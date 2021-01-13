https://ria.ru/20210113/diety-1592682503.html
"Правда тела". Диеты, которые убивают
"Правда тела". Диеты, которые убивают
"Каждый день натощак съедайте ложку сырого молотого риса". "Не ешьте жиры". "Питайтесь только жидкостями". Какие популярные диеты являются вредными настолько, что их необходимо запретить? Обсуждаем самые опасные диеты, которые приводят к болезненной зацикленности на еде, портят волосы и кожу и разрушают организм изнутри.
2021-01-13T12:00
2021-01-13T12:00
2021-01-13T12:00
правда тела
подкаст
общество
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"Правда тела". Диеты, которые убивают
"Каждый день натощак съедайте ложку сырого молотого риса". "Не ешьте жиры". "Питайтесь только жидкостями". Какие популярные диеты являются вредными настолько, что их необходимо запретить? Обсуждаем самые опасные диеты, которые приводят к болезненной зацикленности на еде, портят волосы и кожу и разрушают организм изнутри.
audio/mpeg
"Правда тела". Диеты, которые убивают
"Каждый день натощак съедайте ложку сырого молотого риса". "Не ешьте жиры". "Питайтесь только жидкостями". Какие популярные диеты являются вредными настолько, что их необходимо запретить? Обсуждаем самые опасные диеты, которые приводят к болезненной зацикленности на еде, портят волосы и кожу и разрушают организм изнутри.
audio/mpeg
Почему опасны монодиеты? Как на организме сказывается отказ от жиров? Чем чревата “жидкая диета”, когда все продукты употребляются в виде смузи и жидкостей? Обсуждаем с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Алёной Поташевой.01:30 Почему нужно запретить монодиеты07:05 Чем опасно использование лечебных диет без основания (например, безглютеновой)08:45 “Очень популярная страшная вещь - использование “пятой” диеты, когда не едят жиры”10:20 Опасна ли диета, где мы исключаем молочные продукты, или та, в которой мы чересчур много их включаем11:50 Жидкая диета: взгляд гастроэнтеролога13:41 “Как только вы переходите на жидкую диету, попрощайтесь с вашими зубами”18:30 “Гормональная диета - это очередной маркетинг”20:05 Как диеты могут приводить к орторексии (когда человек становится болезненно зацикленным на питании)23:40 Полезны ли “читмилы”26:03 Топ-3 самых опасных диетПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, общество
"Правда тела". Диеты, которые убивают
"Каждый день натощак съедайте ложку сырого молотого риса". "Не ешьте жиры". "Питайтесь только жидкостями". Какие популярные диеты являются вредными настолько, что их необходимо запретить? Обсуждаем самые опасные диеты, которые приводят к болезненной зацикленности на еде, портят волосы и кожу и разрушают организм изнутри.
Почему опасны монодиеты? Как на организме сказывается отказ от жиров? Чем чревата “жидкая диета”, когда все продукты употребляются в виде смузи и жидкостей? Обсуждаем с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Алёной Поташевой.
01:30 Почему нужно запретить монодиеты
07:05 Чем опасно использование лечебных диет без основания (например, безглютеновой)
08:45 “Очень популярная страшная вещь - использование “пятой” диеты, когда не едят жиры”
10:20 Опасна ли диета, где мы исключаем молочные продукты, или та, в которой мы чересчур много их включаем
11:50 Жидкая диета: взгляд гастроэнтеролога
13:41 “Как только вы переходите на жидкую диету, попрощайтесь с вашими зубами”
18:30 “Гормональная диета - это очередной маркетинг”
20:05 Как диеты могут приводить к орторексии (когда человек становится болезненно зацикленным на питании)
23:40 Полезны ли “читмилы”
26:03 Топ-3 самых опасных диет
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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