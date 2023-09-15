https://ria.ru/20230915/tsentr-1896582628.html

Большой реабилитационный центр для детей построят в Кирове

Большой реабилитационный центр для детей построят в Кирове - РИА Новости, 15.09.2023

Большой реабилитационный центр для детей построят в Кирове

Новый реабилитационный центр для детей площадью свыше 2500 квадратных метров построят в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:39

2023-09-15T16:39

2023-09-15T16:39

кировская область

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Новый реабилитационный центр для детей площадью свыше 2500 квадратных метров построят в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Новое двухэтажное здание с современным оборудованием будет построено рядом с центром реабилитации для детей на улице Цеховой. "Ежегодно в новом центре курсовую реабилитацию смогут проходить в 3 раза больше детей с ограниченными возможностями, чем позволяют сегодняшние мощности. Особенно это важно для детей из отдаленных районов области, которые смогут проживать в центре вместе со своими родителями во время лечения. Здесь планируется расположить и оборудовать залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа, гидромассажные ванны, физиокабинет, соляную комнату, сенсорную комнату, комнату социально-бытовой адаптации, мастерские, кабинеты логопедов, дефектологов, психологов", - говорится в сообщении. Проект реализуется по инициативе депутата Государственной думы Рахима Азимова и при поддержке губернатора Кировской области Александра Соколова. "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья делает большое дело, ежегодно здесь проходят адаптацию ребята, после реабилитации они начинают взаимодействовать со своими сверстниками. Большое спасибо Рахиму Азимову, который смог привлечь дополнительные внебюджетные средства - почти 300 миллионов рублей - для того, чтобы сделать центр в три раза более мощным и оказывать помощь большему количеству детей", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Отмечается, что это первый пример в Кировской области, когда такой социальный объект строится за счет внебюджетных средств. Строительные работы на площадке начнутся в октябре текущего года. Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года. После окончания строительства объект будет передан в собственность Кировской области безвозмездно.

https://ria.ru/20230823/meditsina-1891823358.html

https://ria.ru/20230818/mosty-1890881510.html

кировская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кировская область, александр соколов (глава кировской области)