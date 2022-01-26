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Обмороки и одышка у детей: признаки проблем с гемоглобином и их решение
Гемоглобин у детей в крови: норма для ребенка, повышенный и пониженный уровень
Обмороки и одышка у детей: признаки проблем с гемоглобином и их решение
Гемоглобин играет ключевую роль в обогащении организма кислородом. Высокий или низкий уровень этого белка в крови может стать причиной развития патологий. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:26
2022-01-26T20:25
дети
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Гемоглобин играет ключевую роль в обогащении организма кислородом. Высокий или низкий уровень этого белка в крови может стать причиной развития патологий.Отклонения от нормы гемоглобина у детей: симптомы повышенного, что делать при пониженном, сколько раз в год ребенку нужно сдавать анализ крови, - в материале РИА Новости.Гемоглобин у детейВ состав белка гемоглобина входит атом двухвалентного железа, находящийся внутри эритроцита – красной кровяной клетки крови. Это один из важнейших ее элементов, основная функция которого – доставка кислорода из легких в ткани. Также гемоглобин участвует в переносе углекислого газа от тканей и поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме.Таким образом, он играет важную роль в клеточном дыхании, необходим для жизнедеятельности всех клеток.Уровень гемоглобина у детей до года выше, чему взрослых. После года он снижается, приближаясь к показателям совершеннолетнего человека.Как определяется“Самый простой способ определить уровень гемоглобина – общий анализ крови. В рамках исследования можно узнать и показатели содержания гемоглобина в эритроцитах - эритроцитарные индексы (MCV, MCH). Они показывают наличие или отсутствие анемии даже при нормальном уровне гемоглобина. Такой анализ можно сдать как в частной лаборатории, так и в государственной поликлинике. Если нужно узнать уровень железа в организме (например, сывороточное железо, ферритин), необходимо сдать биохимический анализ крови”, - поясняет Татьяна Журавлева, врач-педиатр, гастроэнтеролог многопрофильной клиники семейного типа “Медицинская коллегия”.Измерить уровень гемоглобина можно в домашних условиях с помощью портативного биохимического анализатора. Достаточно небольшой капли крови для того, чтобы прибор показал уровень гемоглобина, глюкозы и холестерина в организме. Такой способ достаточно удобен, но результаты измерений зачастую имеют небольшую погрешность.Норма“Показатель гемоглобина у детей зависит от возраста. Наиболее высокий уровень наблюдается у новорожденных, показатели варьируются от 137 до 220 г/л. Объясняется это тем, что младенцу необходимо компенсировать низкую концентрацию кислорода в процессе родов. Далее в течение нескольких недель уровень гемоглобина снижается за счет снижения эритропоэза (образования красных клеток крови)”, - добавляет эксперт.Чтобы поддерживать уровень железа и гемоглобина у ребенка после рождения, нужно особое внимание уделить правильному, полноценному и сбалансированному питанию кормящей мамы. В такой период основной способ обогащения организма малыша железом – грудное вскармливание. При искусственном вскармливании целесообразно использовать обогащенные железом смеси.После года специалисты рекомендуют сдавать анализ на проверку значений минимум один раз в год.Повышенный гемоглобин у ребенкаПовышенный уровень гемоглобина – сигнал о необходимости обращения к врачу для установки точной причины этого явления.ПричиныОбезвоживание – самая распространенная причина повышенного гемоглобина. Нехватка жидкости в организме ребенка может наблюдаться в результате интенсивного потоотделения, лихорадки, нервного перенапряжения, недостаточного питья.Также причиной повышенного гемоглобина могут стать:Высокий уровень гемоглобина может наблюдаться при ожогах кожи. Происходит это из-за того, что организм начинает производить больше эритроцитов, вследствие чего увеличивается и уровень гемоглобина. Это естественный процесс, в ходе которого происходит транспортировка кислорода и питательных веществ к поврежденным участками ткани.В подростковом возрасте высокий гемоглобин может стать следствием курения. Также регулярные стрессы и прием анаболиков влияют на уровень железосодержащего белка.СимптомыЗачастую при повышенном уровне гемоглобина у ребенка появляются следующие признаки:Кроме того, может наблюдаться посинение или побледнение пальцев и губ. Резкое снижение веса также случается при повышенном гемоглобине.ПоследствияЕсли не предпринимать никаких действий в течение длительного времени, из-за нарушений процесса кровотока и затрудненного прохождения крови по сосудам может наблюдаться сильное сгущение крови. Это может стать причиной возникновения физической и умственной задержки развития, а также привести к нарушению кровообращения (гемодинамики) и закупорке сосудов.Как понизитьЕсли у ребенка гемоглобин превышает норму, первым делом необходимо увеличить количество потребляемой воды. Следующий шаг – корректировка питания. Прежде всего нужно ограничить употребление продуктов с высоким содержанием железа (например, говядина, печень, яблоки и т.д.). В рацион стоит добавить больше молочных продуктов, так как они затрудняют процесс усвоения железа организмом. Также при повышенном гемоглобине специалисты рекомендуют есть больше морепродуктов и куриного мяса.Помимо корректировки питания, чтобы снизить уровень гемоглобина, стоит уменьшить количество физических нагрузок. Важно урегулировать уровень влажности в помещении, где часто пребывает ребенок.Следующим шагом является повторный анализ крови. Если ничего не изменилось, возможно потребуется дообследование.Иногда специалисты назначают медикаменты, разжижающие кровь. В ситуациях, когда высокий показатель связан с наличием патологии, необходимо заняться лечением основного заболевания.“При нормальных показателях гемоглобина может наблюдаться сниженное количество железа. В таких случаях снижаются эритроцитарные индексы (MCV, MVH) - они определяются при проведении классического клинического анализа крови. В этой ситуации рекомендуется посмотреть уровень сывороточного железа и ферритина.Очень часто железо сыворотки снижено - тогда выставляется диагноз: латентный дефицит железа. Это не анемия, но при этом диагнозе уже требуется медикаментозная коррекция”, - комментирует Татьяна Журавлева.Пониженный гемоглобин у ребенкаНедостаток гемоглобина – наиболее распространенное отклонение от нормы, встречающееся у детей.ПричиныПри любом типе анемии организм страдает от нехватки кислорода, в результате чего может наблюдаться отставание как в физическом, так и в интеллектуальном развитии ребенка. Также может снизиться иммунитет и возникнуть нарушения в работе сердца.Наиболее часто недостаток железа наблюдается у детей следующих возрастных категорий:Также причинами пониженного гемоглобина может быть недостаток витамина В12 и/или фолиевой кислоты или врожденный дефект самих эритроцитов (красные кровяные клетки могут быть слишком маленькие, неправильной формы и тд)”, - добавляет врач-педиатр.СимптомыОсновные признаки пониженного гемоглобина у ребенка:ПоследствияПри возникновении анемии не стоит пренебрегать обращением к специалисту за консультацией. Ведь дефицит гемоглобина приводит к нарушениям процесса клеточного дыхания, в результате чего все органы (в особенности мозг) страдают от нехватки кислорода.Анемия может привести к задержке умственного развития, ухудшению памяти и внимания и другим заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой систем.Как повыситьПри возникновении симптомов пониженного уровня гемоглобина следует сдать общий анализ крови, который покажет и уровень эритроцитарных индексов, необходимых для постановки диагноза. Следующий шаг – обращение к педиатру. Грамотный специалист на основании жалоб, клинических проявлений и полученных результатов анализа сможет установить наличие и характер анемии и подобрать правильное лечение. Суть терапии при таком нарушении состоит в повышении уровня железа в организме и одновременном устранении причин его дефицита, что в комплексе будет способствовать повышению уровню гемоглобина в крови.Врачу необходимо собрать все сведения о развитии ребенка, начиная с внутриутробного возраста, выяснить особенности протекания беременности у матери. Также необходима информация о режиме и привычках питания, перенесенных ранее заболеваниях, наличии каких-либо травм и хронических болезней. В процессе обследования педиатр должен назначить биохимический анализ крови и общий анализ мочи и кала на скрытую кровь, при необходимости применяются инструментальные методы исследования. На основании результатов этих анализов назначается лечение основного заболевания, которое спровоцировало снижение гемоглобина. Для устранения анемии обычно нужно не менее трех месяцев.Также специалисты рекомендуют больше находиться на свежем воздухе, так как активное пребывание на улице способствует улучшению процессов кроветворения.ПрофилактикаС повышенным или пониженным гемоглобином может столкнуться каждый ребенок. Важно в таком вопросе своевременно обнаружить нарушения и обратиться ко врачу за консультацией. При соблюдении всех рекомендаций можно достаточно легко справиться с проблемой.Чтобы не допускать отклонения от нормы гемоглобина, ребенку необходимо соблюдать режим дня, питания, которое должно быть полноценным и сбалансированным, обязательны физические нагрузки на свежем воздухе. Также рекомендовано раз в год сдавать общий анализ крови в профилактических целях. В таком случае на ранних стадиях удастся выявить и диагностировать нарушение в работе организма и своевременно провести коррекцию.
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https://ria.ru/20180609/1522396267.html
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дети, здоровье - общество, здоровье
20:26 26.01.2022
 

Обмороки и одышка у детей: признаки проблем с гемоглобином и их решение

© Depositphotos / myronstandretГемоглобин у детей
Гемоглобин у детей - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / myronstandret
Гемоглобин у детей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Гемоглобин играет ключевую роль в обогащении организма кислородом. Высокий или низкий уровень этого белка в крови может стать причиной развития патологий.
Отклонения от нормы гемоглобина у детей: симптомы повышенного, что делать при пониженном, сколько раз в год ребенку нужно сдавать анализ крови, - в материале РИА Новости.

Гемоглобин у детей

В состав белка гемоглобина входит атом двухвалентного железа, находящийся внутри эритроцита – красной кровяной клетки крови. Это один из важнейших ее элементов, основная функция которого – доставка кислорода из легких в ткани. Также гемоглобин участвует в переносе углекислого газа от тканей и поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме.
Таким образом, он играет важную роль в клеточном дыхании, необходим для жизнедеятельности всех клеток.
Уровень гемоглобина у детей до года выше, чему взрослых. После года он снижается, приближаясь к показателям совершеннолетнего человека.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге
Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге

Как определяется

“Самый простой способ определить уровень гемоглобина – общий анализ крови. В рамках исследования можно узнать и показатели содержания гемоглобина в эритроцитах - эритроцитарные индексы (MCV, MCH). Они показывают наличие или отсутствие анемии даже при нормальном уровне гемоглобина. Такой анализ можно сдать как в частной лаборатории, так и в государственной поликлинике. Если нужно узнать уровень железа в организме (например, сывороточное железо, ферритин), необходимо сдать биохимический анализ крови”, - поясняет Татьяна Журавлева, врач-педиатр, гастроэнтеролог многопрофильной клиники семейного типа “Медицинская коллегия”.
Измерить уровень гемоглобина можно в домашних условиях с помощью портативного биохимического анализатора. Достаточно небольшой капли крови для того, чтобы прибор показал уровень гемоглобина, глюкозы и холестерина в организме. Такой способ достаточно удобен, но результаты измерений зачастую имеют небольшую погрешность.

Норма

“Показатель гемоглобина у детей зависит от возраста. Наиболее высокий уровень наблюдается у новорожденных, показатели варьируются от 137 до 220 г/л. Объясняется это тем, что младенцу необходимо компенсировать низкую концентрацию кислорода в процессе родов. Далее в течение нескольких недель уровень гемоглобина снижается за счет снижения эритропоэза (образования красных клеток крови)”, - добавляет эксперт.
Чтобы поддерживать уровень железа и гемоглобина у ребенка после рождения, нужно особое внимание уделить правильному, полноценному и сбалансированному питанию кормящей мамы. В такой период основной способ обогащения организма малыша железом – грудное вскармливание. При искусственном вскармливании целесообразно использовать обогащенные железом смеси.
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку после забора крови
Средний уровень гемоглобина у детей

Возраст

Содержание гемоглобина (г/л)

Новорожденные

137–220

1 - 2 месяца

107–180

2 - 3 месяца

90–140

3 - 6 месяцев

95–141

6 -12 месяцев

105–141

1 - 2 года

105–145

3 - 6 лет

110-150

7 -10 лет

115-150

11 - 12 лет

120-155

13 - 15 лет

112-152

15 - 18 лет

115-155

После года специалисты рекомендуют сдавать анализ на проверку значений минимум один раз в год.

Повышенный гемоглобин у ребенка

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач проводит осмотр ребенка в детской поликлинике
Врач проводит осмотр ребенка в детской поликлинике - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Врач проводит осмотр ребенка в детской поликлинике
Повышенный уровень гемоглобина – сигнал о необходимости обращения к врачу для установки точной причины этого явления.

Причины

Обезвоживание – самая распространенная причина повышенного гемоглобина. Нехватка жидкости в организме ребенка может наблюдаться в результате интенсивного потоотделения, лихорадки, нервного перенапряжения, недостаточного питья.
Также причиной повышенного гемоглобина могут стать:
  • заболевания крови;
  • гипоксия;
  • воздействие угарного газа;
  • патологии почек;
  • врожденные пороки сердца;
  • онкологические заболевания;
  • фиброз легких.
Высокий уровень гемоглобина может наблюдаться при ожогах кожи. Происходит это из-за того, что организм начинает производить больше эритроцитов, вследствие чего увеличивается и уровень гемоглобина. Это естественный процесс, в ходе которого происходит транспортировка кислорода и питательных веществ к поврежденным участками ткани.
В подростковом возрасте высокий гемоглобин может стать следствием курения. Также регулярные стрессы и прием анаболиков влияют на уровень железосодержащего белка.
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Симптомы

Зачастую при повышенном уровне гемоглобина у ребенка появляются следующие признаки:
  • сонливость, слабость, чрезмерная утомляемость;
  • снижение аппетита;
  • головная боль, обмороки и головокружения;
  • нарушение зрения и слуха;
  • появление синяков даже при легких прикосновениях;
  • аритмия, тахикардия, гипертония.
Кроме того, может наблюдаться посинение или побледнение пальцев и губ. Резкое снижение веса также случается при повышенном гемоглобине.

Последствия

Если не предпринимать никаких действий в течение длительного времени, из-за нарушений процесса кровотока и затрудненного прохождения крови по сосудам может наблюдаться сильное сгущение крови. Это может стать причиной возникновения физической и умственной задержки развития, а также привести к нарушению кровообращения (гемодинамики) и закупорке сосудов.

Как понизить

Если у ребенка гемоглобин превышает норму, первым делом необходимо увеличить количество потребляемой воды. Следующий шаг – корректировка питания. Прежде всего нужно ограничить употребление продуктов с высоким содержанием железа (например, говядина, печень, яблоки и т.д.). В рацион стоит добавить больше молочных продуктов, так как они затрудняют процесс усвоения железа организмом. Также при повышенном гемоглобине специалисты рекомендуют есть больше морепродуктов и куриного мяса.
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Помимо корректировки питания, чтобы снизить уровень гемоглобина, стоит уменьшить количество физических нагрузок. Важно урегулировать уровень влажности в помещении, где часто пребывает ребенок.
Следующим шагом является повторный анализ крови. Если ничего не изменилось, возможно потребуется дообследование.
Иногда специалисты назначают медикаменты, разжижающие кровь. В ситуациях, когда высокий показатель связан с наличием патологии, необходимо заняться лечением основного заболевания.
“При нормальных показателях гемоглобина может наблюдаться сниженное количество железа. В таких случаях снижаются эритроцитарные индексы (MCV, MVH) - они определяются при проведении классического клинического анализа крови. В этой ситуации рекомендуется посмотреть уровень сывороточного железа и ферритина.
Очень часто железо сыворотки снижено - тогда выставляется диагноз: латентный дефицит железа. Это не анемия, но при этом диагнозе уже требуется медикаментозная коррекция”, - комментирует Татьяна Журавлева.
© Depositphotos / imagepointfrРебенок с мамой на приеме у врача
Ребенок с мамой на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / imagepointfr
Ребенок с мамой на приеме у врача

Пониженный гемоглобин у ребенка

Недостаток гемоглобина – наиболее распространенное отклонение от нормы, встречающееся у детей.

Причины

“Одной из основных, но не единственной причиной пониженного гемоглобина является низкий уровень железа в организме. При таких нарушениях врачи ставят диагноз "железодефицитная анемия", следствием которой является снижение количества железа в сыворотки крови и уровня эритроцитов – кровяных клеток, переносящих гемоглобин”, - комментирует Татьяна Журавлева.
При любом типе анемии организм страдает от нехватки кислорода, в результате чего может наблюдаться отставание как в физическом, так и в интеллектуальном развитии ребенка. Также может снизиться иммунитет и возникнуть нарушения в работе сердца.
Наиболее часто недостаток железа наблюдается у детей следующих возрастных категорий:
  • недоношенные;
  • с шести месяцев до двух лет;
  • подростки.
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“Причинами снижения гемоглобина в этих возрастных периодах служат сниженный запас железа у недоношенных детей, активный рост и смена типа питания у детей с шести месяцев до двух лет, а также гормональная перестройка у подростков. Поэтому в эти периоды следует более пристально следить за гемоглобином и эритроцитарными индексами в клиническом анализе крови, так как именно они могут сообщить о латентном (скрытом) дефиците железа.
Также причинами пониженного гемоглобина может быть недостаток витамина В12 и/или фолиевой кислоты или врожденный дефект самих эритроцитов (красные кровяные клетки могут быть слишком маленькие, неправильной формы и тд)”, - добавляет врач-педиатр.

Симптомы

Основные признаки пониженного гемоглобина у ребенка:
  • повышенная слабость и сонливость;
  • бледная кожа;
  • шелушение, сухость кожи;
  • ломкость и тусклость волос;
  • одышка, тахикардия;
  • шум в ушах;
  • трещинки на ступнях и ладонях;
  • головная боль, головокружения, обмороки;
  • повышенная раздражительность, нервозность, плаксивость;
  • незаживающие язвочки в уголках губ;
  • беспричинное повышение температуры до 37-37,5 градуса.
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Последствия

При возникновении анемии не стоит пренебрегать обращением к специалисту за консультацией. Ведь дефицит гемоглобина приводит к нарушениям процесса клеточного дыхания, в результате чего все органы (в особенности мозг) страдают от нехватки кислорода.
Анемия может привести к задержке умственного развития, ухудшению памяти и внимания и другим заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как повысить

При возникновении симптомов пониженного уровня гемоглобина следует сдать общий анализ крови, который покажет и уровень эритроцитарных индексов, необходимых для постановки диагноза. Следующий шаг – обращение к педиатру. Грамотный специалист на основании жалоб, клинических проявлений и полученных результатов анализа сможет установить наличие и характер анемии и подобрать правильное лечение. Суть терапии при таком нарушении состоит в повышении уровня железа в организме и одновременном устранении причин его дефицита, что в комплексе будет способствовать повышению уровню гемоглобина в крови.
Врачу необходимо собрать все сведения о развитии ребенка, начиная с внутриутробного возраста, выяснить особенности протекания беременности у матери. Также необходима информация о режиме и привычках питания, перенесенных ранее заболеваниях, наличии каких-либо травм и хронических болезней. В процессе обследования педиатр должен назначить биохимический анализ крови и общий анализ мочи и кала на скрытую кровь, при необходимости применяются инструментальные методы исследования. На основании результатов этих анализов назначается лечение основного заболевания, которое спровоцировало снижение гемоглобина. Для устранения анемии обычно нужно не менее трех месяцев.
Также специалисты рекомендуют больше находиться на свежем воздухе, так как активное пребывание на улице способствует улучшению процессов кроветворения.
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Профилактика

С повышенным или пониженным гемоглобином может столкнуться каждый ребенок. Важно в таком вопросе своевременно обнаружить нарушения и обратиться ко врачу за консультацией. При соблюдении всех рекомендаций можно достаточно легко справиться с проблемой.
Чтобы не допускать отклонения от нормы гемоглобина, ребенку необходимо соблюдать режим дня, питания, которое должно быть полноценным и сбалансированным, обязательны физические нагрузки на свежем воздухе. Также рекомендовано раз в год сдавать общий анализ крови в профилактических целях. В таком случае на ранних стадиях удастся выявить и диагностировать нарушение в работе организма и своевременно провести коррекцию.
 
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