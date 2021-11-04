https://ria.ru/20211104/volosy-1757666567.html

Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"

Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме" - РИА Новости, 04.11.2021

Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"

В последние месяцы все больше пациентов жалуются на последствие коронавируса — прорежение или выпадение волос, которое может проявиться через один-два месяца... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T02:26

2021-11-04T02:26

2021-11-04T05:28

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В последние месяцы все больше пациентов жалуются на последствие коронавируса — прорежение или выпадение волос, которое может проявиться через один-два месяца после перенесенной болезни, рассказала РИА Новости дерматолог-трихолог Елена Климкина.Как правило, по ее словам, алопеция возникает не постепенно, а резко, что вызывает панику у пациентов. В таком случае рекомендуется обращаться за помощью специалиста."Какой-то определенной универсальной схемы как обследования, так и лечения не существует. Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту - это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию", - отметила Климкина.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757408197.html

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2021

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