Гречка с кефиром: врачи рассказали о плюсах и минусах популярной диеты

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Гречка, залитая кефиром, — основа популярной диеты для быстрого похудения и очищения организма. Чем полезна гречка с кефиром, какие у нее есть противопоказания, что будет, если употреблять ее по утрам натощак и на ночь, а также рецепты блюд из сырой крупы — в материале РИА Новости.

Состав и полезные свойства

На время одноименной диеты гречка с кефиром становятся основными блюдами рациона. Эти два продукта сами по себе довольно полезны. Такая крупа быстро утоляет голод и позволяет сохранять чувство сытости долгое время, способствует повышению гемоглобина, помогает улучшить пищеварение и перистальтику кишечника, нормализует количество сахара в крови, очищает организм от холестерина, оказывает благотворное действие на кровеносные сосуды.

Кефир, как и гречка, положительно влияет на микрофлору кишечника и пищеварение, способствует лучшему усвоению витаминов и минералов из пищи.

По словам врача-онколога и проктолога Елены Смирновой, кефир — это один из самых полезных продуктов для тех, кто страдает от проблем с пищеварением и запоров. Он быстро всасывается и помогает усвоению другой пищи, снижая риск воспалительных заболеваний кишечника, рака и геморроя.

Вместе эти два продукта становятся диетическим блюдом, которое хорошо насыщает, но при этом способствует быстрому снижению веса.

"Этой диетой часто пользуются танцоры, она стала популярной за счет своей эффективности, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Диета на гречке и кефире хороша тем, что за довольно короткий срок помогает сбросить несколько лишних килограммов. Работает это за счет очистительных свойств клетчатки и слабительного эффекта молочного продукта. Такой рацион в течение пары недель может обеспечить уменьшение общего веса (не сжигание жира), но не рекомендуется растягивать эксперимент на более длительные периоды. Даже лучше ограничиться двумя-тремя днями и, если все пройдет хорошо, затем повторять диету с некоторой периодичностью".

Эксперты отмечают, что, если включить гречку с кефиром в рацион, можно:

— повысить иммунитет;

повысить иммунитет; — снять отеки;

снять отеки; — вывести из организма токсины;

вывести из организма токсины; — улучшить работу сердечно-сосудистой системы;

улучшить работу сердечно-сосудистой системы; — наладить обмен веществ;

наладить обмен веществ; — улучшить состояние волос и кожи.

Надо помнить, что, прежде чем приступить к подобной диете, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.

Вред и противопоказания

Несмотря на все полезные свойства гречневой каши с кефиром, употреблять только это блюдо на протяжении долгого времени не стоит — есть риск заработать расстройство желудка. Лучше всего готовить его на завтрак.

"Подобная диета подойдет не всем. В первую очередь, нужно с осторожностью (и консультацией врача) подходить к ней людям с диабетом, с непереносимостью лактозы, — добавила нутрициолог. — При появлении любых неприятных симптомов эксперимент лучше прекращать. При злоупотреблении диетой у человека может появиться язва желудка, колиты, аллергия".

Кроме этого, по словам эндокринолога и диетолога Татьяны Бочаровой, гречка с кефиром может навредить людям, у которых есть серьезные проблемы с кишечником.

Список противопоказаний:

— пониженное давление — сочетание продуктов может снизить его еще больше;

пониженное давление — сочетание продуктов может снизить его еще больше; — гепатит;

гепатит; — заболевания сердца и сосудов;

заболевания сердца и сосудов; — патологические процессы в почках в тяжелой форме;

патологические процессы в почках в тяжелой форме; — недостаточная масса тела (при весе меньше нормы под запрет попадает любая диета);

недостаточная масса тела (при весе меньше нормы под запрет попадает любая диета); — обострение хронических заболеваний.

Как приготовить гречку с кефиром

Существует несколько способов приготовления блюда: крупу можно перемолоть, залить на ночь кисломолочным продуктом без варки и так далее. Пищевая ценность гречки с кефиром:

Калорийность (на 100 г) 120,1 ккал Белки 5,5 г Жиры 2,7 г Углеводы 18 г

Как отмечает врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков, лучший способ готовить гречку — это заливать водой или кефиром, а не варить, чтобы ядра оставались твердыми.

"В сердцевине гречки находятся углеводы. Из вареной гречки вся сердцевина ядра вылезает наружу, когда желудок начинает ее переваривать. В результате углеводы очень быстро поступают в кровь, насыщая ее сахаром. Это плохо. Потому что эти углеводы всосутся через 20 минут, уровень сахара в крови упадет через два-три часа — и вам снова захочется есть", — объяснил Алексей Ковальков.

Так как гречка с кефиром имеет пресный вкус, а добавлять соль или сахар нельзя, можно использовать немного меда.

Молотая гречка с кефиром Ингредиенты 75 г гречневая крупа 0,1 л кефир Приготовление 1 Тщательно промыть, перебрать и высушить гречку. 2 Перемолоть с помощью кофемолки. 3 Получившуюся муку залить кефиром и оставить на ночь в холодильнике. Соль, масло добавлять нельзя.

Зеленая Ингредиенты 75 г гречка 100 г вода 0,15 г кефир Приготовление 1 Гречку промыть, перебрать, если нужно. 2 Залить кипятком и кефиром. 3 Емкость закрыть, укутать и оставить примерно на 40 минут.

Зеленая гречневая крупа (зерна гречихи без воздействия предварительной термической обработки) считается самой полезной и наиболее диетической.

Сырая Ингредиенты 75 г гречка 0,1 л кефир Приготовление 1 Гречневую крупу хорошо перебрать, затем промыть под проточной водой. 2 Залить ее кефиром на ночь, накрыть крышкой и убрать в холодильник.

Гречневая каша на кефире без варки Ингредиенты 75 г гречка 0,1 л вода 0,1 л кефир Приготовление 1 Промытую гречку залить кипятком. 2 Емкость закрыть, укутать в ткань и оставить на ночь. 3 Утром залить крупу кефиром.

Вареная гречка с кефиром Ингредиенты 75 г гречка 0,1 л кефир Приготовление 1 Гречневую крупу хорошо перебрать, затем промыть под проточной водой. 2 Отварить в воде обычным способом. 3 Залить кефиром.

Оптимальное время приема

Употреблять гречку с кефиром можно в любое время суток, но лучше делать это утром или вечером.

Утром натощак

Плюс употребления каши с кефиром с утра состоит в том, что ее не нужно готовить, если залить на ночь. Кроме этого, блюдо натощак эффективно очищает организм, а это способствует снижению веса. Благодаря клетчатке в составе гречки организм получает заряд энергии на весь день. Следует учитывать, что есть крупу с кефиром следует после 08:00 утра, потому что до этого времени желудку будет тяжело переваривать подобную пищу.

Вечером на ужин

Гречку с кефиром следует употреблять минимум за три-четыре часа до сна, чтобы она успела перевариться. Сам же кисломолочный напиток можно выпить и перед сном, об этом рассказала рассказала врач Елена Смирнова:

"Пить кефир можно в любое время суток, в том числе и на ночь. В темное время суток лучше усвоится кальций. Кроме того, напиток содержит аминокислоту триптофан, которая хорошо влияет на нервную систему и помогает легче заснуть".

На ночь

Есть гречку перед сном не желательно, потому что в ней много углеводов и желудку сложно их переварить. Утром может появиться тяжесть в животе, тем более если человек переел.

Кефирно-гречневая диета для похудения

Кефирно-гречневая диета бывает нескольких типов: классическая, щадящая и строгая. Они различаются по количеству дней и рациону. Перед тем как пробовать подобный режим питания, следует в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.

Классическая диета на три дня

Диета на три дня относится к типу монодиет, потому что в этот промежуток времени можно употреблять только гречневую кашу с кефиром и пить воду. С утра натощак нужно выпить стакан воды, затем позавтракать гречкой. Блюдо следует есть на обед и ужин, а перекусить можно только кефиром. Другие продукты под запретом. Важно следить за питьевым режимом и потреблять достаточное количество воды. Также можно пить зеленый чай, который способствует похудению.

За три дня такой диеты можно потерять два-три килограмма лишнего веса, но надо помнить, что это нездоровый тип питания, который может нанести вред и привести к развитию побочных эффектов — вздутию живота, газообразованию, диарее. В таком случае диету лучше прекратить.

"Самая большая опасность монодиеты заключается в том, что возникает дисбаланс макро- и микронутриентов, — объясняет диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташева. — Макронутриенты — это белки, жиры и углеводы, витамины, Омега-3. Например, если человек сидит на диете, состоящей только из риса, через два дня у него начнется запор. В таких случаях пациенты могут начать принимать слабительное, за счет чего нарушается работа кишечника, и спустя месяц монодиета заканчивается походом ко врачу".

По словам Поташевой, в итоге такие эксперименты могут привести к атрофии слизистой, дефициту витаминов и другим проблемам, решить которые поможет только специальная лечебная диета. И то не всегда. "Урон будет нанесен мышцам, головному мозгу, коже, волосам. Если человек вовремя не обратится в врачу, если урон наносится изнутри, то люди этого не замечают, поэтому патологические процессы могут завести гораздо дальше, чем хотелось бы. Получается, что человек будет выбираться из этой диеты очень долго и сложно".

Строгая диета на семь дней

Есть гречку с кефиром разрешено в неограниченных количествах, но в рацион добавляются овощи, фрукты, немного сухофруктов.

Примерное меню на семь дней:

— завтрак — порция гречки;

завтрак — порция гречки; — перекус — кефир, сухофрукты или яблоко;

перекус — кефир, сухофрукты или яблоко; — обед — гречка с кефиром, салат из белокочанной капусты с огурцом;

обед — гречка с кефиром, салат из белокочанной капусты с огурцом; — ужин — гречка, листья салата.

Этот вариант считается строгим, потому что, помимо гречневой каши и кефира, разрешено употреблять ограниченное число низкокалорийных продуктов. Как и в случае с классическим вариантом, диета на семь дней создает дефицит витаминов и минералов.

"Человек может столкнуться со слабостью, психологическим дискомфортом, головными болями, запорами, сниженным иммунитетом и другими проблемами со здоровьем, — отметила диетолог Светлана Колесникова. — Кроме этого, как только диета закончится, он вернется к своему привычному рациону и в конце концов, если строго не следить за меню, потерянные килограммы вернутся".

Щадящая диета на 14 дней

Этот вариант менее строгий, меню более разнообразное, но килограммы будут уходить довольно медленно. Кроме гречки с кефиром в рацион разрешается добавить нежирное мясо, яйца, грибы, овощи, фрукты.

Примерное меню на семь дней (на перекус можно употреблять кефир):

Дни Завтрак Обед Полдник Ужин 1 гречка с кефиром, чай или кофе грибной суп, кисель яблоко отварное яйцо, чай 2 гречневая каша, чай без сахара куриный бульон, кефир сухофрукты или натуральный йогурт творог, запеченные овощи 3, 4, 5 только гречка с кефиром в течение этих дней, также можно есть яблоки 6 гречка с сухофруктами, чай или кофе куриная грудка, салат из овощей свежие овощи гречка с кусочком отварной курицы 7 гречка с овощами, чай или кофе суп из чечевицы, кефир фрукты гречка, яблоко

Меню на вторую неделю составляется, исходя из примера выше. Можно добавить в рацион орехи, делать яблочно-кефирный коктейль, гречневый суп с молоком и так далее.

При возникновении любых побочных эффектов диету следует сразу прекратить.

Разгрузочный день

Для усиления эффекта кефирно-гречневой диеты раз в неделю можно делать разгрузочные дни, когда разрешается есть только гречневую крупу с обезжиренным кефиром и пить воду. Исключаются: сахар, соль, приправы, масло. Гречку (250 г) лучше приготовить вечером, а потом разделить ее на пять-шесть небольших порций, которые необходимо употреблять в течение дня. Важно учитывать, что такое несбалансированное питание может навредить здоровью.

Выход из диеты

Возвращение к привычному питанию после кефирно-гречневой диеты должно быть постепенным и плавным. Нельзя сразу же накидываться на сладкое, жирное, жареное, копченое — в общем, на все высококалорийные и вредные продукты.

Принципы:

— Первая неделя еще должна быть диетической, но не такой строгой. В рацион можно постепенно вводить новые продукты.

Первая неделя еще должна быть диетической, но не такой строгой. В рацион можно постепенно вводить новые продукты. — Чтобы не нагружать желудок, есть нужно маленькими порциями и не объедаться.

Чтобы не нагружать желудок, есть нужно маленькими порциями и не объедаться. — Лучше отдавать предпочтение овощам, которые можно запекать, делать из них салаты, рагу, а также есть в сыром виде.

Лучше отдавать предпочтение овощам, которые можно запекать, делать из них салаты, рагу, а также есть в сыром виде. — Порции увеличивают постепенно.

Порции увеличивают постепенно. — Следует пить не менее двух литров воды в день.

Правильно выходить из диеты важно для закрепления результатов, чтобы потерянные килограммы не возвращались. Такое бывает, если человек сразу начинает питаться вредной и жирной пищей. Чтобы удержать вес, после выхода из диеты необходимо правильно и сбалансировано питаться, пересмотреть пищевые привычки. Лучше всего подключить к здоровому рациону физические нагрузки — занятия в зале или дома, пешие прогулки и так делее. Иногда можно делать себе послабления (один-два раза в месяц) и устраивать "загрузочные" дни.

Результаты диеты

Результаты отчасти зависят от особенностей организма — некоторые худеют быстрее благодаря быстро обмену веществ. Снижение веса будет различным в зависимости от выбранного типа диеты — три дня, семь или 14. Если выбрать классический вариант, то можно потерять два-три килограмма. Семидневная диета поможет снизить вес на пять килограммов, а двухнедельная — на семь. Как отмечают те, кто пробовал подобный режим питания, он подойдет только людям с большой силой воли. В любом случае кефирно-гречневая диета может нанести вред организму, ослабить иммунную систему, поэтому к ней стоит подходить с осторожностью.

Почему может не быть эффекта