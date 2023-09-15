https://ria.ru/20230915/tsentr-1896582628.html
Большой реабилитационный центр для детей построят в Кирове
Большой реабилитационный центр для детей построят в Кирове - РИА Новости, 15.09.2023
Большой реабилитационный центр для детей построят в Кирове
Новый реабилитационный центр для детей площадью свыше 2500 квадратных метров построят в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:39
2023-09-15T16:39
2023-09-15T16:39
кировская область
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Новый реабилитационный центр для детей площадью свыше 2500 квадратных метров построят в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Новое двухэтажное здание с современным оборудованием будет построено рядом с центром реабилитации для детей на улице Цеховой. "Ежегодно в новом центре курсовую реабилитацию смогут проходить в 3 раза больше детей с ограниченными возможностями, чем позволяют сегодняшние мощности. Особенно это важно для детей из отдаленных районов области, которые смогут проживать в центре вместе со своими родителями во время лечения. Здесь планируется расположить и оборудовать залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа, гидромассажные ванны, физиокабинет, соляную комнату, сенсорную комнату, комнату социально-бытовой адаптации, мастерские, кабинеты логопедов, дефектологов, психологов", - говорится в сообщении. Проект реализуется по инициативе депутата Государственной думы Рахима Азимова и при поддержке губернатора Кировской области Александра Соколова. "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья делает большое дело, ежегодно здесь проходят адаптацию ребята, после реабилитации они начинают взаимодействовать со своими сверстниками. Большое спасибо Рахиму Азимову, который смог привлечь дополнительные внебюджетные средства - почти 300 миллионов рублей - для того, чтобы сделать центр в три раза более мощным и оказывать помощь большему количеству детей", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Отмечается, что это первый пример в Кировской области, когда такой социальный объект строится за счет внебюджетных средств. Строительные работы на площадке начнутся в октябре текущего года. Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года. После окончания строительства объект будет передан в собственность Кировской области безвозмездно.
https://ria.ru/20230823/meditsina-1891823358.html
https://ria.ru/20230818/mosty-1890881510.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_49:0:2000:1463_1920x0_80_0_0_16a7724a5876b14d474ab637eee37e7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Новый реабилитационный центр для детей площадью свыше 2500 квадратных метров построят в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новое двухэтажное здание с современным оборудованием будет построено рядом с центром реабилитации для детей на улице Цеховой.
"Ежегодно в новом центре курсовую реабилитацию смогут проходить в 3 раза больше детей с ограниченными возможностями, чем позволяют сегодняшние мощности. Особенно это важно для детей из отдаленных районов области, которые смогут проживать в центре вместе со своими родителями во время лечения. Здесь планируется расположить и оборудовать залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа, гидромассажные ванны, физиокабинет, соляную комнату, сенсорную комнату, комнату социально-бытовой адаптации, мастерские, кабинеты логопедов, дефектологов, психологов", - говорится в сообщении.
Проект реализуется по инициативе депутата Государственной думы Рахима Азимова и при поддержке губернатора Кировской области Александра Соколова
.
Кировский губернатор обсудил программу развития медицины с главой Минздрава
"Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья делает большое дело, ежегодно здесь проходят адаптацию ребята, после реабилитации они начинают взаимодействовать со своими сверстниками. Большое спасибо Рахиму Азимову, который смог привлечь дополнительные внебюджетные средства - почти 300 миллионов рублей - для того, чтобы сделать центр в три раза более мощным и оказывать помощь большему количеству детей", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Отмечается, что это первый пример в Кировской области, когда такой социальный объект строится за счет внебюджетных средств. Строительные работы на площадке начнутся в октябре текущего года. Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года. После окончания строительства объект будет передан в собственность Кировской области безвозмездно.
Первые два моста открыли в Кировской области после ремонта