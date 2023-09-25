https://ria.ru/20230925/kolledzhi-1898569022.html

Глава Кировской области предложил создать филиалы колледжей в райцентрах

Глава Кировской области предложил создать филиалы колледжей в райцентрах - РИА Новости, 25.09.2023

Глава Кировской области предложил создать филиалы колледжей в райцентрах

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил создавать филиалы колледжей и техникумов во всех районах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:15

2023-09-25T18:15

2023-09-25T18:15

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил создавать филиалы колледжей и техникумов во всех районах, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона на еженедельном совещании рассказал, что во время его недавней поездки в Сунский район жители выразили обеспокоенность тем, что молодежь из села уезжает: после окончания 9 класса ребята поступают в колледжи и техникумы, уезжают в город – и на малую родину большинство из них уже не возвращаются. "Главное решение: приблизить возможность получения среднего профессионального образования по месту жительства. Нужно создавать филиалы или отделения колледжей и техникумов во всех районах. За это полугодие необходимо изучить потребность в профессиях, которые необходимы муниципальным образованиям, и решать вопрос с нашими головными техникумами, чтобы они могли преподавать там. Это сложный вопрос, возможно, потребуются затраты. Но это надо делать. Потому что кадры из районов "вымываются". И через 10 – 15 лет мы можем оказаться в ситуации, когда в некоторых муниципалитетах некому будет работать", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона поручил заместителю председателя правительства области Светлане Шумайловой и министру образования региона Ольге Рысевой проработать эти вопросы, и в декабре текущего года вынести тему обучения профессиям по месту жительства на заседание регионального правительства, чтобы скорректировать подходы к организации среднего профессионального образования в Кировской области уже в следующем учебном году.

https://ria.ru/20230523/reka-1873695126.html

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александр соколов (глава кировской области)