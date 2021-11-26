23:07 26.11.2021 (обновлено: 23:28 26.11.2021)
Как вернуть густую шевелюру: методы и стоимость пересадки волос
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пересадка волос на голове – эффективный способ борьбы с облысением. Используя современные методы, врачи способны избавить пациента от залысин без негативных последствий. Как происходит процедура и где лучше делать операцию: в Москве или за рубежом, – в материале РИА Новости.
Что такое пересадка волос
Пересадка волос – это операция по трансплантации волосяных фолликулов с одного участка тела на другой. Такой метод применяют для восстановления волос на голове человека, а также в зоне бороды, усов и бровей.
Нередки случаи, когда от облысения можно избавиться лечением вызвавшей алопецию основной патологии или изменением образа жизни. Но зачастую только пересадка волос становится оптимальным решением.
Пациент на приеме у трихолога
В каких случаях применяется
Необходимость восстановления волос на голове появляется по трем причинам: андрогенетическая алопеция, рубцовая алопеция, недостаточная плотность волос в разных зонах.
Андрогенетическая алопеция
Андрогенетическая (андрогенная) алопеция – заболевание, вызванное повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к андрогенам (ДГТ-активной форме тестостерона). Такой тип облысения наиболее распространенный и встречается более чем в 75% случаев.
Начальный период заболевания характеризуется истончением и поредением волос. Далее образуются залысины, а затем происходит полное облысение лобно-теменной зоны и макушки.
"Встречается андрогенетическая алопеция как у мужчин, так и у женщин. Основная причина – генетическая предрасположенность и индивидуальная повышенная чувствительность фермента 5а-редуктазы, который переводит тестостерон в ДГТ именно на уровне кожи", – пояснила Виталия Копытина, врач-трихолог и косметолог клиники Seline.
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Недостаточная плотность волос
Может проявляться диффузным уменьшением плотности волос по всей голове или в определенных зонах.
Основные причины – сильный эмоциональный стресс, недостаток витаминов и минералов в организме, нарушения эндокринной системы, заболевания пищеварительного тракта.
"Очень важно найти причину появления патологии, чтобы она не привела к более серьезным проблемам. Устранение причины может способствовать возвращению прежней густоты волос. В этом случае пересадка может не понадобиться", – советует эксперт.
Рубцовая алопеция
Рубцовая алопеция – это потеря волос, которая характеризуется непрерывным разрушением волосяного фолликула без восстановления роста волос.
К таким алопециям относятся: красный плоский лишай, склеродермия, а также ожоги и рубцы.
Пациент на приеме у трихолога
Подготовка к процедуре
За неделю до операции необходимо:
- 1Исключить алкоголь.
- 2Отказаться или свести к минимуму употребление табака.
- 3Прекратить принимать препараты, влияющие на процесс свертываемости крови.
- 4Отказаться от массажа головы.
- 5Избегать стрессов.
- 6Минимизировать занятия спортом.
За шесть часов до начала процедуры нежелательно употреблять пищу и воду. Перед операцией необходимо тщательно вымыть волосы без использования средств для укладки.
Нужно сдать анализы:
- —общий анализ крови;
- —анализ на ВИЧ;
- —на половые инфекции;
- —на гепатиты C и B.
Дополнительные анализы – БАК (биохимический анализ крови), коагулограмма, на глюкозу.
Процедура по трансплантации волос длится от четырех часов и более, очень важно, чтобы пациент был выспавшимся и хорошо отдохнувшим.
"В профессиональных клиниках проводят процедуры, которые рекомендуют делать до пересадки волос, чтобы приживаемость фолликулов была намного выше. Это процедуры PRP-терапии – введение в кожу головы собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, и лазеротерапия на аппарате М22. Такая процедура усиливает приток крови к волосяным фолликулам и стимулирует ростковую зону волоса", – отмечает Виталия Копытина.
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Расчет волос для пересадки
Точное количество материала для пересадки специалист определяет на предварительной консультации. Прежде всего врач обращает внимание на качество и густоту донорского материала, а также на степень облысения. После этого проводится расчет необходимого количество луковиц для операции.
Донорским материалом считается не волос, а графт. Графт – это элемент волосяной ткани головы, включающий в себя от одного до четырех фолликулов. Он выглядит как несколько волосков, растущих из одной точки.
Оптимальным количеством для пересадки волос на 1 кв.см. считается 35-45 графтов.
Донорские участки
Во время консультации перед операцией по трансплантации специалисты выбирают участок кожи для пересадки и проводят анализ волоса.
Чаще всего донорским участком выступает затылочная область. Однако не всегда материала в этой области достаточно. В таком случае врачи могут использовать другие места, где есть густой волосяной покров: область груди, руки, бороду.
Выбор в пользу затылка в качестве донорского участка обусловлен степенью приживаемости волосяных фолликулов. Графт с задней части головы с большей вероятностью приживется, чем материал с другого места. Например, материал, взятый с затылка, приживется с вероятностью 99%, с бороды – примерно 95%, с тела – около 60%.
Медицинский работник проводит забор крови
Процесс пересадки
Шовные методики
Шовный метод проведения операции по пересадке волос уже считается устаревшим и используется редко. Основная причина отказа от такого способа – травмирование большого участка тела.
К шовным методам относятся:
FUT (Follicular Unit Transplantation) – метод, в ходе которого с затылочной части изымается донорский материал в виде полоски кожи. Обычно ее размер - не больше 10 на 3 см. После этого из нее извлекаются графты и пересаживаются в облысевшие области.
STRIP (лоскутный метод) – метод, практически полностью схожий с FUT, за исключением размера донорского материала. При таком способе полоска кожи может достигать 25 на 3 см.
Шовный способ пересадки волос считается самым болезненным и травматичным из всех существующих. Рубцы и шрамы в затылочной части – еще одна неприятная особенность такого метода
Бесшовные методики
При бесшовных методах пересадки волос используется специальное оборудование, которое упрощает процесс распределения волосков по коже, а также снижает риск инфицирования.
FUE (Follicular Unit Extraction) – бесшовный метод, характеризующийся изъятием из донорской зоны пучков волос. Фолликулы извлекаются с помощью специального инструмента (панч). На участке, куда необходимо пересадить волосы, делается надрез или прокол. Далее в него вживляется донорский материал.
К плюсам этого метода относят быстрое заживление рубцов и короткий срок реабилитации.
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На какой срок хватает пересадки
В случаях, когда операцию по трансплантации проводят грамотные специалисты, соблюдая все методики, результат процедуры может сохраниться на всю жизнь.
Современные методы пересадки волос позволяют добиться наилучших результатов без шрамов и побочных эффектов. Нужно ли будет делать операцию повторно и будут ли волосы расти всю жизнь? Это зависит от множества факторов: от качества проведения операции до выполнения рекомендаций врачей после процедуры.
Выбор клиники
Главный вопрос при планировании пересадки волос – выбор клиники. Критерии для выбора у каждого пациента индивидуальны.
Согласно данным ISHRS (Международное общество хирургии восстановления волос) большинство операций по трансплантации волос проводятся в Турции. Стоимость пересадки волос в клиниках этой страны в переводе на российскую валюту начинается с 120 тысяч рублей.
Но у турецких клиник за последние годы появился ряд достойных конкурентов. Большое количество пациентов выбирают для трансплантации волос клиники в Москве. Грамотность специалистов и усовершенствованные технологии позволяют российским врачам делать качественную пересадку волос.
Много успешных операций по трансплантации волос были проведены также в клиниках Грузии и США.
Стоимость операции
Стоимость процедуры зависит от разных факторов, начиная с региона проведения операции, заканчивая квалификацией врачей. Кроме того, цена варьируется в зависимости от площадки пересадки и количества сеансов.
Средняя стоимость пересадки одного графта в клинике премиум-класса – 200 рублей, в бюджетной клинике – до 120 рублей.
Чтобы примерно понимать конечную стоимость, при обычной пересадке волос требуется около 2000 графтов.
Кроме того, к цене самой операции нужно прибавить стоимость консультации специалиста. В среднем – это около 1500 рублей (в зависимости от региона и клиники).
Операция по трансплантации волос при ожогах стоит от 15 тысяч рублей.
Противопоказания
Основные противопоказания к проведению трансплантации волос:
- —Наличие психических расстройств с навязчивыми мыслями, искаженным восприятием своего тела.
- —Наличие ран и язв на коже головы.
- —Онкологические заболевания.
- —Хронические проблемы кожи.
- —Заболевания сердечно-сосудистой системы.
- —Сахарный диабет.
- —Непереносимость анальгетиков.
- —Возраст до 25 лет.
Кроме того, операция противопоказана при наличии таких заболеваний как СПИД, гепатиты, гемофилия и волчанка.
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Плюсы и минусы процедуры
Основные преимущества операции по пересадки волос:
- 1Волосы растут так же, как и на здоровых участках.
- 2Нет необходимости в дополнительном уходе. Не нужно пользоваться специализированными кремами и мазями.
- 3Пропадают комплексы из-за отсутствия волос.
Основными недостатками трансплантации волос считают продолжительность процедуры (от 4 до 6 часов) и возможная необходимость повторения операции. К минусам такой процедуры относят ее высокую стоимость.