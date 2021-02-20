https://ria.ru/20210220/volosy-1598396618.html

Витамины против выпадения волос — обзор и рейтинг лучших

Витамины против выпадения волос — обзор и рейтинг лучших

Витамины - это биологически активные вещества, необходимые для красоты и здоровья волос. Обзор, полезные свойства и как правильно принимать добавки - в... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:33

2021-02-20T18:33

2021-02-20T19:00

волосы

витамины

здоровье

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Витамины - это биологически активные вещества, необходимые для красоты и здоровья волос. Обзор, полезные свойства и как правильно принимать добавки - в материале РИА Новости. Обзор витаминов против выпадения волосВолосы формируются из фолликул под кожей, в которых протекают сложные биохимические процессы, поддерживающие здоровье волос. В частности, витамины участвуют в обмене питательных веществ в клетках, поэтому при их недостатке волосы становятся ломкими, тусклыми и выпадают. При облысении, которое может происходить из-за гормонального сбоя и других проблем со здоровьем, нужно обратиться ко врачу. Ответ на вопрос, что делать если сильно выпадают волосы, может лежать в плоскости питания, поэтому нужно пересмотреть свой рацион и добавить в него некоторые биологически активные вещества, если специалист не выявил каких-либо заболеваний. Среди витаминов от выпадения волос, прежде всего, выделяют:Также важны коллаген, протеин, фолиевая кислота, медь и рыбий жир. Витамин АВитамин А, или ретинол содержит белок кератин - один из главных компонентов для формирования волос. Кроме этого, он регулирует выработку кожного сала, способствует восстановлению поврежденных волос, дарит блеск и в целом делает их более здоровыми. Этого вещества много в лососе, печени, яйцах, сливочном масле, моркови, тыкве, брокколи, авокадо и т.д. Оно накапливается в организме, поэтому переизбыток может навредить и привести к выпадению волос. Суточная норма витамина А для мужчин составляет 900 мкг, для женщин — 700 мкг. Витамин А продается в форме капсул для употребления внутрь и в виде масла, которое следует наносить на волосы. Витамины группы ВИсследование, проведенное в 2008 году, показало, что недостаток витаминов этой группы напрямую влияет на выпадение волос: В большом количестве витамины группы В присутствуют, например, в мясе, рыбе, крупах. Никотиновая кислота - витамин В3 - продается в жидком виде для нанесения на корни, витамины от выпадения волос есть и в форме капсул.Витамин СЭтот витамин благотворно влияет на кожу головы, помогает правильной работе фолликул, улучшает обменные процессы и тонус капилляров, а также участвует в синтезе коллагена. При недостатке аскорбиновой кислоты возможно выпадение волос за счет действия свободных радикалов. Много витамина С в цитрусовых, ананасах, шиповнике, сладком перце, смородине, петрушке, капусте и т.д.Витамин DСогласно научным данным, витамин D способствует образованию новых фолликул и росту волос, а его недостаток может стать причиной облысения. Также можно скорректировать рацион и добавить в него больше рыбы, грибов, молока, печени трески и т.д.. Витамин ЕВитамин Е (токоферол) - это мощный антиоксидант, который борется с разрушительным воздействием свободных радикалов. Он способен замедлять выпадение, улучшать процесс поступления питательных веществ к фолликулам, поэтому витамин Е для волос необходим. Также он ускоряет их рост. Токоферол можно приобрести в аптеке, он встречается в составах некоторых средств для волос. Из продуктов его много в шпинате, авокадо, миндале. Железо и цинкДва этих вещества не менее важны для здоровья волос. Дефицит железа может привести к анемии и, соответственно, к облысению. При недостатке цинка волосы начинают медленно расти и тоже выпадают. Если восполнить дефицит, то волосы будут расти быстрее, станут более эластичными и гладкими. Для этого стоит придерживаться сбалансированного рациона, также можно принимать цинковые добавки и продукты с высоким содержанием железа. Добавки с миноксидиломМиноксидил стимулирует рост новых фолликул и волос. Из-за этого его добавляют в составы большинства косметических средств, которые борются против облысения. Покупая продукты с миноксидилом, следует учитывать, что ими придется пользоваться постоянно и подходят они больше для мужчин, потому что именно на них проводились клинические испытания для проверки эффективности препарата. Как правильно принимать витаминыПеред покупкой витаминов против выпадения волос в капсулах для приема внутрь следует проконсультироваться с врачом. Также разные витамины лучше не смешивать, потому что они могут нейтрализовать друг друга. Жидкие витамины можно добавлять в шампуни, маски, бальзамы для волос. Эффект от этого будет виден только спустя некоторое время. В продаже встречаются и комбинированные недорогие витамины для волос, ногтей и кожи, но лучше посоветоваться со специалистом, прежде чем их применять.

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https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588872815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волосы, витамины, здоровье, общество