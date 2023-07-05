https://ria.ru/20230705/dorogi-1882404760.html

В Кировской области выполнили больше половины дорожных работ

В Кировской области выполнили больше половины дорожных работ - РИА Новости, 05.07.2023

В Кировской области выполнили больше половины дорожных работ

Пятьдесят семь процентов дорожных работ уже выполнено в Кировской области, ремонт большинства дорог идет с опережением графика, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:27

2023-07-05T16:27

2023-07-05T16:27

кировская область

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Пятьдесят семь процентов дорожных работ уже выполнено в Кировской области, ремонт большинства дорог идет с опережением графика, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе подвели промежуточные итоги дорожного сезона. "Обычно дорожный сезон начинается в конце мая и заканчивается в октябре. В этом году работы на некоторых объектах начались уже в апреле. На сегодня 45% работ уже оплачено и принято. Выполнено 57% работ", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева. Он отметил, что заключено 100% контрактов, причем большинство конкурсов выиграла региональная организация – АО "Вятавтодор". Имеются запасы строительных материалов, закуплена новая дорожная техника. Жердев напомнил, что в этом году Кировская область в рамках национального проекта получила опережающее финансирование – 1,5 миллиарда рублей, которые изначально планировались на 2024 год, но уже в этом году благодаря выделенным средствам регион сможет отремонтировать еще 60-70 километров дорог. "Мы стремимся закончить все дорожные работы как можно раньше, нанести разметку, поставить дорожные знаки, чтобы уже в августе-сентябре кировчане оценили результат", - подчеркнул зампред правительства Кировской области. Всего в Кировской области в 2023 году отремонтируют более 400 километров дорог и 14 мостов. Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком, а на многих объектах – с опережением. Министр транспорта региона Алексей Петряков рассказал о реализации в Кировской области проекта "Дорожный миллиард", который инициирован губернатором Александром Соколовым. В 2023 году на "дорожный миллиард" в районах будет отремонтировано 126 километров дорог, за которые проголосовали жители 70 муниципалитетов. В следующем году программа "дорожного миллиарда", по которой участки дорог для ремонта выбирают сами жители, будет продолжена. Голосование во многих муниципалитетах уже ведется. К 1 августа опрос будет завершен: все данные будут переданы в министерство транспорта. Средства для ремонта в 2024 году будут распределяться пропорционально количеству населения и протяженности дорог с твердым покрытием. Три самых активных муниципальных образования, принявших участие в голосовании, получат дополнительные средства на ремонт дорог.

https://ria.ru/20230615/kirov-1878344140.html

https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878769910.html

https://ria.ru/20230615/kampus-1878406511.html

кировская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кировская область, александр соколов (глава кировской области)