https://ria.ru/20231026/vlasti-1905368956.html
Работу кировских органов власти оценят по их отношению к интересам жителей
Работу кировских органов власти оценят по их отношению к интересам жителей - РИА Новости, 26.10.2023
Работу кировских органов власти оценят по их отношению к интересам жителей
Работу органов власти в Кировской области будут оценивать по их отношению к интересам семей жителей, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:35
2023-10-26T13:35
2023-10-26T13:35
кировская область
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904773943_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_35261f8494b2a2b514952fd1197cbf47.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Работу органов власти в Кировской области будут оценивать по их отношению к интересам семей жителей, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в четверг выступил с посланием о социально-экономическом положении региона, где обозначил приоритеты и задачи по всем направлениям и отраслям: экономика и промышленность, дороги и транспорт, образование и здравоохранение, спорт и туризм, бюджетная политика и инвестиции. "Все, о чем я сегодня сказал, найдет отражение в Стратегии развития региона до 2035 года, в работе над корректировкой которой задействовано более 100 инициативных людей - руководителей предприятий, бизнесменов, ученых… Для опережающего развития во всех отраслях экономики и социальной сферы требуется постановка амбициозных задач. Нашему региону необходимо более интенсивное развитие. Часть тех проектов, о которых я сегодня говорил, предложены экспертами. Все это мы, безусловно, возьмем в работу", - сказал Соколов, поблагодарив экономический совет за "колоссальный труд, неравнодушие и неформальное отношение к работе". Глава региона подчеркнул, что за главный приоритет принята семья, ее комфорт, благополучие и развитие. "Этот же критерий будет использоваться при оценке эффективности работы органов власти и местного самоуправления", - подчеркнул губернатор. "Наша задача сделать так, чтобы человек, семьи хотели жить и работать в Кировской области, растить и воспитывать новые поколения кировчан, чтобы жизнь продолжалась", – сказал Соколов. Он отметил, что после обсуждения с общественностью новый стратегический документ, в котором будут увязаны все отраслевые программы развития с учетом бюджетного финансирования, представят на весенней сессии областного законодательного собрания. Заместитель председателя регионального парламента Алексей Потапенко назвал поставленные губернатором задачи "крайне амбициозными". "Кировской области сегодня необходим рывок в развитии, который выведет регион на новый уровень. Еще один момент заключается в том, что разработка Стратегии развития Кировской области ведется не кулуарно – к ее созданию подключены руководители промышленных предприятий, предприниматели, научное сообщество, депутаты. Но самое главное, что стратегия пишется для людей и должна решить важнейшую на сегодня для Кировской области задачу – сделать так, чтобы люди хотели здесь жить, трудиться и создавать семьи", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Потапенко.
https://ria.ru/20231026/pervenets-1905335799.html
https://ria.ru/20231026/vrp-1905353053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области)
Работу кировских органов власти оценят по их отношению к интересам жителей
Работу кировских органов власти будут оценивать по отношению к интересам жителей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Работу органов власти в Кировской области будут оценивать по их отношению к интересам семей жителей, заявил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области в четверг выступил с посланием о социально-экономическом положении региона, где обозначил приоритеты и задачи по всем направлениям и отраслям: экономика и промышленность, дороги и транспорт, образование и здравоохранение, спорт и туризм, бюджетная политика и инвестиции.
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"Все, о чем я сегодня сказал, найдет отражение в Стратегии развития региона до 2035 года, в работе над корректировкой которой задействовано более 100 инициативных людей - руководителей предприятий, бизнесменов, ученых… Для опережающего развития во всех отраслях экономики и социальной сферы требуется постановка амбициозных задач. Нашему региону необходимо более интенсивное развитие. Часть тех проектов, о которых я сегодня говорил, предложены экспертами. Все это мы, безусловно, возьмем в работу", - сказал Соколов, поблагодарив экономический совет за "колоссальный труд, неравнодушие и неформальное отношение к работе".
Глава региона подчеркнул, что за главный приоритет принята семья, ее комфорт, благополучие и развитие. "Этот же критерий будет использоваться при оценке эффективности работы органов власти и местного самоуправления", - подчеркнул губернатор.
"Наша задача сделать так, чтобы человек, семьи хотели жить и работать в Кировской области, растить и воспитывать новые поколения кировчан, чтобы жизнь продолжалась", – сказал Соколов. Он отметил, что после обсуждения с общественностью новый стратегический документ, в котором будут увязаны все отраслевые программы развития с учетом бюджетного финансирования, представят на весенней сессии областного законодательного собрания.
Заместитель председателя регионального парламента Алексей Потапенко назвал поставленные губернатором задачи "крайне амбициозными". "Кировской области сегодня необходим рывок в развитии, который выведет регион на новый уровень. Еще один момент заключается в том, что разработка Стратегии развития Кировской области ведется не кулуарно – к ее созданию подключены руководители промышленных предприятий, предприниматели, научное сообщество, депутаты. Но самое главное, что стратегия пишется для людей и должна решить важнейшую на сегодня для Кировской области задачу – сделать так, чтобы люди хотели здесь жить, трудиться и создавать семьи", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Потапенко.
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