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Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме" - РИА Новости, 04.11.2021
Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
В последние месяцы все больше пациентов жалуются на последствие коронавируса — прорежение или выпадение волос, которое может проявиться через один-два месяца... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:26
2021-11-04T05:28
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В последние месяцы все больше пациентов жалуются на последствие коронавируса — прорежение или выпадение волос, которое может проявиться через один-два месяца после перенесенной болезни, рассказала РИА Новости дерматолог-трихолог Елена Климкина.Как правило, по ее словам, алопеция возникает не постепенно, а резко, что вызывает панику у пациентов. В таком случае рекомендуется обращаться за помощью специалиста."Какой-то определенной универсальной схемы как обследования, так и лечения не существует. Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту - это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию", - отметила Климкина.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:26 04.11.2021 (обновлено: 05:28 04.11.2021)
 
Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"

Врач Климкина рассказала, что пациенты все чаще жалуются на выпадение волос после COVID-19

© Depositphotos / wasansos1Облысение
Облысение - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Depositphotos / wasansos1
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В последние месяцы все больше пациентов жалуются на последствие коронавируса — прорежение или выпадение волос, которое может проявиться через один-два месяца после перенесенной болезни, рассказала РИА Новости дерматолог-трихолог Елена Климкина.
"Пациенты все чаще стали обращаться с жалобами на прорежение и выпадение волос на коже головы. Причина в том, что во время заболевания коронавирусом страдает весь организм, причем как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для ее лечения. При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30-60 дней после перенесенного заболевания. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы", - сказала она.
Как правило, по ее словам, алопеция возникает не постепенно, а резко, что вызывает панику у пациентов. В таком случае рекомендуется обращаться за помощью специалиста.
"Какой-то определенной универсальной схемы как обследования, так и лечения не существует. Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту - это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию", - отметила Климкина.
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