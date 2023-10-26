https://ria.ru/20231026/vlasti-1905368956.html

Работу кировских органов власти оценят по их отношению к интересам жителей

Работу кировских органов власти оценят по их отношению к интересам жителей - РИА Новости, 26.10.2023

Работу кировских органов власти оценят по их отношению к интересам жителей

Работу органов власти в Кировской области будут оценивать по их отношению к интересам семей жителей, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:35

2023-10-26T13:35

2023-10-26T13:35

кировская область

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Работу органов власти в Кировской области будут оценивать по их отношению к интересам семей жителей, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в четверг выступил с посланием о социально-экономическом положении региона, где обозначил приоритеты и задачи по всем направлениям и отраслям: экономика и промышленность, дороги и транспорт, образование и здравоохранение, спорт и туризм, бюджетная политика и инвестиции. "Все, о чем я сегодня сказал, найдет отражение в Стратегии развития региона до 2035 года, в работе над корректировкой которой задействовано более 100 инициативных людей - руководителей предприятий, бизнесменов, ученых… Для опережающего развития во всех отраслях экономики и социальной сферы требуется постановка амбициозных задач. Нашему региону необходимо более интенсивное развитие. Часть тех проектов, о которых я сегодня говорил, предложены экспертами. Все это мы, безусловно, возьмем в работу", - сказал Соколов, поблагодарив экономический совет за "колоссальный труд, неравнодушие и неформальное отношение к работе". Глава региона подчеркнул, что за главный приоритет принята семья, ее комфорт, благополучие и развитие. "Этот же критерий будет использоваться при оценке эффективности работы органов власти и местного самоуправления", - подчеркнул губернатор. "Наша задача сделать так, чтобы человек, семьи хотели жить и работать в Кировской области, растить и воспитывать новые поколения кировчан, чтобы жизнь продолжалась", – сказал Соколов. Он отметил, что после обсуждения с общественностью новый стратегический документ, в котором будут увязаны все отраслевые программы развития с учетом бюджетного финансирования, представят на весенней сессии областного законодательного собрания. Заместитель председателя регионального парламента Алексей Потапенко назвал поставленные губернатором задачи "крайне амбициозными". "Кировской области сегодня необходим рывок в развитии, который выведет регион на новый уровень. Еще один момент заключается в том, что разработка Стратегии развития Кировской области ведется не кулуарно – к ее созданию подключены руководители промышленных предприятий, предприниматели, научное сообщество, депутаты. Но самое главное, что стратегия пишется для людей и должна решить важнейшую на сегодня для Кировской области задачу – сделать так, чтобы люди хотели здесь жить, трудиться и создавать семьи", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Потапенко.

https://ria.ru/20231026/pervenets-1905335799.html

https://ria.ru/20231026/vrp-1905353053.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировская область, александр соколов (глава кировской области)