Гречка с кефиром: врачи рассказали о плюсах и минусах популярной диеты

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Молотая гречка с кефиром
Гречка, залитая кефиром, — основа популярной диеты для быстрого похудения и очищения организма. Чем полезна гречка с кефиром, какие у нее есть противопоказания, РИА Новости, 01.10.2021
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1
5
5
гречневая крупа, 75 г
кефир, 0,1 л
Тщательно промыть, перебрать и высушить гречку.
Шаг 1
Перемолоть с помощью кофемолки.
Шаг 2
Получившуюся муку залить кефиром и оставить на ночь в холодильнике. Соль, масло добавлять нельзя.
Шаг 3
еда, продукты, питание, диета, россия, гречневая крупа
Зеленая
Гречка, залитая кефиром, — основа популярной диеты для быстрого похудения и очищения организма. Чем полезна гречка с кефиром, какие у нее есть противопоказания, РИА Новости, 01.10.2021
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2021-10-01T18:27
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1
5
5
гречка , 75 г
вода, 100 г
кефир, 0,15 г
Гречку промыть, перебрать, если нужно.
Шаг 1
Залить кипятком и кефиром.
Шаг 2
Емкость закрыть, укутать и оставить примерно на 40 минут.
Шаг 3
еда, продукты, питание, диета, россия, гречневая крупа
Сырая
Гречка, залитая кефиром, — основа популярной диеты для быстрого похудения и очищения организма. Чем полезна гречка с кефиром, какие у нее есть противопоказания, РИА Новости, 01.10.2021
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2
1
5
5
гречка, 75 г
кефир , 0,1 л
Гречневую крупу хорошо перебрать, затем промыть под проточной водой.
Шаг 1
Залить ее кефиром на ночь, накрыть крышкой и убрать в холодильник.
Шаг 2
еда, продукты, питание, диета, россия, гречневая крупа
Гречневая каша на кефире без варки
Гречка, залитая кефиром, — основа популярной диеты для быстрого похудения и очищения организма. Чем полезна гречка с кефиром, какие у нее есть противопоказания, РИА Новости, 01.10.2021
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2021-10-01T18:27
2
1
5
5
гречка, 75 г
вода , 0,1 л
кефир, 0,1 л
Промытую гречку залить кипятком.
Шаг 1
Емкость закрыть, укутать в ткань и оставить на ночь.
Шаг 2
Утром залить крупу кефиром.
Шаг 3
еда, продукты, питание, диета, россия, гречневая крупа
Вареная гречка с кефиром
Гречка, залитая кефиром, — основа популярной диеты для быстрого похудения и очищения организма. Чем полезна гречка с кефиром, какие у нее есть противопоказания, РИА Новости, 01.10.2021
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5
5
гречка, 75 г
кефир, 0,1 л
Гречневую крупу хорошо перебрать, затем промыть под проточной водой.
Шаг 1
Отварить в воде обычным способом.
Шаг 2
Залить кефиром.
Шаг 3
еда, продукты, питание, диета, россия, гречневая крупа
18:27 01.10.2021 (обновлено: 19:10 01.10.2021)
 

Гречка с кефиром: врачи рассказали о плюсах и минусах популярной диеты

© Depositphotos / minadezhdaГречка с кефиром
Гречка с кефиром - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / minadezhda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Гречка, залитая кефиром, — основа популярной диеты для быстрого похудения и очищения организма. Чем полезна гречка с кефиром, какие у нее есть противопоказания, что будет, если употреблять ее по утрам натощак и на ночь, а также рецепты блюд из сырой крупы — в материале РИА Новости.

Состав и полезные свойства

На время одноименной диеты гречка с кефиром становятся основными блюдами рациона. Эти два продукта сами по себе довольно полезны. Такая крупа быстро утоляет голод и позволяет сохранять чувство сытости долгое время, способствует повышению гемоглобина, помогает улучшить пищеварение и перистальтику кишечника, нормализует количество сахара в крови, очищает организм от холестерина, оказывает благотворное действие на кровеносные сосуды.
© Depositphotos / belchonockГречка с сухофруктами и кефиром
Гречка с сухофруктами и кефиром - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / belchonock
Гречка с сухофруктами и кефиром
Кефир, как и гречка, положительно влияет на микрофлору кишечника и пищеварение, способствует лучшему усвоению витаминов и минералов из пищи.
По словам врача-онколога и проктолога Елены Смирновой, кефир — это один из самых полезных продуктов для тех, кто страдает от проблем с пищеварением и запоров. Он быстро всасывается и помогает усвоению другой пищи, снижая риск воспалительных заболеваний кишечника, рака и геморроя.
Вместе эти два продукта становятся диетическим блюдом, которое хорошо насыщает, но при этом способствует быстрому снижению веса.

"Этой диетой часто пользуются танцоры, она стала популярной за счет своей эффективности, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Диета на гречке и кефире хороша тем, что за довольно короткий срок помогает сбросить несколько лишних килограммов. Работает это за счет очистительных свойств клетчатки и слабительного эффекта молочного продукта. Такой рацион в течение пары недель может обеспечить уменьшение общего веса (не сжигание жира), но не рекомендуется растягивать эксперимент на более длительные периоды. Даже лучше ограничиться двумя-тремя днями и, если все пройдет хорошо, затем повторять диету с некоторой периодичностью".

Эксперты отмечают, что, если включить гречку с кефиром в рацион, можно:
  • повысить иммунитет;
  • снять отеки;
  • вывести из организма токсины;
  • улучшить работу сердечно-сосудистой системы;
  • наладить обмен веществ;
  • улучшить состояние волос и кожи.
Надо помнить, что, прежде чем приступить к подобной диете, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.
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Вред и противопоказания

Несмотря на все полезные свойства гречневой каши с кефиром, употреблять только это блюдо на протяжении долгого времени не стоит — есть риск заработать расстройство желудка. Лучше всего готовить его на завтрак.

"Подобная диета подойдет не всем. В первую очередь, нужно с осторожностью (и консультацией врача) подходить к ней людям с диабетом, с непереносимостью лактозы, — добавила нутрициолог. — При появлении любых неприятных симптомов эксперимент лучше прекращать. При злоупотреблении диетой у человека может появиться язва желудка, колиты, аллергия".

Кроме этого, по словам эндокринолога и диетолога Татьяны Бочаровой, гречка с кефиром может навредить людям, у которых есть серьезные проблемы с кишечником.
Список противопоказаний:
  • пониженное давление — сочетание продуктов может снизить его еще больше;
  • гепатит;
  • заболевания сердца и сосудов;
  • патологические процессы в почках в тяжелой форме;
  • недостаточная масса тела (при весе меньше нормы под запрет попадает любая диета);
  • обострение хронических заболеваний.
© Depositphotos / cook_inspireГречка с сухофруктами и бананом
Гречка с сухофруктами и бананом - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / cook_inspire
Гречка с сухофруктами и бананом

Как приготовить гречку с кефиром

Существует несколько способов приготовления блюда: крупу можно перемолоть, залить на ночь кисломолочным продуктом без варки и так далее. Пищевая ценность гречки с кефиром:

Калорийность (на 100 г)

120,1 ккал

Белки

5,5 г

Жиры

2,7 г

Углеводы

18 г

Как отмечает врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков, лучший способ готовить гречку — это заливать водой или кефиром, а не варить, чтобы ядра оставались твердыми.

"В сердцевине гречки находятся углеводы. Из вареной гречки вся сердцевина ядра вылезает наружу, когда желудок начинает ее переваривать. В результате углеводы очень быстро поступают в кровь, насыщая ее сахаром. Это плохо. Потому что эти углеводы всосутся через 20 минут, уровень сахара в крови упадет через два-три часа — и вам снова захочется есть", — объяснил Алексей Ковальков.

Так как гречка с кефиром имеет пресный вкус, а добавлять соль или сахар нельзя, можно использовать немного меда.
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Молотая гречка с кефиром
Ингредиенты
75 г
гречневая крупа
0,1 л
кефир
Приготовление
1
Тщательно промыть, перебрать и высушить гречку.
2
Перемолоть с помощью кофемолки.
3
Получившуюся муку залить кефиром и оставить на ночь в холодильнике. Соль, масло добавлять нельзя.
© Depositphotos / tycoonЗеленая гречка
Зеленая гречка - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / tycoon
Зеленая гречка
Зеленая
Ингредиенты
75 г
гречка
100 г
вода
0,15 г
кефир
Приготовление
1
Гречку промыть, перебрать, если нужно.
2
Залить кипятком и кефиром.
3
Емкость закрыть, укутать и оставить примерно на 40 минут.
Зеленая гречневая крупа (зерна гречихи без воздействия предварительной термической обработки) считается самой полезной и наиболее диетической.
Сырая
Ингредиенты
75 г
гречка
0,1 л
кефир
Приготовление
1
Гречневую крупу хорошо перебрать, затем промыть под проточной водой.
2
Залить ее кефиром на ночь, накрыть крышкой и убрать в холодильник.
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Гречневая каша на кефире без варки
Ингредиенты
75 г
гречка
0,1 л
вода
0,1 л
кефир
Приготовление
1
Промытую гречку залить кипятком.
2
Емкость закрыть, укутать в ткань и оставить на ночь.
3
Утром залить крупу кефиром.
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Вареная гречка с кефиром
Ингредиенты
75 г
гречка
0,1 л
кефир
Приготовление
1
Гречневую крупу хорошо перебрать, затем промыть под проточной водой.
2
Отварить в воде обычным способом.
3
Залить кефиром.

Оптимальное время приема

Употреблять гречку с кефиром можно в любое время суток, но лучше делать это утром или вечером.

Утром натощак

Плюс употребления каши с кефиром с утра состоит в том, что ее не нужно готовить, если залить на ночь. Кроме этого, блюдо натощак эффективно очищает организм, а это способствует снижению веса. Благодаря клетчатке в составе гречки организм получает заряд энергии на весь день. Следует учитывать, что есть крупу с кефиром следует после 08:00 утра, потому что до этого времени желудку будет тяжело переваривать подобную пищу.
© Depositphotos / MonaMakelaГречишная мука
Гречишная мука - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / MonaMakela
Гречишная мука

Вечером на ужин

Гречку с кефиром следует употреблять минимум за три-четыре часа до сна, чтобы она успела перевариться. Сам же кисломолочный напиток можно выпить и перед сном, об этом рассказала рассказала врач Елена Смирнова:

"Пить кефир можно в любое время суток, в том числе и на ночь. В темное время суток лучше усвоится кальций. Кроме того, напиток содержит аминокислоту триптофан, которая хорошо влияет на нервную систему и помогает легче заснуть".

На ночь

Есть гречку перед сном не желательно, потому что в ней много углеводов и желудку сложно их переварить. Утром может появиться тяжесть в животе, тем более если человек переел.

Кефирно-гречневая диета для похудения

Кефирно-гречневая диета бывает нескольких типов: классическая, щадящая и строгая. Они различаются по количеству дней и рациону. Перед тем как пробовать подобный режим питания, следует в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.
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Классическая диета на три дня

Диета на три дня относится к типу монодиет, потому что в этот промежуток времени можно употреблять только гречневую кашу с кефиром и пить воду. С утра натощак нужно выпить стакан воды, затем позавтракать гречкой. Блюдо следует есть на обед и ужин, а перекусить можно только кефиром. Другие продукты под запретом. Важно следить за питьевым режимом и потреблять достаточное количество воды. Также можно пить зеленый чай, который способствует похудению.
За три дня такой диеты можно потерять два-три килограмма лишнего веса, но надо помнить, что это нездоровый тип питания, который может нанести вред и привести к развитию побочных эффектов — вздутию живота, газообразованию, диарее. В таком случае диету лучше прекратить.

"Самая большая опасность монодиеты заключается в том, что возникает дисбаланс макро- и микронутриентов, — объясняет диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташева. — Макронутриенты — это белки, жиры и углеводы, витамины, Омега-3. Например, если человек сидит на диете, состоящей только из риса, через два дня у него начнется запор. В таких случаях пациенты могут начать принимать слабительное, за счет чего нарушается работа кишечника, и спустя месяц монодиета заканчивается походом ко врачу".

По словам Поташевой, в итоге такие эксперименты могут привести к атрофии слизистой, дефициту витаминов и другим проблемам, решить которые поможет только специальная лечебная диета. И то не всегда. "Урон будет нанесен мышцам, головному мозгу, коже, волосам. Если человек вовремя не обратится в врачу, если урон наносится изнутри, то люди этого не замечают, поэтому патологические процессы могут завести гораздо дальше, чем хотелось бы. Получается, что человек будет выбираться из этой диеты очень долго и сложно".
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Строгая диета на семь дней

Есть гречку с кефиром разрешено в неограниченных количествах, но в рацион добавляются овощи, фрукты, немного сухофруктов.
Примерное меню на семь дней:
  • завтрак — порция гречки;
  • перекус — кефир, сухофрукты или яблоко;
  • обед — гречка с кефиром, салат из белокочанной капусты с огурцом;
  • ужин — гречка, листья салата.
Этот вариант считается строгим, потому что, помимо гречневой каши и кефира, разрешено употреблять ограниченное число низкокалорийных продуктов. Как и в случае с классическим вариантом, диета на семь дней создает дефицит витаминов и минералов.

"Человек может столкнуться со слабостью, психологическим дискомфортом, головными болями, запорами, сниженным иммунитетом и другими проблемами со здоровьем, — отметила диетолог Светлана Колесникова. — Кроме этого, как только диета закончится, он вернется к своему привычному рациону и в конце концов, если строго не следить за меню, потерянные килограммы вернутся".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПриготовление гречневой каши из гречневой крупы
Приготовление гречневой каши из гречневой крупы - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Приготовление гречневой каши из гречневой крупы

Щадящая диета на 14 дней

Этот вариант менее строгий, меню более разнообразное, но килограммы будут уходить довольно медленно. Кроме гречки с кефиром в рацион разрешается добавить нежирное мясо, яйца, грибы, овощи, фрукты.
Примерное меню на семь дней (на перекус можно употреблять кефир):

Дни

Завтрак

Обед

Полдник

Ужин

1

гречка с кефиром, чай или кофе

грибной суп, кисель

яблоко

отварное яйцо, чай

2

гречневая каша, чай без сахара

куриный бульон, кефир

сухофрукты или натуральный йогурт

творог, запеченные овощи

3, 4, 5

только гречка с кефиром в течение этих дней, также можно есть яблоки

6

гречка с сухофруктами, чай или кофе

куриная грудка, салат из овощей

свежие овощи

гречка с кусочком отварной курицы

7

гречка с овощами, чай или кофе

суп из чечевицы, кефир

фрукты

гречка, яблоко

Меню на вторую неделю составляется, исходя из примера выше. Можно добавить в рацион орехи, делать яблочно-кефирный коктейль, гречневый суп с молоком и так далее.
При возникновении любых побочных эффектов диету следует сразу прекратить.

Разгрузочный день

Для усиления эффекта кефирно-гречневой диеты раз в неделю можно делать разгрузочные дни, когда разрешается есть только гречневую крупу с обезжиренным кефиром и пить воду. Исключаются: сахар, соль, приправы, масло. Гречку (250 г) лучше приготовить вечером, а потом разделить ее на пять-шесть небольших порций, которые необходимо употреблять в течение дня. Важно учитывать, что такое несбалансированное питание может навредить здоровью.
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Выход из диеты

Возвращение к привычному питанию после кефирно-гречневой диеты должно быть постепенным и плавным. Нельзя сразу же накидываться на сладкое, жирное, жареное, копченое — в общем, на все высококалорийные и вредные продукты.
Принципы:
  • Первая неделя еще должна быть диетической, но не такой строгой. В рацион можно постепенно вводить новые продукты.
  • Чтобы не нагружать желудок, есть нужно маленькими порциями и не объедаться.
  • Лучше отдавать предпочтение овощам, которые можно запекать, делать из них салаты, рагу, а также есть в сыром виде.
  • Порции увеличивают постепенно.
  • Следует пить не менее двух литров воды в день.
Правильно выходить из диеты важно для закрепления результатов, чтобы потерянные килограммы не возвращались. Такое бывает, если человек сразу начинает питаться вредной и жирной пищей. Чтобы удержать вес, после выхода из диеты необходимо правильно и сбалансировано питаться, пересмотреть пищевые привычки. Лучше всего подключить к здоровому рациону физические нагрузки — занятия в зале или дома, пешие прогулки и так делее. Иногда можно делать себе послабления (один-два раза в месяц) и устраивать "загрузочные" дни.
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Результаты диеты

Результаты отчасти зависят от особенностей организма — некоторые худеют быстрее благодаря быстро обмену веществ. Снижение веса будет различным в зависимости от выбранного типа диеты — три дня, семь или 14. Если выбрать классический вариант, то можно потерять два-три килограмма. Семидневная диета поможет снизить вес на пять килограммов, а двухнедельная — на семь. Как отмечают те, кто пробовал подобный режим питания, он подойдет только людям с большой силой воли. В любом случае кефирно-гречневая диета может нанести вред организму, ослабить иммунную систему, поэтому к ней стоит подходить с осторожностью.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа

Почему может не быть эффекта

Эффекта может не быть по нескольким причинам. Например, если человек неправильно выходил из диеты, сразу включил в рацион сладкое, мучное, жирное, жареное, копченое, а также алкоголь — он весьма калорийный. Другой вариант: если человек утром питался кашей с кефиром, но после этого в его меню были вредные блюда, фастфуд, газированные напитки и так далее. Диету нужно соблюдать комплексно, только тогда будет желаемый эффект. Важно заранее проконсультироваться с врачом.
 
ЕдаПродуктыПитаниедиетаРоссияГречневая крупа
 
 
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