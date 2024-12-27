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Гормон мужественности: что такое тестостерон и как его повысить

Тестостерон: что это, влияние гормона на организм, норма для мужчин и женщин

Гормон мужественности: что такое тестостерон и как его повысить

Тестостерон — основной мужской гормон, отвечающий за уровень либидо и участвующий в созревании костей и тканей. Следить за его уровнем нужно и мужчинам, и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:08:00+03:00

2024-12-27T14:08:00+03:00

2024-12-27T14:08:00+03:00

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Тестостерон — основной мужской гормон, отвечающий за уровень либидо и участвующий в созревании костей и тканей. Следить за его уровнем нужно и мужчинам, и женщинам. РИА Новости совместно с диетологом-консультантом Алексеем Кабановым разбирается, что такое тестостерон и как его повысить простым способом и без вреда для здоровья.ТестостеронТестостерон — главный мужской гормон. Он нужен не только представителям сильного пола, но и женщинам. Этот гормон оказывает особое влияние на интимную жизнь человека, например, регулирует влечение. А еще от тестостерона зависят эндокринные процессы, от которых зависит рост костей и мышц, настроение человека.Стероидный мужской гормон синтезируется в организме представителей сильного пола в яичках, а точнее, он вырабатывается клетками семенником из холестерина. Однако в небольших количествах андрогенный гормон производится и женским организмом — корой надпочечников и в яичниках. У мужчин малая часть тестостерона тоже вырабатывается надпочечниками.Как влияет на организмТестостерон определяет активность представителя сильного пола — физическую, умственную и эмоциональную. Именно он определяет все мужские признаки и делает самого мужчину мужчиной, отвечает за своевременное половое созревание и уровень либидо. Также гормон оказывает биологическое воздействие на большинство тканей и органов — участвует в их созревании. От его концентрации зависит плотность тканей, поэтому препаратами на основе вещества нередко лечат остеопороз.Мужской гормон определяет уровень сексуальной активности сильной половины человечества. Поэтому его нехватка скажется на эрекции и либидо. Опасен и избыток гормонов — от тоже ухудшает влечение, влияет на здоровье половых органов.НормаПик выработки стероидного андрогенного гормона у сильной половины человечества наступает в период полового созревания. Он синтезируется организмом в больших количествах примерно до 40-50 лет, после чего его выработка начинает медленно идти на спад. Но все же уровень тестостерона остается у мужчины высоким вплоть до 60 лет.Для определения уровня тестерона проводится анализ крови. Расшифровка его результатов выполняется в сравнении данных исследования с существующими нормами для мужчин и женщин. Единицы измерения могут варьироваться в зависимости от принятых в медицинском центре или клинике стандартов — нг/мл, нмоль/л, пг/мл.Пациент может самостоятельно понять, насколько велико отклонение результатов от нормы, для этого в бланке анализов даются нормативные величины. Однако нужно понимать, что на результат могут повлиять различные факторы. Например, скачки концентрации андрогенов могут наблюдаться из-за перенесенного стресса, физической активности, обильного приема пищи и других причин. Имеет значение даже время суток и сезон."При низком уровне тестостерона следует обратить внимание на общую потерю активности, хроническую усталость, депрессию, фигура мужчины принимает более женственные формы, выпадение волос, частые переломы, возможны проявление эректильной дисфункции", — заявил диетолог-консультант Алексей Кабанов.Он добавил, что при повышенном тестостероне возможна агрессивность, также "проявляется атлетичное телосложение, наблюдается чрезмерная возбудимость".Таблица для мужчинПоказатели тестостерона в сыворотке крови у мужчин в первую очередь зависят от возраста. Общепринятые нормы следующие:Таблица для женщинДля представительниц прекрасного пола нормальными показателями тестостерона в сыворотке крови являются:Причины и симптомыТестостерон отвечает за качество и количество спермы, а еще — появление волос на лице и теле у мужчины, рост объема скелетных мышц. Его уровень зависит от многих факторов — возраст пациента и его образ жизни, состояние здоровья, прием лекарственных средств и т.д.Важно контролировать уровень тестостерона, поскольку это один из главных показателей здоровья. Его падение или увеличение способно привести к серьезным проблемам. Причем симптоматика нарушений определяется причинами патологии. Так, из-за генетических отклонений нехватка андрогенного гормона может стать причиной формирования половой системы по женскому типу, недоразвитии или отставании в развитии половых органов, выработке половых гормонов обоих полов.Причинами снижения уровня тестостерона у мужчин могут быть:Уменьшенная выработка гормонов у представителей сильного пола может наблюдаться при приеме лекарственных препаратов — например, барбитуратов, противосудорожных средств. На концентрацию тестостерона у мужчин влияет прием стероидов.Снижение уровня гормона у представителей сильного пола зачастую наблюдается с возрастом — это вариант нормы. Причиной снижения концентрации может стать и ожирение, избыток андрогенов. Не являются редкостью и колебания из-за ослабления организма после болезни или длительного воздержания, при длительном курении, злоупотреблении спиртным.Уровень гормона у представителей сильного пола может повышаться в ряде случаев. К основным из них относятся:У женщин уровень гормона может возрастать при поликистозе яичников, опухолевых процессах, развивающихся в надпочечниках, яичниках, эндометрии. Как и мужчин, причиной проблем у представительниц слабого пола может стать гиперплазия коры надпочечников, а еще — прием гормональных препаратов.Иногда повышение уровня тестостерона не является признаком патологии. И у мужчин, и у женщин на колебание концентрации такого гормона тоже влияет прием препаратов — например, от эпилепсии. Но в большинстве случаев это сигнал о проблемах со здоровьем.Особенности гормона у женщинУ женщин уровень мужского гормона повышается в пубертатном периоде. Затем его выработка слегка уменьшается, а во время беременности, особенно в конце этого периода — повышается. Следующий спад наступает при менопаузе.Слабой половине человечества тестостерон нужен для выполнения нескольких функций. В основном он отвечает за половые функции и сексуальную активность. Для женщин опасна высокая концентрация гормона. Из-за его избытка может наблюдаться повышение роста волос на лице, теле или, наоборот, облысение. Переизбыток также может стать причиной появления угревой сыпи или фактором, провоцирующим бесплодие.Анализ на уровень тестостерона в кровиВ крови мужской гормон присутствует как в свободном, так и в связанном с белками состоянии. Чаще всего врачи при каких-либо тревожных симптомах для начала назначают анализы на общий тестостерон. При обнаружении причин для беспокойств используется расширенный анализ на ГСПГ, ведь 44% гормона в организме человека связано с глобулином.Исследование на определение уровня мужского гормона в крови применяется в следующих случаях:Иногда лабораторные анализы назначают даже новорожденным, если наблюдаются какие-либо нарушения в формировании вторичных половых признаков. Взрослым направление на исследование дает эндокринолог, репродуктолог, андролог или гинеколог.К исследованию важно подготовиться. Лучше всего сдать анализы крови натощак утром, до 11 часов. Разрешено пить чистую воду без газа, а вот сладкую газировку или чай, кофе необходимо исключить. Ограничить себя следует и физической активности накануне сдачи венозной крови. За полчаса до визита в больницу нужно отказаться от курения. Женщинам чаще всего рекомендуют сдавать кровь на 2-5 день менструального цикла.Для проведения анализа на уровень гормона используется венозная кровь. Забор крови не доставляет выраженных болезненных ощущений, поскольку для выполнения исследования необходим небольшой объем материала.Как повысить тестостеронКонцентрация гормонов в организме мало зависит от прилагаемых человеком усилий. Если пациент ведет здоровый образ жизни, правильно питается, на уровень тестостерона в первую очередь будут влиять его возраст и генетическая предрасположенность. Избежать возрастного снижения не удастся. Единственным способом профилактики дефицита гормона является лишь отказ от вредных привычек.СпортВрачи и ученые уверены, что уровень гормонов в крови напрямую зависит от физической активности человека. Положительно влияет на концентрацию тестостерона силовые тренировки, а еще — интервальный тренинг. Но пользу принесут и занятия любым другим видом спорта.Важен не тип тренировок — кардио или силовые, а баланс между жировой и мышечной тканью. Спорт помогает сохранить долголетие, а также избежать появления хронических заболеваний.Здоровое питаниеИсследования показывают, что для тестостерона наибольшее значение имеет наличие белков в рационе. Это не только растительные, но и животные источники протеина. Поэтому мужчинам и женщинам важно употреблять больше мяса, молочных продуктов, бобовых, сыра и т.д. Дефицит гормона нередко наблюдается у вегетарианцев как раз из-за отказа от мяса и рыбы.Следить нужно и за достаточным потреблением сложных жиров, "медленных" углеводов. Поэтому питание обязательно должно быть сбалансированным. Нехватка жиров может приводить к нарушениям менструального цикла и бесплодию у женщин на фоне снижения уровня гормонов.Продукты для повышения тестостеронаДиетолог-консультант Алексей Кабанов выделил три лучших продукта для повышения уровня тестостерона. На первое место специалист поставил устрицы. "В них содержится очень много цинка. Устрицы — чемпион по содержанию цинка. Этот минерал — важнейший инструмент формирования тестостерона. Не зря устрицы считаются природным афродизиаком", — объяснил Кабанов.В рацион также необходимо включить мед, считающийся одним из самых питательных продуктов. "В составе присутствует бор, который также участвует в процессе продуцирования тестостерона. Второй фактор — наличие в составе меда оксида азота, что крайне важно для здорового состояния сосудов", — заявил диетолог Кабанов.Третий по значимости оказался яичный желток. "Критикуемый продукт, однако очень важен для нормальной работы нашего организма. Прежде всего, желтки богаты витамином D, который тоже стимулирует выработку тестостерона. Кроме того, желтки — это кладезь витаминов, минералов и микроэлементов", — считает Кабанов.СонДля поддержания уровня тестостерона в норме важно хорошо высыпаться. Качественный сон влияет на долголетие и общее самочувствие. Он особенно необходим при занятиях спортом — мышечная ткань растет, а жировая уменьшается, если организм успевает восстанавливаться между занятиями.ПрепаратыПолучать все полезные вещества можно не только с пищей. Для поддержания нормального уровня гормонов эксперты рекомендуют принимать биологически активные добавки, комплексы поливитаминов с витаминами группы В, D, цинком. Именно эти вещества положительно влияют на концентрацию тестостерона.Как понизить тестостеронС повышенным тестороном эксперты нередко сравнивают возрастание уровня агрессии. Некоторые исследования подтверждают, что отклонение от нормы в сторону увеличения связано с раздражительностью. Аномальный избыток гормона встречается редко, он связан с различными патологическими состояниями.У мужчин избыток тестостерона может вызывать повышение уровня холестерина, артериального давления, импотенцию и бесплодие. Часто при этом наблюдается бессонница, акне, перепады настроения и другие проблемы со здоровьем. У женщин при избыточной выработке мужского гормона может возникать депрессия, повышение риска развития сахарного диабета второго типа и т.д.Чтобы справиться с повышенным тестостероном, сначала нужно обратиться к врачу. Само по себе изменение его уровня может не указывать на патологию. Интерпретировать результаты анализов может только специалист.Продукты для снижения тестостеронаСахар. Чрезмерное употребление добавленного сахара негативно влияет на уровень тестостерона, считаете диетолог Алексей Кабанов. Во многие продукты производители добавляют сахар, да и мы сами привыкли класть сахар в напитки и блюда. Отдельной бедой для здоровья организма являются сладкие напитки, которые очень насыщены сахаром. Все это приводит к повышению уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниям, диабетом, ожирением. На фоне всех этих заболеваний уровень тестостерона значительно снижается. Выходом может стать употребление натуральных сахарозаменителей. Последние инновационное разработки предлагают использовать сладкие белки вместо сахара. Этот сахарозаменитель некалориен, фактически необходимо всего пару молекул, чтобы получить необходимый сладкий вкус.Траснжиры. Эти вредные составляющие фастфуда, жареной пищи, полуфабрикатов признаны вредными во многих странах мира, включая Россию. Важно избегать фастфуда, полуфабрикатов, чипсов и так далее. Однако жиры необходимы нашему организму, но лучше больше употреблять ненасыщенных жиров, которых много в растительных маслах, орехах, авокадо, продуктах на растительной основе.Жирное молоко. Жирные молочные продукты особенно вредны для образования тестостерона. Все дело в чрезмерном наличии насыщенных жиров, антибиотиков и гормонов в молочных продуктах. Все это негативно сказывается, как на общем состоянии организма, так и на выработке тестостерона.Советы экспертовСтероидный андрогенный гормон начинает вырабатываться у ребенка еще в утробе матери. Для мужчин и женщин поводом насторожиться будет как понижение уровня тестостерона, так и его повышение. Анализ крови на гормон позволит врачу определить корень проблемы, а значит, и назначить эффективное лечение.Чаще всего при небольшом отклонении уровня тестостерона в сторону уменьшения специалисты рекомендуют пациенту наладить питание, режим сна и отдыха. Для достижения баланса пациентам рекомендуют снизить вес при его избытке, уменьшить стресс и подключить физические нагрузки. Если же отклонения от нормы значительные, используется гормональная терапия. Лечение обязательно проводится под контролем врача, а гормоны могут назначать в таблетках или уколах, в виде трансдермальных пластырей."Недостаток тестостерона повышает риски возникновения онкологии предстательной железы, сахарного диабета, инсульта, развития сердечно-сосудистых заболеваний, — предупреждает диетолог-консультант Алексей Кабанов. — Повышенный тестостерон может также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, возникновению тромбов, патологии печени".Специалист добавил, что важно регулярно контролировать состояние, периодически сдавая необходимые анализы, а также проводя профилактические мероприятия. Крайне важны здоровый образ жизни и правильное, сбалансированное питание.

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