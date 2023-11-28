https://ria.ru/20231128/perventsy-1912465691.html
Мамы первенцев в Кировской области будут получать 38 тысяч рублей в месяц
Мамы первенцев в Кировской области будут получать 38 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 28.11.2023
Мамы первенцев в Кировской области будут получать 38 тысяч рублей в месяц
Матери первенцев, родившихся в Кировской области с начала 2024 года, будут ежемесячно получать по 38 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:19
2023-11-28T18:19
2023-11-28T18:19
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Матери первенцев, родившихся в Кировской области с начала 2024 года, будут ежемесячно получать по 38 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Первое заседание рабочей группы, созданной для обсуждения проекта закона Кировской области о новой мере социальной поддержки при рождении в семье первого ребенка, состоялось во вторник. Рабочая группа одобрила параметры выплаты на первого ребёнка. "С 2024 года за счет регионального бюджета будет введена беспрецедентная и уникальная мера поддержки в связи с рождением первого ребенка. Сейчас женщина получает пособия и выплаты от государства на ребенка в среднем в размере 20–25 тысяч рублей в месяц. Мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. Мерой смогут воспользоваться все женщины, проживающие в Кировской области полгода и более", – приводятся сообщении слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Министерство социального развития региона совместно с минфином Кировской области провели анализ всех выплат, которые ежемесячно получает от государства женщина, родившая первенца, а также расчет потребности в бюджетных средствах на 2024 год и плановый период три года. Предполагается, что новую выплату будут предоставлять на всех первенцев, родившихся с 1 января 2024 года, вне зависимости от возраста матери, но при условии, что ребенок рожден и зарегистрирован на территории Кировской области, а мать зарегистрирована в регионе не позднее чем за шесть месяцев до рождения малыша. "Для расчета размера выплаты был взят установленный для региона среднемесячный доход от трудовой деятельности – 38203 рубля. Именно до этой суммы каждой маме первенца будут доплачивать. Сумма выплаты в каждом случае будет разная – в зависимости от того, какие еще меры поддержки от государства получает женщина. Информация о назначенных пособиях будет поступать в рамках межведомственного взаимодействия – женщине не нужно собирать для этого документы", - отмечается в сообщении. Для подачи заявления члены рабочей группы предложили определить единый механизм, удобный всем – например, подавать заявление одновременно с регистрацией ребенка в отделениях МФЦ. Там же сотрудники предложат оформить и другие полагающиеся семье выплаты. После доработки проект закона будет направлен для рассмотрения депутатам законодательного собрания Кировской области.
https://ria.ru/20231128/semeynye_poselki-1912463715.html
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кировская область, александр соколов (глава кировской области), россия
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области), Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Матери первенцев, родившихся в Кировской области с начала 2024 года, будут ежемесячно получать по 38 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первое заседание рабочей группы, созданной для обсуждения проекта закона Кировской области о новой мере социальной поддержки при рождении в семье первого ребенка, состоялось во вторник. Рабочая группа одобрила параметры выплаты на первого ребёнка.
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"С 2024 года за счет регионального бюджета будет введена беспрецедентная и уникальная мера поддержки в связи с рождением первого ребенка. Сейчас женщина получает пособия и выплаты от государства на ребенка в среднем в размере 20–25 тысяч рублей в месяц. Мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. Мерой смогут воспользоваться все женщины, проживающие в Кировской области полгода и более", – приводятся сообщении слова губернатора Кировской области Александра Соколова
.
Министерство социального развития региона совместно с минфином Кировской области провели анализ всех выплат, которые ежемесячно получает от государства женщина, родившая первенца, а также расчет потребности в бюджетных средствах на 2024 год и плановый период три года. Предполагается, что новую выплату будут предоставлять на всех первенцев, родившихся с 1 января 2024 года, вне зависимости от возраста матери, но при условии, что ребенок рожден и зарегистрирован на территории Кировской области, а мать зарегистрирована в регионе не позднее чем за шесть месяцев до рождения малыша.
"Для расчета размера выплаты был взят установленный для региона среднемесячный доход от трудовой деятельности – 38203 рубля. Именно до этой суммы каждой маме первенца будут доплачивать. Сумма выплаты в каждом случае будет разная – в зависимости от того, какие еще меры поддержки от государства получает женщина. Информация о назначенных пособиях будет поступать в рамках межведомственного взаимодействия – женщине не нужно собирать для этого документы", - отмечается в сообщении.
Для подачи заявления члены рабочей группы предложили определить единый механизм, удобный всем – например, подавать заявление одновременно с регистрацией ребенка в отделениях МФЦ. Там же сотрудники предложат оформить и другие полагающиеся семье выплаты.
После доработки проект закона будет направлен для рассмотрения депутатам законодательного собрания Кировской области.
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