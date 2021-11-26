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Как вернуть густую шевелюру: методы и стоимость пересадки волос
Пересадка волос на голове: где делают операцию и как происходит процедура
Как вернуть густую шевелюру: методы и стоимость пересадки волос
Пересадка волос на голове – эффективный способ борьбы с облысением. Используя современные методы, врачи способны избавить пациента от залысин без негативных... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T23:07
2021-11-26T23:28
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волосы
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пересадка волос на голове – эффективный способ борьбы с облысением. Используя современные методы, врачи способны избавить пациента от залысин без негативных последствий. Как происходит процедура и где лучше делать операцию: в Москве или за рубежом, – в материале РИА Новости.Что такое пересадка волосПересадка волос – это операция по трансплантации волосяных фолликулов с одного участка тела на другой. Такой метод применяют для восстановления волос на голове человека, а также в зоне бороды, усов и бровей.Нередки случаи, когда от облысения можно избавиться лечением вызвавшей алопецию основной патологии или изменением образа жизни. Но зачастую только пересадка волос становится оптимальным решением.В каких случаях применяетсяНеобходимость восстановления волос на голове появляется по трем причинам: андрогенетическая алопеция, рубцовая алопеция, недостаточная плотность волос в разных зонах.Андрогенетическая алопецияАндрогенетическая (андрогенная) алопеция – заболевание, вызванное повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к андрогенам (ДГТ-активной форме тестостерона). Такой тип облысения наиболее распространенный и встречается более чем в 75% случаев.Начальный период заболевания характеризуется истончением и поредением волос. Далее образуются залысины, а затем происходит полное облысение лобно-теменной зоны и макушки."Встречается андрогенетическая алопеция как у мужчин, так и у женщин. Основная причина – генетическая предрасположенность и индивидуальная повышенная чувствительность фермента 5а-редуктазы, который переводит тестостерон в ДГТ именно на уровне кожи", – пояснила Виталия Копытина, врач-трихолог и косметолог клиники Seline.Недостаточная плотность волосМожет проявляться диффузным уменьшением плотности волос по всей голове или в определенных зонах.Основные причины – сильный эмоциональный стресс, недостаток витаминов и минералов в организме, нарушения эндокринной системы, заболевания пищеварительного тракта."Очень важно найти причину появления патологии, чтобы она не привела к более серьезным проблемам. Устранение причины может способствовать возвращению прежней густоты волос. В этом случае пересадка может не понадобиться", – советует эксперт.Рубцовая алопецияРубцовая алопеция – это потеря волос, которая характеризуется непрерывным разрушением волосяного фолликула без восстановления роста волос.К таким алопециям относятся: красный плоский лишай, склеродермия, а также ожоги и рубцы.Подготовка к процедуреЗа неделю до операции необходимо:За шесть часов до начала процедуры нежелательно употреблять пищу и воду. Перед операцией необходимо тщательно вымыть волосы без использования средств для укладки.Нужно сдать анализы:Дополнительные анализы – БАК (биохимический анализ крови), коагулограмма, на глюкозу.Процедура по трансплантации волос длится от четырех часов и более, очень важно, чтобы пациент был выспавшимся и хорошо отдохнувшим."В профессиональных клиниках проводят процедуры, которые рекомендуют делать до пересадки волос, чтобы приживаемость фолликулов была намного выше. Это процедуры PRP-терапии – введение в кожу головы собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, и лазеротерапия на аппарате М22. Такая процедура усиливает приток крови к волосяным фолликулам и стимулирует ростковую зону волоса", – отмечает Виталия Копытина.Расчет волос для пересадкиТочное количество материала для пересадки специалист определяет на предварительной консультации. Прежде всего врач обращает внимание на качество и густоту донорского материала, а также на степень облысения. После этого проводится расчет необходимого количество луковиц для операции.Донорским материалом считается не волос, а графт. Графт – это элемент волосяной ткани головы, включающий в себя от одного до четырех фолликулов. Он выглядит как несколько волосков, растущих из одной точки.Оптимальным количеством для пересадки волос на 1 кв.см. считается 35-45 графтов.Донорские участкиВо время консультации перед операцией по трансплантации специалисты выбирают участок кожи для пересадки и проводят анализ волоса.Чаще всего донорским участком выступает затылочная область. Однако не всегда материала в этой области достаточно. В таком случае врачи могут использовать другие места, где есть густой волосяной покров: область груди, руки, бороду.Выбор в пользу затылка в качестве донорского участка обусловлен степенью приживаемости волосяных фолликулов. Графт с задней части головы с большей вероятностью приживется, чем материал с другого места. Например, материал, взятый с затылка, приживется с вероятностью 99%, с бороды – примерно 95%, с тела – около 60%.Процесс пересадкиШовные методикиШовный метод проведения операции по пересадке волос уже считается устаревшим и используется редко. Основная причина отказа от такого способа – травмирование большого участка тела.К шовным методам относятся:FUT (Follicular Unit Transplantation) – метод, в ходе которого с затылочной части изымается донорский материал в виде полоски кожи. Обычно ее размер - не больше 10 на 3 см. После этого из нее извлекаются графты и пересаживаются в облысевшие области.STRIP (лоскутный метод) – метод, практически полностью схожий с FUT, за исключением размера донорского материала. При таком способе полоска кожи может достигать 25 на 3 см.Шовный способ пересадки волос считается самым болезненным и травматичным из всех существующих. Рубцы и шрамы в затылочной части – еще одна неприятная особенность такого методаБесшовные методикиПри бесшовных методах пересадки волос используется специальное оборудование, которое упрощает процесс распределения волосков по коже, а также снижает риск инфицирования.FUE (Follicular Unit Extraction) – бесшовный метод, характеризующийся изъятием из донорской зоны пучков волос. Фолликулы извлекаются с помощью специального инструмента (панч). На участке, куда необходимо пересадить волосы, делается надрез или прокол. Далее в него вживляется донорский материал.К плюсам этого метода относят быстрое заживление рубцов и короткий срок реабилитации.На какой срок хватает пересадкиВ случаях, когда операцию по трансплантации проводят грамотные специалисты, соблюдая все методики, результат процедуры может сохраниться на всю жизнь.Современные методы пересадки волос позволяют добиться наилучших результатов без шрамов и побочных эффектов. Нужно ли будет делать операцию повторно и будут ли волосы расти всю жизнь? Это зависит от множества факторов: от качества проведения операции до выполнения рекомендаций врачей после процедуры.Выбор клиникиГлавный вопрос при планировании пересадки волос – выбор клиники. Критерии для выбора у каждого пациента индивидуальны.Согласно данным ISHRS (Международное общество хирургии восстановления волос) большинство операций по трансплантации волос проводятся в Турции. Стоимость пересадки волос в клиниках этой страны в переводе на российскую валюту начинается с 120 тысяч рублей.Но у турецких клиник за последние годы появился ряд достойных конкурентов. Большое количество пациентов выбирают для трансплантации волос клиники в Москве. Грамотность специалистов и усовершенствованные технологии позволяют российским врачам делать качественную пересадку волос.Много успешных операций по трансплантации волос были проведены также в клиниках Грузии и США.Стоимость операцииСтоимость процедуры зависит от разных факторов, начиная с региона проведения операции, заканчивая квалификацией врачей. Кроме того, цена варьируется в зависимости от площадки пересадки и количества сеансов.Средняя стоимость пересадки одного графта в клинике премиум-класса – 200 рублей, в бюджетной клинике – до 120 рублей.Чтобы примерно понимать конечную стоимость, при обычной пересадке волос требуется около 2000 графтов.Кроме того, к цене самой операции нужно прибавить стоимость консультации специалиста. В среднем – это около 1500 рублей (в зависимости от региона и клиники).Операция по трансплантации волос при ожогах стоит от 15 тысяч рублей.ПротивопоказанияОсновные противопоказания к проведению трансплантации волос:Кроме того, операция противопоказана при наличии таких заболеваний как СПИД, гепатиты, гемофилия и волчанка.Плюсы и минусы процедурыОсновные преимущества операции по пересадки волос:Основными недостатками трансплантации волос считают продолжительность процедуры (от 4 до 6 часов) и возможная необходимость повторения операции. К минусам такой процедуры относят ее высокую стоимость.
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медицина, здоровье - общество, здоровье, волосы
23:07 26.11.2021 (обновлено: 23:28 26.11.2021)
 

Как вернуть густую шевелюру: методы и стоимость пересадки волос

© Fotolia / KurhanПересадка волос на голове
Пересадка волос на голове - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Fotolia / Kurhan
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пересадка волос на голове – эффективный способ борьбы с облысением. Используя современные методы, врачи способны избавить пациента от залысин без негативных последствий. Как происходит процедура и где лучше делать операцию: в Москве или за рубежом, – в материале РИА Новости.

Что такое пересадка волос

Пересадка волос – это операция по трансплантации волосяных фолликулов с одного участка тела на другой. Такой метод применяют для восстановления волос на голове человека, а также в зоне бороды, усов и бровей.
Нередки случаи, когда от облысения можно избавиться лечением вызвавшей алопецию основной патологии или изменением образа жизни. Но зачастую только пересадка волос становится оптимальным решением.
© Depositphotos / Elnur_Пациент на приеме у трихолога
Пациент на приеме у трихолога - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Elnur_
Пациент на приеме у трихолога

В каких случаях применяется

Необходимость восстановления волос на голове появляется по трем причинам: андрогенетическая алопеция, рубцовая алопеция, недостаточная плотность волос в разных зонах.

Андрогенетическая алопеция

Андрогенетическая (андрогенная) алопеция – заболевание, вызванное повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к андрогенам (ДГТ-активной форме тестостерона). Такой тип облысения наиболее распространенный и встречается более чем в 75% случаев.
Начальный период заболевания характеризуется истончением и поредением волос. Далее образуются залысины, а затем происходит полное облысение лобно-теменной зоны и макушки.
"Встречается андрогенетическая алопеция как у мужчин, так и у женщин. Основная причина – генетическая предрасположенность и индивидуальная повышенная чувствительность фермента 5а-редуктазы, который переводит тестостерон в ДГТ именно на уровне кожи", – пояснила Виталия Копытина, врач-трихолог и косметолог клиники Seline.
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Недостаточная плотность волос

Может проявляться диффузным уменьшением плотности волос по всей голове или в определенных зонах.
Основные причины – сильный эмоциональный стресс, недостаток витаминов и минералов в организме, нарушения эндокринной системы, заболевания пищеварительного тракта.
"Очень важно найти причину появления патологии, чтобы она не привела к более серьезным проблемам. Устранение причины может способствовать возвращению прежней густоты волос. В этом случае пересадка может не понадобиться", – советует эксперт.

Рубцовая алопеция

Рубцовая алопеция – это потеря волос, которая характеризуется непрерывным разрушением волосяного фолликула без восстановления роста волос.
К таким алопециям относятся: красный плоский лишай, склеродермия, а также ожоги и рубцы.
© Depositphotos / Isaac74Пациент на приеме у трихолога
Пациент на приеме у трихолога - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Isaac74
Пациент на приеме у трихолога

Подготовка к процедуре

За неделю до операции необходимо:
  1. 1
    Исключить алкоголь.
  2. 2
    Отказаться или свести к минимуму употребление табака.
  3. 3
    Прекратить принимать препараты, влияющие на процесс свертываемости крови.
  4. 4
    Отказаться от массажа головы.
  5. 5
    Избегать стрессов.
  6. 6
    Минимизировать занятия спортом.
За шесть часов до начала процедуры нежелательно употреблять пищу и воду. Перед операцией необходимо тщательно вымыть волосы без использования средств для укладки.
Нужно сдать анализы:
  • общий анализ крови;
  • анализ на ВИЧ;
  • на половые инфекции;
  • на гепатиты C и B.
Дополнительные анализы – БАК (биохимический анализ крови), коагулограмма, на глюкозу.
Процедура по трансплантации волос длится от четырех часов и более, очень важно, чтобы пациент был выспавшимся и хорошо отдохнувшим.
"В профессиональных клиниках проводят процедуры, которые рекомендуют делать до пересадки волос, чтобы приживаемость фолликулов была намного выше. Это процедуры PRP-терапии – введение в кожу головы собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, и лазеротерапия на аппарате М22. Такая процедура усиливает приток крови к волосяным фолликулам и стимулирует ростковую зону волоса", – отмечает Виталия Копытина.
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Расчет волос для пересадки

Точное количество материала для пересадки специалист определяет на предварительной консультации. Прежде всего врач обращает внимание на качество и густоту донорского материала, а также на степень облысения. После этого проводится расчет необходимого количество луковиц для операции.
Донорским материалом считается не волос, а графт. Графт – это элемент волосяной ткани головы, включающий в себя от одного до четырех фолликулов. Он выглядит как несколько волосков, растущих из одной точки.
Оптимальным количеством для пересадки волос на 1 кв.см. считается 35-45 графтов.

Донорские участки

Во время консультации перед операцией по трансплантации специалисты выбирают участок кожи для пересадки и проводят анализ волоса.
Чаще всего донорским участком выступает затылочная область. Однако не всегда материала в этой области достаточно. В таком случае врачи могут использовать другие места, где есть густой волосяной покров: область груди, руки, бороду.
Выбор в пользу затылка в качестве донорского участка обусловлен степенью приживаемости волосяных фолликулов. Графт с задней части головы с большей вероятностью приживется, чем материал с другого места. Например, материал, взятый с затылка, приживется с вероятностью 99%, с бороды – примерно 95%, с тела – около 60%.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник проводит забор крови

Процесс пересадки

Шовные методики

Шовный метод проведения операции по пересадке волос уже считается устаревшим и используется редко. Основная причина отказа от такого способа – травмирование большого участка тела.
К шовным методам относятся:
FUT (Follicular Unit Transplantation) – метод, в ходе которого с затылочной части изымается донорский материал в виде полоски кожи. Обычно ее размер - не больше 10 на 3 см. После этого из нее извлекаются графты и пересаживаются в облысевшие области.
STRIP (лоскутный метод) – метод, практически полностью схожий с FUT, за исключением размера донорского материала. При таком способе полоска кожи может достигать 25 на 3 см.
Шовный способ пересадки волос считается самым болезненным и травматичным из всех существующих. Рубцы и шрамы в затылочной части – еще одна неприятная особенность такого метода

Бесшовные методики

При бесшовных методах пересадки волос используется специальное оборудование, которое упрощает процесс распределения волосков по коже, а также снижает риск инфицирования.
FUE (Follicular Unit Extraction) – бесшовный метод, характеризующийся изъятием из донорской зоны пучков волос. Фолликулы извлекаются с помощью специального инструмента (панч). На участке, куда необходимо пересадить волосы, делается надрез или прокол. Далее в него вживляется донорский материал.
К плюсам этого метода относят быстрое заживление рубцов и короткий срок реабилитации.
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На какой срок хватает пересадки

В случаях, когда операцию по трансплантации проводят грамотные специалисты, соблюдая все методики, результат процедуры может сохраниться на всю жизнь.
Современные методы пересадки волос позволяют добиться наилучших результатов без шрамов и побочных эффектов. Нужно ли будет делать операцию повторно и будут ли волосы расти всю жизнь? Это зависит от множества факторов: от качества проведения операции до выполнения рекомендаций врачей после процедуры.

Выбор клиники

Главный вопрос при планировании пересадки волос – выбор клиники. Критерии для выбора у каждого пациента индивидуальны.
Согласно данным ISHRS (Международное общество хирургии восстановления волос) большинство операций по трансплантации волос проводятся в Турции. Стоимость пересадки волос в клиниках этой страны в переводе на российскую валюту начинается с 120 тысяч рублей.
Но у турецких клиник за последние годы появился ряд достойных конкурентов. Большое количество пациентов выбирают для трансплантации волос клиники в Москве. Грамотность специалистов и усовершенствованные технологии позволяют российским врачам делать качественную пересадку волос.
Много успешных операций по трансплантации волос были проведены также в клиниках Грузии и США.
© Depositphotos / wasansos1Облысение
Облысение - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / wasansos1
Облысение

Стоимость операции

Стоимость процедуры зависит от разных факторов, начиная с региона проведения операции, заканчивая квалификацией врачей. Кроме того, цена варьируется в зависимости от площадки пересадки и количества сеансов.
Средняя стоимость пересадки одного графта в клинике премиум-класса – 200 рублей, в бюджетной клинике – до 120 рублей.
Чтобы примерно понимать конечную стоимость, при обычной пересадке волос требуется около 2000 графтов.
Кроме того, к цене самой операции нужно прибавить стоимость консультации специалиста. В среднем – это около 1500 рублей (в зависимости от региона и клиники).
Операция по трансплантации волос при ожогах стоит от 15 тысяч рублей.

Противопоказания

Основные противопоказания к проведению трансплантации волос:
  • Наличие психических расстройств с навязчивыми мыслями, искаженным восприятием своего тела.
  • Наличие ран и язв на коже головы.
  • Онкологические заболевания.
  • Хронические проблемы кожи.
  • Заболевания сердечно-сосудистой системы.
  • Сахарный диабет.
  • Непереносимость анальгетиков.
  • Возраст до 25 лет.
Кроме того, операция противопоказана при наличии таких заболеваний как СПИД, гепатиты, гемофилия и волчанка.
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Плюсы и минусы процедуры

Основные преимущества операции по пересадки волос:
  1. 1
    Волосы растут так же, как и на здоровых участках.
  2. 2
    Нет необходимости в дополнительном уходе. Не нужно пользоваться специализированными кремами и мазями.
  3. 3
    Пропадают комплексы из-за отсутствия волос.
Основными недостатками трансплантации волос считают продолжительность процедуры (от 4 до 6 часов) и возможная необходимость повторения операции. К минусам такой процедуры относят ее высокую стоимость.
 
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