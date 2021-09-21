Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210921/vypadenie-1751063603.html
Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021
Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Самостоятельно выбранные в аптеке средства при этом не помогут, действовать... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T02:15
2021-09-21T02:16
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
волосы
юлия нагайцева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598397851_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_fb1c9c319bcefa3c6b7012c634890d91.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Самостоятельно выбранные в аптеке средства при этом не помогут, действовать нужно иначе, предупредила в интервью радио Sputnik врач-трихолог Юлия Нагайцева.Потеря волос может начаться не сразу: иногда человек обнаруживает признаки этого процесса через три-четыре недели после начала заболевания коронавирусной инфекцией, а иногда — через два месяца после выздоровления, отметила она.После COVID-19 рост волос может восстановиться без медицинской помощи только у единиц, считает Нагайцева. Произойдет это или нет, зависит от возраста и состояния здоровья пациента. С большей степенью вероятности густота волос станет прежней у молодого человека, чем у пожилого, уточнила она."Я наблюдаю за ситуацией полгода, но могу сказать, что только у единиц рост волос восстанавливается самостоятельно. У остальных пациентов (после COVID-19. — Прим. ред.) выявляются другие заболевания", — сказала врач-трихолог.Чтобы остановить выпадение волос, нужно обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит, каких элементов не хватает организму, а потом назначит полноценное лечение. По наблюдениям Нагайцевой, обычные препараты для стимуляции роста волос на фоне постковидного синдрома могут и не помочь. Поэтому попытки сохранить шевелюру самостоятельно, купив в аптеке то или иное средство, могут привести лишь к напрасным расходам, считает врач-трихолог."Большая часть пациентов имеет в анализах дефициты веществ, которые будут давать более интенсивный "волосопад". Специалист назначит полноценную терапию с приемом препаратов, витаминных комплексов, микроэлементов. Есть пациенты, которым назначаются даже инъекции. И наружная терапия — как сопровождение. Такое лечение может назначить только врач. Тем более, что привычные препараты при постковидном синдроме работают совершенно иначе", — подчеркнула Нагайцева.Нередко при обследовании у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, диагностируют андрогенную алопецию или рубцовые изменения, при которых вообще прекращается рост волос.Во время пандемии люди, перенесшие COVID-19, стали основными пациентами врачей-трихологов, отметила Нагайцева.
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749945746.html
https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745899529.html
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745047291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598397851_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b10c50f4e2f6498bf27bbc724d1fda27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, волосы, юлия нагайцева
02:15 21.09.2021 (обновлено: 02:16 21.09.2021)
 
Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19

Трихолог Нагайцева: остановить выпадение волос после COVID поможет обращение к специалисту

© Depositphotos / wasansos1Облысение
Облысение - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Depositphotos / wasansos1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Многие люди, переболевшие COVID-19, сталкиваются с интенсивным выпадением волос. Самостоятельно выбранные в аптеке средства при этом не помогут, действовать нужно иначе, предупредила в интервью радио Sputnik врач-трихолог Юлия Нагайцева.
Потеря волос может начаться не сразу: иногда человек обнаруживает признаки этого процесса через три-четыре недели после начала заболевания коронавирусной инфекцией, а иногда — через два месяца после выздоровления, отметила она.
"Зачастую это только начало процесса", — сказала врач-трихолог.
После COVID-19 рост волос может восстановиться без медицинской помощи только у единиц, считает Нагайцева. Произойдет это или нет, зависит от возраста и состояния здоровья пациента. С большей степенью вероятности густота волос станет прежней у молодого человека, чем у пожилого, уточнила она.
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 08:28Распространение коронавируса
Исследование выявило наиболее частые последствия перенесенного коронавируса
"Я наблюдаю за ситуацией полгода, но могу сказать, что только у единиц рост волос восстанавливается самостоятельно. У остальных пациентов (после COVID-19. — Прим. ред.) выявляются другие заболевания", — сказала врач-трихолог.
Чтобы остановить выпадение волос, нужно обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит, каких элементов не хватает организму, а потом назначит полноценное лечение. По наблюдениям Нагайцевой, обычные препараты для стимуляции роста волос на фоне постковидного синдрома могут и не помочь. Поэтому попытки сохранить шевелюру самостоятельно, купив в аптеке то или иное средство, могут привести лишь к напрасным расходам, считает врач-трихолог.
Девушка у окна - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 12:10
Названы способы восстановить волосы после COVID-19
"Большая часть пациентов имеет в анализах дефициты веществ, которые будут давать более интенсивный "волосопад". Специалист назначит полноценную терапию с приемом препаратов, витаминных комплексов, микроэлементов. Есть пациенты, которым назначаются даже инъекции. И наружная терапия — как сопровождение. Такое лечение может назначить только врач. Тем более, что привычные препараты при постковидном синдроме работают совершенно иначе", — подчеркнула Нагайцева.
Нередко при обследовании у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, диагностируют андрогенную алопецию или рубцовые изменения, при которых вообще прекращается рост волос.
"Есть небольшой процент пациентов, у которых аутоимунные изменения, то есть гнездные формы потери волос, очаговые поражения", — добавила врач.
Во время пандемии люди, перенесшие COVID-19, стали основными пациентами врачей-трихологов, отметила Нагайцева.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:16Распространение коронавируса
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19ВолосыЮлия Нагайцева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Выборы белгородского губернатора признали состоявшимися
14:00"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы
13:59Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
Лента новостейМолния