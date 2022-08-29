Смородина на зиму: простые рецепты заготовок и правила хранения

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Смородина на зиму: простые рецепты и приготовление вкусных заготовок
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Рецепт перетертой смородины на блендере
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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PT30M
Десерт
Русская
Черная смородина, 500 г
Сахар, 500 г
1. Подготовленную смородину засыпать сахаром и оставить на два часа до растворения сахара.
Шаг 1
2. Взбить ягоды при помощи блендера.
Шаг 2
3. Сухие и стерилизованные банки наполнить вареньем, закрыть крышками, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Шаг 3
простые рецепты, ягоды, еда, питание
Рецепт желе из черной или красной смородины
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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2022-08-29T17:53
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5
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PT45M
Десерт
Русская
Черная смородина, 1 кг
Сахар, 1 кг
Лимонный сок, 2 ст. л.
1. Подготовленную смородину засыпать сахаром и оставить на два часа до растворения сахара.
Шаг 1
2. Взбить ягоды при помощи блендера или мясорубки.
Шаг 2
3. Влить лимонный сок.
Шаг 3
4. Полученную массу перелить в кастрюлю для варки и поставить на огонь.
Шаг 4
5. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 15 минут, периодически помешивая.
Шаг 5
6. Сухие и стерилизованные банки наполнить желе, закрыть крышками, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Шаг 6
простые рецепты, ягоды, еда, питание
Рецепт варенья “пятиминутки” из смородины
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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2022-08-29T17:53
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5
PT20M
Десерт
Русская
Смородина красная или черная, 1 кг
Сахар, 1,5 кг
Бутилированная вода, 300 мл
1. В емкость для варки влить воду и довести до кипения.
Шаг 1
2. Добавить сахар и размешать.
Шаг 2
3. Выложить подготовленные ягоды в горячий сироп и перемешать.
Шаг 3
4. Снова довести до кипения и варить 5 минут, периодически удаляя пенку
Шаг 4
5. Разлить варенье по стерилизованным банкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Шаг 5
6. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 6
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простые рецепты, ягоды, еда, питание
Рецепт варенья “пятиминутки” из смородины
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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2022-08-29T17:53
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Десерт
Русская
Смородина красная или черная, 500 г
Апельсин, 1 шт.
Сахар, 500 г
Вода , 100 мл
1. Подготовленную смородину засыпать сахаром и оставить на два часа до растворения сахара.
Шаг 1
2. Перемолоть или оставить ягоды в первоначальном виде (по желанию).
Шаг 2
3. Вымыть и обдать кипятком апельсин.
Шаг 3
4. Порезать на треугольники и положить к ягодам.
Шаг 4
5. Общую массу залить водой и тщательно размешать
Шаг 5
6. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения.
Шаг 6
7. Варить 20-25 минут.
Шаг 7
8. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 8
9. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 9
простые рецепты, ягоды, еда, питание
Рецепт закатки смородины без сахара в собственном соку
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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2022-08-29T17:53
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5
5
Десерт
Русская
Смородина красная или черная, 1 кг
1. Засыпать стерилизованные банки смородиной доверху.
Шаг 1
2. Поместить банки в кастрюлю, наполненную водой.
Шаг 2
3. Емкость поставить на небольшой огонь и постепенно добавлять новые ягоды в банки.
Шаг 3
4. Как только банки заполнятся, можно их вынимать и закрывать крышками.
Шаг 4
5. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 5
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простые рецепты, ягоды, еда, питание
Рецепт компота со смородиной и крыжовником
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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2022-08-29T17:53
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Напиток
Русская
Смородина красная или черная, 200 г
Крыжовник, 200 г
Сахар, 200 г
Вода, 3 л
1. Налить воду в кастрюлю.
Шаг 1
2. Добавить сахар.
Шаг 2
3. Вскипятить до получения сиропа.
Шаг 3
4. Всыпать ягоды.
Шаг 4
5. Довести до кипения и варить две минуты.
Шаг 5
6. Выключить огонь и дать настоятся.
Шаг 6
7. Остывший компот разлить по бутылкам или стерилизованным баллонам.
Шаг 7
8. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 8
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простые рецепты, ягоды, еда, питание
Рецепт компота со смородиной и малиной
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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Напиток
Русская
Смородина красная или черная, 400 г
Малина, 400 г
Сахар, 400 г
Вода, 3,7 л
Лимонный сок, 2,5 г
1. Засыпать в стерилизованные банки ягоды и другие ингредиенты, кроме воды.
Шаг 1
2. Отдельно вскипятить воду и залить в каждую банку на ⅓ объема.
Шаг 2
3. Повторить процедуру еще раз, залив воду доверху.
Шаг 3
4. Закатать банки, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать
Шаг 4
5. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 5
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простые рецепты, ягоды, еда, питание
Смородина на зиму: простые рецепты заготовок и правила хранения
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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5
5
Десерт
Русская
Смородина красная или черная, 500 г
Сахар, 500 г
1. Ягоды отмочить в холодной воде несколько раз.
Шаг 1
2. Подготовленную смородину положить в кастрюлю и засыпать сахаром для того, чтобы ягоды пустили сок.
Шаг 2
3. Затем поставить на огонь, довести до кипения и варить около 25 минут.
Шаг 3
4. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Шаг 4
5. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 5
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простые рецепты, ягоды, еда, питание
Соус из красной смородины
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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Соус
Русская
Смородина красная, 2 кг
Сахар, 1 кг
Уксус столовый, 1 ст. л.
Гвоздика
Корица
Перец черный
1. Прокрутить подготовленные ягоды в мясорубке.
Шаг 1
2. Далее через марлю отжать сок, а жмых вернуть в основную массу.
Шаг 2
3. Пересыпать ягоды в кастрюлю и добавить немного сахара.
Шаг 3
4. Включить огонь, довести до кипения и каждые 5 минут добавлять по 100 г сахара, перемешивая.
Шаг 4
5. Как только весь сахар оказался в кастрюле, можно вливать уксус и добавлять специи.
Шаг 5
6. Проварить еще 5-10 минут.
Шаг 6
7. Готовый соус разлить по стерилизованным банкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Шаг 7
8. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 8
простые рецепты, ягоды, еда, питание
Рецепт сока из смородины
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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2022-08-29T17:53
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Десерт
Русская
Смородина красная или черная, 1 кг
Сахар, 300 г
1. Ягоды смородины пропустить через соковыжималку
Шаг 1
2. Полученный сок вылить в кастрюлю и всыпать сахар.
Шаг 2
3. Будущий сок довести до кипения и сразу после этого разлить по стерилизованным банкам или бутылкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Шаг 3
4. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 4
простые рецепты, ягоды, еда, питание
Маринад из смородины
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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Десерт
Русская
Смородина красная или черная, 700 г
Луковица, 2 шт.
Зелень
Соль
Черный перец
Винный уксус, 2 ст. л.
1. Лук и зелень заранее измельчить.
Шаг 1
2. Подготовленные ягоды поместить в емкость блендера, добавить лук, зелень, соль и специи с уксусом.
Шаг 2
3. Довести до однородной консистенции.
Шаг 3
4. Соус готов — можно разливать по маленьким стерилизованным баночкам и перевернуть (для проверки герметичности).
Шаг 4
простые рецепты, ягоды, еда, питание
Сироп из смородины
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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5
5
PT30M
Десерт
Русская
Смородина красная или черная, 1 кг
Сахар, 1 кг
Вода, 500 мл
1. Подготовленные ягоды поместить в кастрюлю и засыпать сахаром на 10 часов.
Шаг 1
2. Смородину, пустившую сок, поставить на огонь, довести до кипения и варить еще 15-20 минут.
Шаг 2
3. Содержимое кастрюли пропустить через сито, чтобы получить только сок.
Шаг 3
4. Процеженный сироп варить еще 10 минут.
Шаг 4
5. Готовый продукт разлить по стерилизованным банкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Шаг 5
6. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 6
простые рецепты, ягоды, еда, питание
Мохито с мятой из смородины
Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать... РИА Новости, 29.08.2022
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5
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Десерт
Русская
Смородина красная или черная, 600 г
Сахар, 250 г
Веточка мяты, 2-3 шт.
Долька лимона, 2-3 шт.
Вода, 2 л
1. В стерилизованные банки положить веточки мяты, дольки лимона и ягоды.
Шаг 1
2. Засыпать содержимое сахаром.
Шаг 2
3. Вскипятить воду и налить до половины банки.
Шаг 3
4. Прикрыть емкость крышкой и оставить на 10 минут.
Шаг 4
5. Снова открыть банку и влить оставшийся кипяток доверху.
Шаг 5
6. Закатать банки, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Шаг 6
7. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
Шаг 7
простые рецепты, ягоды, еда, питание
17:53 29.08.2022 (обновлено: 18:45 29.08.2022)
 

Смородина на зиму: простые рецепты заготовок и правила хранения

© Pixabay / stafichukanatoly Черная смородина
Черная смородина - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Pixabay / stafichukanatoly
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Красная и черная смородина — это не только ароматные ягоды, но и кладезь витаминов, которые особенно нужны зимой для повышения иммунитета. О том, как сделать заготовку из смородины на зиму сваркой или холодным способом, рецепты десерта с сахаром и без — в материале РИА Новости.

Заготовка смородины на зиму

“Смородина – ценный источник нутриентов. Она богата витамином С – всего 20 грамм ягоды содержит суточную норму этого витамина. Кроме него в смородине есть витамины группы В, А и РР, ценные микроэлементы”, — добавила Светлана Павличенко, к.м.н., исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание".
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По слова эксперта, как и другие ягоды, смородина содержит полифенолы — биологически активные вещества растительного происхождения. Они обладают антиоксидантными свойствами:
  • нейтрализуют свободные радикалы, которые ускоряют процессы старения и вызывают хроническое воспаление.
  • содержат фенольные кислоты, которые способствуют профилактике онкологических заболеваний, а также антоцианы — полифенолы, используемые в лечении ожирения. Антоцианы нормализуют обмен жиров и глюкозы и подавляют активность жировых клеток, вызывающих воспаление.
  • благодаря низкому содержанию сахара и большому проценту клетчатки смородина полезна желающим похудеть и больным диабетом второго типа.
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Заморозка в морозилке

Заморозка в морозилке подходит для сохранения полезных веществ смородины:
“Практически все витамины в смородине не разрушаются при низких температурах. Через 10 месяцев после заморозки ягоды сохраняют около 2/3 полезных веществ. Содержание полифенолов уменьшается на 28–47%. Антоцианы сохраняются на 80–91%, витамин С на 62–76%. То есть, замороженные ягоды долежат до следующего лета”, — рассказала Светлана Павличенко.
© Pixabay / Irina_kukutsЗамороженная черная смородина
Замороженная черная смородина - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Pixabay / Irina_kukuts
Замороженная черная смородина
По словам эксперта, смородина хорошо переносит заморозку и лучше сохраняет полезные свойства, чем другие ягоды (например, малина). Морозить нужно сухие, чистые ягоды россыпью в закрытом контейнере. Для экономии места замороженную смородину можно пересыпать в полиэтиленовый пакет.
Помимо ягод держать в морозилке можно такие продукты из смородины, как варенье, джем, сироп, компот соус, маринад и др.

Сушка

Сушка — это бережный способ заготовки смородины, не требующий серьезных усилий:
“Сушеные ягоды смородины сохраняют 70% запаса витамина С. Но этот витамин не выносит высоких температур, поэтому сушить ягоды нужно при температуре не выше 50 градусов”, — поделилась Светлана Павличенко.
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В сушильном шкафу смородина сохнет около суток, естественным образом — дольше. Если ягоды сушатся дома или на даче, стоит выбирать тенистое, хорошо проветриваемое место — ультрафиолет ускоряет распад полезных веществ. Уже высушенные ягоды рекомендуется хранить в тряпичных мешках в сухом месте.

Как подготовить смородину

Чтобы десерт из смородины получился вкусным, важно правильно подготовить ягоды. Если этого не сделать, то во время трапезы могут попадаться острые хвостики или терпкие на вкус части веток. Кроме того, плохо отобранная ягода может забродить, даже если все этапы приготовления были пройдены по порядку.
Главные правила в подготовке смородины для десертов или напитков:
  • перебрать ягоды — убрать продавленные, поврежденные и сгнившие экземпляры;
  • убрать все хвостики, ветки и листья;
  • промыть ягоды в холодной воде;
  • обсушить, выложив на ткань.
Что касается косточек, вручную удалить их из смородины не получится, так как сама ягода маленькая, а внутренности еще меньше. Поэтому горячее лакомство пропускают через сито и только потом разливают по банкам. Оставшийся жмых можно не выбрасывать, а сделать легкий морс со смородиновым ароматом.
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Простые рецепты вкусных заготовок из смородины

Существует огромное множество рецептов со смородиной. К самым популярным вариантам относят перетертые ягоды, желе, варенье, закатка без сахара, компот, джем, соус, сок, а также маринад, сироп и мохито.

Перетертая смородина без варки с сахаром

Такой способ приготовления по-другому называют “холодным”, т.е. нет необходимости варить продукт и доводить его до кипения.
Рецепт перетертой смородины на блендере
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
500 г
Черная смородина
500 г
Сахар
Приготовление
1
1. Подготовленную смородину засыпать сахаром и оставить на два часа до растворения сахара.
2
2. Взбить ягоды при помощи блендера.
3
3. Сухие и стерилизованные банки наполнить вареньем, закрыть крышками, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
Рецепт смородины, перетертой на мясорубке, не отличается от способа приготовления с помощью блендера. Главное в “холодном” способе — добиться однородной консистенции, напоминающей пюре.
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Желе

Особенно часто из смородины готовят желе. Это связано с тем, что в ягоде содержится пектин, поэтому не нужно добавлять желатин во время готовки. Такая “способность” смородины значительно упрощает готовку. Для приготовления нужна только сама ягода и несколько других ингредиентов:
Рецепт желе из черной или красной смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
1 кг
Черная смородина
1 кг
Сахар
2 ст. л.
Лимонный сок
Приготовление
1
1. Подготовленную смородину засыпать сахаром и оставить на два часа до растворения сахара.
2
2. Взбить ягоды при помощи блендера или мясорубки.
3
3. Влить лимонный сок.
4
4. Полученную массу перелить в кастрюлю для варки и поставить на огонь.
5
5. Довести до кипения и затем варить на медленном огне около 15 минут, периодически помешивая.
6
6. Сухие и стерилизованные банки наполнить желе, закрыть крышками, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
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Варенье

Варенье можно есть в чистом виде или намазывать на хлеб, блины или оладьи, а также добавлять в качестве начинки в пирог или торт. Красная или черная смородина хорошо подходит в качестве основного ингредиента для варенья, так как имеет красивый насыщенный цвет, выраженный кисло-сладкий вкус и мягкую структуру. Но такой продукт не так полезен, как кажется на первый взгляд:
“При варке желе и варенья нагреваются почти до кипения, а витамин С начинает разрушаться уже при 55 градусах. Примерно 90% полифенолов разрушается при температуре 70 градусов”, — добавила Светлана Павличенко.
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По словам эксперта, также, варенье — это минимум 50% добавленного сахара, не считая фруктозы, которая содержится в ягодах естественным образом:
“Этот десерт не приносит никакой пользы для здоровья. Если любите варенье, относитесь к нему как к обычному сахару, и ешьте не больше двух чайных ложек в день”, — порекомендовала Светлана Павличенко.
Рецепт варенья “пятиминутки” из смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1 кг
Смородина красная или черная
1,5 кг
Сахар
300 мл
Бутилированная вода
Приготовление
1
1. В емкость для варки влить воду и довести до кипения.
2
2. Добавить сахар и размешать.
3
3. Выложить подготовленные ягоды в горячий сироп и перемешать.
4
4. Снова довести до кипения и варить 5 минут, периодически удаляя пенку
5
5. Разлить варенье по стерилизованным банкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
6
6. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
© Фото : Pexels/RODNAE ProductionsБанки с вареньем
Банки с вареньем
© Фото : Pexels/RODNAE Productions
Рецепт варенья “пятиминутки” из смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
500 г
Смородина красная или черная
1 шт.
Апельсин
500 г
Сахар
100 мл
Вода
Приготовление
1
1. Подготовленную смородину засыпать сахаром и оставить на два часа до растворения сахара.
2
2. Перемолоть или оставить ягоды в первоначальном виде (по желанию).
3
3. Вымыть и обдать кипятком апельсин.
4
4. Порезать на треугольники и положить к ягодам.
5
5. Общую массу залить водой и тщательно размешать
6
6. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения.
7
7. Варить 20-25 минут.
8
8. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.
9
9. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
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Закатка смородины без сахара

Смородина без сахара на зиму — неплохой вариант для тех, кому нельзя сладкое или тех, кто любит естественный вкус ягоды. Один из вариантов такого десерта — смородина в собственном соку без сахара:
Рецепт закатки смородины без сахара в собственном соку
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Ингредиенты
1 кг
Смородина красная или черная
Приготовление
1
1. Засыпать стерилизованные банки смородиной доверху.
2
2. Поместить банки в кастрюлю, наполненную водой.
3
3. Емкость поставить на небольшой огонь и постепенно добавлять новые ягоды в банки.
4
4. Как только банки заполнятся, можно их вынимать и закрывать крышками.
5
5. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
© Фото : Pexels/Karolina GrabowskaВаренье из черной смородины
Варенье из черной смородины
© Фото : Pexels/Karolina Grabowska

Компот

Особенно хороша смородина в компотах — она дает красивый цвет, приятную кислинку и при этом сочетается со многими фруктами и ягодами. К наиболее востребованным напиткам относят компот с крыжовником или малиной.
Рецепт компота со смородиной и крыжовником
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Ингредиенты
200 г
Смородина красная или черная
200 г
Крыжовник
200 г
Сахар
3 л
Вода
Приготовление
1
1. Налить воду в кастрюлю.
2
2. Добавить сахар.
3
3. Вскипятить до получения сиропа.
4
4. Всыпать ягоды.
5
5. Довести до кипения и варить две минуты.
6
6. Выключить огонь и дать настоятся.
7
7. Остывший компот разлить по бутылкам или стерилизованным баллонам.
8
8. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
© Depositphotos / belchonockКомпот из смородины
Компот из смородины
© Depositphotos / belchonock
Рецепт компота со смородиной и малиной
Категория
Напиток
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Ингредиенты
400 г
Смородина красная или черная
400 г
Малина
400 г
Сахар
3,7 л
Вода
2,5 г
Лимонный сок
Приготовление
1
1. Засыпать в стерилизованные банки ягоды и другие ингредиенты, кроме воды.
2
2. Отдельно вскипятить воду и залить в каждую банку на ⅓ объема.
3
3. Повторить процедуру еще раз, залив воду доверху.
4
4. Закатать банки, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать
5
5. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
CC BY 2.0 / Nenad Stojkovic / Closeup of a cherry and raspberry cocktailВишневый коктейль
Вишневый коктейль
CC BY 2.0 / Nenad Stojkovic / Closeup of a cherry and raspberry cocktail

Джем

Джем из смородины чем-то схож с вареньем, однако ягоды в таком десерте получаются более разваренными, а консистенция неоднородной. Чтобы приготовить лакомство, достаточно всего несколько ингредиентов:
Смородина на зиму: простые рецепты заготовок и правила хранения
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Ингредиенты
500 г
Смородина красная или черная
500 г
Сахар
Приготовление
1
1. Ягоды отмочить в холодной воде несколько раз.
2
2. Подготовленную смородину положить в кастрюлю и засыпать сахаром для того, чтобы ягоды пустили сок.
3
3. Затем поставить на огонь, довести до кипения и варить около 25 минут.
4
4. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
5
5. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
CC BY 2.0 / Conall / Blackcurrant jelly coolingСмородиновый джем
Смородиновый джем
CC BY 2.0 / Conall / Blackcurrant jelly cooling

Соус

Соус из красной смородины хорошо сочетается с мясом и курицей. Он имеет мягкий кисловатый вкус и при этом легко готовится:
Соус из красной смородины
Категория
Соус
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
2 кг
Смородина красная
1 кг
Сахар
1 ст. л.
Уксус столовый
по вкусу
Гвоздика
по вкусу
Корица
по вкусу
Перец черный
Приготовление
1
1. Прокрутить подготовленные ягоды в мясорубке.
2
2. Далее через марлю отжать сок, а жмых вернуть в основную массу.
3
3. Пересыпать ягоды в кастрюлю и добавить немного сахара.
4
4. Включить огонь, довести до кипения и каждые 5 минут добавлять по 100 г сахара, перемешивая.
5
5. Как только весь сахар оказался в кастрюле, можно вливать уксус и добавлять специи.
6
6. Проварить еще 5-10 минут.
7
7. Готовый соус разлить по стерилизованным банкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
8
8. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
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Сок

Сок из смородины может напоминать компот, но в этом случае напиток более концентрированный и насыщенный.
Рецепт сока из смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1 кг
Смородина красная или черная
300 г
Сахар
Приготовление
1
1. Ягоды смородины пропустить через соковыжималку
2
2. Полученный сок вылить в кастрюлю и всыпать сахар.
3
3. Будущий сок довести до кипения и сразу после этого разлить по стерилизованным банкам или бутылкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
4
4. После полного остывания убрать в темное место на хранение.
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Маринад

Смородиновый маринад хорошо подходит для заготовки мяса, так как кислота в составе ягоды размягчает волокна не хуже уксуса и придает оригинальный вкус.
Маринад из смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
700 г
Смородина красная или черная
2 шт.
Луковица
по вкусу
Зелень
по вкусу
Соль
по вкусу
Черный перец
2 ст. л.
Винный уксус
Приготовление
1
1. Лук и зелень заранее измельчить.
2
2. Подготовленные ягоды поместить в емкость блендера, добавить лук, зелень, соль и специи с уксусом.
3
3. Довести до однородной консистенции.
4
4. Соус готов — можно разливать по маленьким стерилизованным баночкам и перевернуть (для проверки герметичности).
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Сироп

Из сиропа можно быстро приготовить компот, его также добавляют в выпечку, йогурты или едят в самостоятельном виде. Он обладает концентрированным смородиновым вкусом и несложно готовится:
Сироп из смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1 кг
Смородина красная или черная
1 кг
Сахар
500 мл
Вода
Приготовление
1
1. Подготовленные ягоды поместить в кастрюлю и засыпать сахаром на 10 часов.
2
2. Смородину, пустившую сок, поставить на огонь, довести до кипения и варить еще 15-20 минут.
3
3. Содержимое кастрюли пропустить через сито, чтобы получить только сок.
4
4. Процеженный сироп варить еще 10 минут.
5
5. Готовый продукт разлить по стерилизованным банкам, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
6
6. После полного остывания убрать в темное место на хранение.

Мохито с мятой и смородиной

Мохито с мятой и смородиной — это вариация заготовки компота на зиму, но с более летним и освежающим ароматом. Если нравится газированный коктейль, то после открытия закатки можно добавить в напиток сладкую газировку.
Мохито с мятой из смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
600 г
Смородина красная или черная
250 г
Сахар
2-3 шт.
Веточка мяты
2-3 шт.
Долька лимона
2 л
Вода
Приготовление
1
1. В стерилизованные банки положить веточки мяты, дольки лимона и ягоды.
2
2. Засыпать содержимое сахаром.
3
3. Вскипятить воду и налить до половины банки.
4
4. Прикрыть емкость крышкой и оставить на 10 минут.
5
5. Снова открыть банку и влить оставшийся кипяток доверху.
6
6. Закатать банки, перевернуть (для проверки герметичности) и укутать.
7
7. После полного остывания убрать в темное место на хранение.

Заготовка листьев смородины

Для приготовления напитков также подходят и листья смородины — например, для ароматного чая.
Листья ягоды можно собирать в любое время, если нужен лишь аромат. Но если хочется получить пользу, то лучше срывать зеленые листья в начале сезона (конец мая — начало июня). Стоит выбирать средние по размеру экземпляры, целые и не пораженные вредителями или болезнями.
Наиболее простой и полезный с точки зрения сохранения важных витаминов способ заготовки — сушка. Нужно собрать, отсортировать листья и протереть, если есть загрязнения.
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Листья не стоит мыть перед заготовкой, они должны быть полностью сухими. Мытье нужно только в том случае, если экземпляры сильно грязные. Тогда важно после процедуры хорошо просушить каждый лист.
Сушить лучше всего на противне, решетке или большом листе чистой бумаги, главное, чтобы листья не касались друг друга. Место для процедуры стоит выбирать в тени, например, на балконе со шторами, а не под палящим солнцем — так сохранится максимально много полезных веществ. Таким способом листья высушатся за 5-7 дней. Основные показатели готовности — очень хрупкий лист, который крошится даже при слабом нажатии.
Другой вариант заготовки на зиму — обычная заморозка листьев. Для этого нужно:
  • отобрать целые сухие листья;
  • скрутить каждый в трубочку;
  • поместить в пакет или пищевую пленку;
  • положить в контейнер с крышкой и отправить в морозильную камеру.
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Как и сколько хранить заготовки из смородины?

Сроки хранения заготовок из смородины зависит от вида лакомства:
  • варенье — 1-2 года в темном и сухом месте. То же самое относится к джемам и желе;
  • протертая свежая смородина — хранится одну зиму в холодильнике или подвале, один год — в морозильной камере;
  • компот из смородины — можно держать в холодильнике в незакатанной емкости 4-5 дней, в стерилизованной банке в подвале — 12 месяцев;
  • соус — закатанный хранится до двух лет, в холодильнике — до трех недель.
Если же не хочется готовить полноценное лакомство или напиток, то можно отложить это на потом, просто заморозив ягоды. Для этого достаточно отобрать целые сухие плоды, расфасовать по пакетам и отправить в морозильную камеру на долгое хранение.
© Pixabay / Ulrike LeoneКрасная смородина
Красная смородина - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Pixabay / Ulrike Leone
Красная смородина
 
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