Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/volosy-1598396618.html
Витамины против выпадения волос — обзор и рейтинг лучших
Витамины против выпадения волос — обзор и рейтинг лучших
Витамины - это биологически активные вещества, необходимые для красоты и здоровья волос. Обзор, полезные свойства и как правильно принимать добавки - в... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:33
2021-02-20T19:00
волосы
витамины
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151559/84/1515598407_0:65:5896:3382_1920x0_80_0_0_da05bf581cd355b39bc27086d02a17f9.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Витамины - это биологически активные вещества, необходимые для красоты и здоровья волос. Обзор, полезные свойства и как правильно принимать добавки - в материале РИА Новости. Обзор витаминов против выпадения волосВолосы формируются из фолликул под кожей, в которых протекают сложные биохимические процессы, поддерживающие здоровье волос. В частности, витамины участвуют в обмене питательных веществ в клетках, поэтому при их недостатке волосы становятся ломкими, тусклыми и выпадают. При облысении, которое может происходить из-за гормонального сбоя и других проблем со здоровьем, нужно обратиться ко врачу. Ответ на вопрос, что делать если сильно выпадают волосы, может лежать в плоскости питания, поэтому нужно пересмотреть свой рацион и добавить в него некоторые биологически активные вещества, если специалист не выявил каких-либо заболеваний. Среди витаминов от выпадения волос, прежде всего, выделяют:Также важны коллаген, протеин, фолиевая кислота, медь и рыбий жир. Витамин АВитамин А, или ретинол содержит белок кератин - один из главных компонентов для формирования волос. Кроме этого, он регулирует выработку кожного сала, способствует восстановлению поврежденных волос, дарит блеск и в целом делает их более здоровыми. Этого вещества много в лососе, печени, яйцах, сливочном масле, моркови, тыкве, брокколи, авокадо и т.д. Оно накапливается в организме, поэтому переизбыток может навредить и привести к выпадению волос. Суточная норма витамина А для мужчин составляет 900 мкг, для женщин — 700 мкг. Витамин А продается в форме капсул для употребления внутрь и в виде масла, которое следует наносить на волосы. Витамины группы ВИсследование, проведенное в 2008 году, показало, что недостаток витаминов этой группы напрямую влияет на выпадение волос: В большом количестве витамины группы В присутствуют, например, в мясе, рыбе, крупах. Никотиновая кислота - витамин В3 - продается в жидком виде для нанесения на корни, витамины от выпадения волос есть и в форме капсул.Витамин СЭтот витамин благотворно влияет на кожу головы, помогает правильной работе фолликул, улучшает обменные процессы и тонус капилляров, а также участвует в синтезе коллагена. При недостатке аскорбиновой кислоты возможно выпадение волос за счет действия свободных радикалов. Много витамина С в цитрусовых, ананасах, шиповнике, сладком перце, смородине, петрушке, капусте и т.д.Витамин DСогласно научным данным, витамин D способствует образованию новых фолликул и росту волос, а его недостаток может стать причиной облысения. Также можно скорректировать рацион и добавить в него больше рыбы, грибов, молока, печени трески и т.д.. Витамин ЕВитамин Е (токоферол) - это мощный антиоксидант, который борется с разрушительным воздействием свободных радикалов. Он способен замедлять выпадение, улучшать процесс поступления питательных веществ к фолликулам, поэтому витамин Е для волос необходим. Также он ускоряет их рост. Токоферол можно приобрести в аптеке, он встречается в составах некоторых средств для волос. Из продуктов его много в шпинате, авокадо, миндале. Железо и цинкДва этих вещества не менее важны для здоровья волос. Дефицит железа может привести к анемии и, соответственно, к облысению. При недостатке цинка волосы начинают медленно расти и тоже выпадают. Если восполнить дефицит, то волосы будут расти быстрее, станут более эластичными и гладкими. Для этого стоит придерживаться сбалансированного рациона, также можно принимать цинковые добавки и продукты с высоким содержанием железа. Добавки с миноксидиломМиноксидил стимулирует рост новых фолликул и волос. Из-за этого его добавляют в составы большинства косметических средств, которые борются против облысения. Покупая продукты с миноксидилом, следует учитывать, что ими придется пользоваться постоянно и подходят они больше для мужчин, потому что именно на них проводились клинические испытания для проверки эффективности препарата. Как правильно принимать витаминыПеред покупкой витаминов против выпадения волос в капсулах для приема внутрь следует проконсультироваться с врачом. Также разные витамины лучше не смешивать, потому что они могут нейтрализовать друг друга. Жидкие витамины можно добавлять в шампуни, маски, бальзамы для волос. Эффект от этого будет виден только спустя некоторое время. В продаже встречаются и комбинированные недорогие витамины для волос, ногтей и кожи, но лучше посоветоваться со специалистом, прежде чем их применять.
https://ria.ru/20201212/oblysenie-1588906185.html
https://ria.ru/20210215/mango-1597600502.html
https://rsport.ria.ru/20210208/volosy-1596548687.html
https://ria.ru/20210215/golova-1597468130.html
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588872815.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151559/84/1515598407_258:0:5769:4133_1920x0_80_0_0_03ccb89fc567e70b4190b29214d3a55f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волосы, витамины, здоровье, общество

Витамины против выпадения волос — обзор и рейтинг лучших

18:33 20.02.2021 (обновлено: 19:00 20.02.2021)
 
© Depositphotos / SIphotographyДевушка расчесывает волосы
Девушка расчесывает волосы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Depositphotos / SIphotography
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Витамины - это биологически активные вещества, необходимые для красоты и здоровья волос. Обзор, полезные свойства и как правильно принимать добавки - в материале РИА Новости.

Обзор витаминов против выпадения волос

Волосы формируются из фолликул под кожей, в которых протекают сложные биохимические процессы, поддерживающие здоровье волос. В частности, витамины участвуют в обмене питательных веществ в клетках, поэтому при их недостатке волосы становятся ломкими, тусклыми и выпадают. При облысении, которое может происходить из-за гормонального сбоя и других проблем со здоровьем, нужно обратиться ко врачу. Ответ на вопрос, что делать если сильно выпадают волосы, может лежать в плоскости питания, поэтому нужно пересмотреть свой рацион и добавить в него некоторые биологически активные вещества, если специалист не выявил каких-либо заболеваний.
Облысение - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12 декабря 2020, 13:24
Названо простое средство против облысения
Среди витаминов от выпадения волос, прежде всего, выделяют:
  • витамины группы B;
  • витамины А;
  • витамин Е;
  • витамин D;
  • витамин С;
  • железо и цинк.
Также важны коллаген, протеин, фолиевая кислота, медь и рыбий жир.

Витамин А

Витамин А, или ретинол содержит белок кератин - один из главных компонентов для формирования волос. Кроме этого, он регулирует выработку кожного сала, способствует восстановлению поврежденных волос, дарит блеск и в целом делает их более здоровыми. Этого вещества много в лососе, печени, яйцах, сливочном масле, моркови, тыкве, брокколи, авокадо и т.д. Оно накапливается в организме, поэтому переизбыток может навредить и привести к выпадению волос. Суточная норма витамина А для мужчин составляет 900 мкг, для женщин — 700 мкг. Витамин А продается в форме капсул для употребления внутрь и в виде масла, которое следует наносить на волосы.
Манго - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 20:10
Для здоровья глаз и кожи: польза и вред манго

Витамины группы В

Исследование, проведенное в 2008 году, показало, что недостаток витаминов этой группы напрямую влияет на выпадение волос:
  • витамин B2 активизирует приток крови к волосяным фолликулам, за счет чего к ним поступает больше кислорода и полезных веществ;
  • В3 нормализует обмен веществ и способствует быстрому росту волос;
  • В5 делает волосы прочными, сильными и блестящими благодаря стимуляции кровообращения. При его недостатке волосы перестают расти;
  • В6 предотвращает выпадение.
"Заработать нехватку витамина B5 очень просто: неправильное меню из консервов, белого хлеба, вермишели, сахара, трансжиров и алкоголя. Взрослому человеку нужно около 10 мг в сутки, но если у вас физическая работа или вы занимаетесь спортом, норму придется увеличить вдвое", — рассказал РИА Новости врач-дерматолог Андрей Задворнов.
В большом количестве витамины группы В присутствуют, например, в мясе, рыбе, крупах. Никотиновая кислота - витамин В3 - продается в жидком виде для нанесения на корни, витамины от выпадения волос есть и в форме капсул.

Витамин С

Этот витамин благотворно влияет на кожу головы, помогает правильной работе фолликул, улучшает обменные процессы и тонус капилляров, а также участвует в синтезе коллагена. При недостатке аскорбиновой кислоты возможно выпадение волос за счет действия свободных радикалов. Много витамина С в цитрусовых, ананасах, шиповнике, сладком перце, смородине, петрушке, капусте и т.д.
Девушка с черными волосами - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 17:00ЗОЖ
Диетолог перечислила продукты для красоты и здоровья волос

Витамин D

Согласно научным данным, витамин D способствует образованию новых фолликул и росту волос, а его недостаток может стать причиной облысения.
"Получать витамин D можно, регулярно бывая на солнце – хотя бы по 20 минут в день. Под действием ультрафиолета в коже образуется провитамин, который потом превращается в D3 (кальциферол). Если у вас нет этой возможности — вы живете в северном регионе, работаете в офисе во время, когда солнце наиболее активно, нужно корректировать свое питание", — отметил эксперт.
Также можно скорректировать рацион и добавить в него больше рыбы, грибов, молока, печени трески и т.д..

Витамин Е

Витамин Е (токоферол) - это мощный антиоксидант, который борется с разрушительным воздействием свободных радикалов. Он способен замедлять выпадение, улучшать процесс поступления питательных веществ к фолликулам, поэтому витамин Е для волос необходим. Также он ускоряет их рост. Токоферол можно приобрести в аптеке, он встречается в составах некоторых средств для волос. Из продуктов его много в шпинате, авокадо, миндале.

Железо и цинк

Два этих вещества не менее важны для здоровья волос. Дефицит железа может привести к анемии и, соответственно, к облысению. При недостатке цинка волосы начинают медленно расти и тоже выпадают. Если восполнить дефицит, то волосы будут расти быстрее, станут более эластичными и гладкими. Для этого стоит придерживаться сбалансированного рациона, также можно принимать цинковые добавки и продукты с высоким содержанием железа.
Девушка в душе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 02:08
Трихолог рассказал, как мыть голову в холодное время года

Добавки с миноксидилом

Миноксидил стимулирует рост новых фолликул и волос. Из-за этого его добавляют в составы большинства косметических средств, которые борются против облысения. Покупая продукты с миноксидилом, следует учитывать, что ими придется пользоваться постоянно и подходят они больше для мужчин, потому что именно на них проводились клинические испытания для проверки эффективности препарата.

Как правильно принимать витамины

Перед покупкой витаминов против выпадения волос в капсулах для приема внутрь следует проконсультироваться с врачом. Также разные витамины лучше не смешивать, потому что они могут нейтрализовать друг друга. Жидкие витамины можно добавлять в шампуни, маски, бальзамы для волос. Эффект от этого будет виден только спустя некоторое время. В продаже встречаются и комбинированные недорогие витамины для волос, ногтей и кожи, но лучше посоветоваться со специалистом, прежде чем их применять.
Облысение - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 03:03Распространение коронавируса
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 может вызывать выпадение волос
 
ВолосывитаминыЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния