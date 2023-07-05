Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области выполнили больше половины дорожных работ - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
16:27 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/dorogi-1882404760.html
В Кировской области выполнили больше половины дорожных работ
В Кировской области выполнили больше половины дорожных работ - РИА Новости, 05.07.2023
В Кировской области выполнили больше половины дорожных работ
Пятьдесят семь процентов дорожных работ уже выполнено в Кировской области, ремонт большинства дорог идет с опережением графика, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:27
2023-07-05T16:27
кировская область
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_49cbfbdf9a34cd95162af1f21346499b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Пятьдесят семь процентов дорожных работ уже выполнено в Кировской области, ремонт большинства дорог идет с опережением графика, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе подвели промежуточные итоги дорожного сезона. "Обычно дорожный сезон начинается в конце мая и заканчивается в октябре. В этом году работы на некоторых объектах начались уже в апреле. На сегодня 45% работ уже оплачено и принято. Выполнено 57% работ", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева. Он отметил, что заключено 100% контрактов, причем большинство конкурсов выиграла региональная организация – АО "Вятавтодор". Имеются запасы строительных материалов, закуплена новая дорожная техника. Жердев напомнил, что в этом году Кировская область в рамках национального проекта получила опережающее финансирование – 1,5 миллиарда рублей, которые изначально планировались на 2024 год, но уже в этом году благодаря выделенным средствам регион сможет отремонтировать еще 60-70 километров дорог. "Мы стремимся закончить все дорожные работы как можно раньше, нанести разметку, поставить дорожные знаки, чтобы уже в августе-сентябре кировчане оценили результат", - подчеркнул зампред правительства Кировской области. Всего в Кировской области в 2023 году отремонтируют более 400 километров дорог и 14 мостов. Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком, а на многих объектах – с опережением. Министр транспорта региона Алексей Петряков рассказал о реализации в Кировской области проекта "Дорожный миллиард", который инициирован губернатором Александром Соколовым. В 2023 году на "дорожный миллиард" в районах будет отремонтировано 126 километров дорог, за которые проголосовали жители 70 муниципалитетов. В следующем году программа "дорожного миллиарда", по которой участки дорог для ремонта выбирают сами жители, будет продолжена. Голосование во многих муниципалитетах уже ведется. К 1 августа опрос будет завершен: все данные будут переданы в министерство транспорта. Средства для ремонта в 2024 году будут распределяться пропорционально количеству населения и протяженности дорог с твердым покрытием. Три самых активных муниципальных образования, принявших участие в голосовании, получат дополнительные средства на ремонт дорог.
https://ria.ru/20230615/kirov-1878344140.html
https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878769910.html
https://ria.ru/20230615/kampus-1878406511.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876429791_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7a69ab49aa0f0003e3f7cfd0eb0c2973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области)

В Кировской области выполнили больше половины дорожных работ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Пятьдесят семь процентов дорожных работ уже выполнено в Кировской области, ремонт большинства дорог идет с опережением графика, сообщает пресс-служба правительства региона.
В регионе подвели промежуточные итоги дорожного сезона.
"Обычно дорожный сезон начинается в конце мая и заканчивается в октябре. В этом году работы на некоторых объектах начались уже в апреле. На сегодня 45% работ уже оплачено и принято. Выполнено 57% работ", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева.
Он отметил, что заключено 100% контрактов, причем большинство конкурсов выиграла региональная организация – АО "Вятавтодор". Имеются запасы строительных материалов, закуплена новая дорожная техника.
Город Киров
Компания "Т Плюс" поможет в подготовке к 650-летию Кирова
15 июня, 14:40
Жердев напомнил, что в этом году Кировская область в рамках национального проекта получила опережающее финансирование – 1,5 миллиарда рублей, которые изначально планировались на 2024 год, но уже в этом году благодаря выделенным средствам регион сможет отремонтировать еще 60-70 километров дорог.
"Мы стремимся закончить все дорожные работы как можно раньше, нанести разметку, поставить дорожные знаки, чтобы уже в августе-сентябре кировчане оценили результат", - подчеркнул зампред правительства Кировской области.
Всего в Кировской области в 2023 году отремонтируют более 400 километров дорог и 14 мостов. Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком, а на многих объектах – с опережением.
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Соглашение по газификации Кировской области подписано на ПМЭФ
16 июня, 18:58
Министр транспорта региона Алексей Петряков рассказал о реализации в Кировской области проекта "Дорожный миллиард", который инициирован губернатором Александром Соколовым. В 2023 году на "дорожный миллиард" в районах будет отремонтировано 126 километров дорог, за которые проголосовали жители 70 муниципалитетов. В следующем году программа "дорожного миллиарда", по которой участки дорог для ремонта выбирают сами жители, будет продолжена. Голосование во многих муниципалитетах уже ведется. К 1 августа опрос будет завершен: все данные будут переданы в министерство транспорта.
Средства для ремонта в 2024 году будут распределяться пропорционально количеству населения и протяженности дорог с твердым покрытием. Три самых активных муниципальных образования, принявших участие в голосовании, получат дополнительные средства на ремонт дорог.
Губернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на площадке ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса
15 июня, 17:19
 
Кировская областьКировская областьАлександр Соколов (глава Кировской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала