую алопецию на ранних стадиях, оценить скорость и качество роста волос, а также провести дифференциальную диагностику для сложных клинических случаев.− Обзорная рентгенография черепа. Она необходима для исключения новообразований в костном образовании в середине черепной коробки. Их наличие в этой зоне могут вызвать нейроэндокринные нарушения, которые зачастую проявляются именно выпадением волос.Лабораторная диагностикаНередко для постановки диагноза требуется сдать некоторые анализы, например:ЛечениеТактика лечения выпадения волос во многом зависит от факторов, вызвавших этот процесс, и от тяжести течения заболевания. Нередко разные типы лечения применяются вместе для достижения наилучшего эффекта.МедикаментозноеЕлена Богатова, врач-косметолог, дерматовенеролог и трихолог, уточняет, что такое лечение может включать применение медикаментов, таких как финастерид и дутастерид, которые помогают снизить уровень гормонов, способствующих выпадению волос. Также возможно использование лекарств, которые улучшают кровообращение в области волосяных фолликулов и способствует их росту. Но эксперт также рассказала о других медикаментозных методах лечения.ВитаминыДефицит некоторых витаминов, а также макро- и микроэлементов может привести к выпадению волос, поэтому важно убедиться, что в ежедневном рационе достаточно питательных веществ. К примеру, витамины А, С и E, а также железо и цинк могут помочь укрепить волосы.МезотерапияЭксперт уточняет, что это процедура, при которой в кожу вводятся специальные инъекции, содержащие витамины, аминокислоты, минералы и другие питательные вещества. Мезотерапия может способствовать росту волос, укреплению и уменьшению их выпадения.ПлазмотерапияЭто метод лечения выпадения волос, который включает введение в кожу пациента плазмы, богатой тромбоцитами. Эта процедура может стимулировать рост волос и улучшить качество уже существующих.Миноксидил для волосКак отмечает Елена Богатова, миноксидил – это лекарственное средство, которое применяется для лечения выпадения волос. Он может быть доступен в виде лосьона или спрея, увеличивает кровообращение в коже головы и способствует росту волос.ЛосьоныНекоторые лосьоны могут содержать комплексы питательных веществ, которые помогают укрепить волосы. Существуют варианты, которые дополнительно могут содержать ингредиенты, такие как ментол или камфора, которые могут стимулировать кровообращение в коже головы.ХирургическоеСветлана Довгаль, врач-дерматовенеролог и косметолог ФГБУ Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации, отмечает, что к хирургическому лечению относятся:ФизиотерапевтическоеПо словам Елены Богатовой, физиотерапевтическое лечение включает в себя различные методы, такие как криомассаж, электрофорез, микротоки, дарсонваль, лазерные воздействия, магнитотерапию, массаж кожи головы, акупунктуру и другие процедуры, которые могут стимулировать рост волос.Прогноз и профилактикаНаверняка предугадать, каким будет исход заболевания, практически невозможно, но при выявлении проблемы на ранних сроках и своевременном адекватном лечении исход благоприятный. На него также влияет вид заболевания:Прогноз неблагоприятный, если выпадение волос стойкое и отсутствует рациональное лечение, – человек может полностью облысеть.В качестве основных мер профилактики можно выделить:Советы трихологовЕлена Богатова поделилась некоторыми советами, чтобы улучшить качество волос и снизить активность их выпадения:● Посетите врача: если у вас есть проблемы с выпадением волос, то важно обратиться к специалисту, который может помочь вам выбрать наиболее подходящий метод лечения.● Будьте терпеливы: лечение выпадения волос может занять время, поэтому важно быть терпеливым и следовать рекомендациям врача.● Избегайте самолечения: не пытайтесь лечить выпадение волос самостоятельно, так как это может привести к усугублению проблемы.● Избегайте частого мытья волос: частое мытье волос может приводить к их выпадению, поэтому важно ограничить это до необходимого минимума.● Избегайте перегрева кожи головы: избегайте использования сушек для волос или горячих инструментов для укладки волос, так как это может привести к перегреву кожи головы и выпадению волос.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/volosy-1810034438.html

https://ria.ru/20210128/volosy-1595005042.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/trikholog-1728593112.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/volosy-1829081246.html

https://ria.ru/20210418/pricheska-1728774545.html

https://ria.ru/20230201/volosy-1848945876.html

https://ria.ru/20230118/mezoterapiya-1845808548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/tsink-1835980984.html

https://ria.ru/20220913/vitaminy-1816359896.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, волосы