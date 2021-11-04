https://ria.ru/20211104/volosy-1757666567.html
Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме" - РИА Новости, 04.11.2021
Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
В последние месяцы все больше пациентов жалуются на последствие коронавируса — прорежение или выпадение волос, которое может проявиться через один-два месяца... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:26
2021-11-04T02:26
2021-11-04T05:28
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598397851_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_fb1c9c319bcefa3c6b7012c634890d91.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В последние месяцы все больше пациентов жалуются на последствие коронавируса — прорежение или выпадение волос, которое может проявиться через один-два месяца после перенесенной болезни, рассказала РИА Новости дерматолог-трихолог Елена Климкина.Как правило, по ее словам, алопеция возникает не постепенно, а резко, что вызывает панику у пациентов. В таком случае рекомендуется обращаться за помощью специалиста."Какой-то определенной универсальной схемы как обследования, так и лечения не существует. Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту - это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию", - отметила Климкина.
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757408197.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598397851_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b10c50f4e2f6498bf27bbc724d1fda27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:26 04.11.2021 (обновлено: 05:28 04.11.2021)
Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
Врач Климкина рассказала, что пациенты все чаще жалуются на выпадение волос после COVID-19
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В последние месяцы все больше пациентов жалуются на последствие коронавируса — прорежение или выпадение волос, которое может проявиться через один-два месяца после перенесенной болезни, рассказала РИА Новости дерматолог-трихолог Елена Климкина.
"Пациенты все чаще стали обращаться с жалобами на прорежение и выпадение волос на коже головы. Причина в том, что во время заболевания коронавирусом страдает весь организм, причем как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для ее лечения. При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30-60 дней после перенесенного заболевания. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы", - сказала она.
Как правило, по ее словам, алопеция возникает не постепенно, а резко, что вызывает панику у пациентов. В таком случае рекомендуется обращаться за помощью специалиста.
"Какой-то определенной универсальной схемы как обследования, так и лечения не существует. Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту - это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию", - отметила Климкина.