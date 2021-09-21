https://ria.ru/20210921/vypadenie-1751063603.html

Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19

Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021

Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19

Многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Самостоятельно выбранные в аптеке средства при этом не помогут, действовать... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T02:15

2021-09-21T02:15

2021-09-21T02:16

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

волосы

юлия нагайцева

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Самостоятельно выбранные в аптеке средства при этом не помогут, действовать нужно иначе, предупредила в интервью радио Sputnik врач-трихолог Юлия Нагайцева.Потеря волос может начаться не сразу: иногда человек обнаруживает признаки этого процесса через три-четыре недели после начала заболевания коронавирусной инфекцией, а иногда — через два месяца после выздоровления, отметила она.После COVID-19 рост волос может восстановиться без медицинской помощи только у единиц, считает Нагайцева. Произойдет это или нет, зависит от возраста и состояния здоровья пациента. С большей степенью вероятности густота волос станет прежней у молодого человека, чем у пожилого, уточнила она."Я наблюдаю за ситуацией полгода, но могу сказать, что только у единиц рост волос восстанавливается самостоятельно. У остальных пациентов (после COVID-19. — Прим. ред.) выявляются другие заболевания", — сказала врач-трихолог.Чтобы остановить выпадение волос, нужно обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит, каких элементов не хватает организму, а потом назначит полноценное лечение. По наблюдениям Нагайцевой, обычные препараты для стимуляции роста волос на фоне постковидного синдрома могут и не помочь. Поэтому попытки сохранить шевелюру самостоятельно, купив в аптеке то или иное средство, могут привести лишь к напрасным расходам, считает врач-трихолог."Большая часть пациентов имеет в анализах дефициты веществ, которые будут давать более интенсивный "волосопад". Специалист назначит полноценную терапию с приемом препаратов, витаминных комплексов, микроэлементов. Есть пациенты, которым назначаются даже инъекции. И наружная терапия — как сопровождение. Такое лечение может назначить только врач. Тем более, что привычные препараты при постковидном синдроме работают совершенно иначе", — подчеркнула Нагайцева.Нередко при обследовании у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, диагностируют андрогенную алопецию или рубцовые изменения, при которых вообще прекращается рост волос.Во время пандемии люди, перенесшие COVID-19, стали основными пациентами врачей-трихологов, отметила Нагайцева.

https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749945746.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, волосы, юлия нагайцева