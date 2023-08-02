https://ria.ru/20230802/shkoly-1887832880.html

Кировские власти решают проблему с недостроенными школами

Кировские власти решают проблему с недостроенными школами - РИА Новости, 02.08.2023

Кировские власти решают проблему с недостроенными школами

Правительство Кировской области решает проблему с достройкой школ в Кирове, которые должны были сдать еще в 2022 году, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:30

2023-08-02T17:30

2023-08-02T17:30

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Правительство Кировской области решает проблему с достройкой школ в Кирове, которые должны были сдать еще в 2022 году, сообщает пресс-служба главы региона. Рабочая встреча заказчиков, подрядчиков, региональных и муниципальных властей, а также экспертов-строителей по вопросу возведения школ в Кирове состоялось во вторник в правительстве Кировской области по просьбе застройщика - компании "Монолит". Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков напомнил, что в 2021 году компания "Монолит" подписала контракты на строительство трех школ. Так, цена контракта школы на 1100 мест с бассейном в Долгушино составила около 900 миллионов рублей, в июне 2022 года компании перечислен авансовый платеж в размере 49% от суммы контракта. Цена контракта школы на 1500 мест с бассейном в Зубаревском лесу — около 1,227 миллиарда рублей, в июне 2022 года произведен авансовый платеж в размере 601 миллиона рублей. Заказчиком строительства школы на 1000 учащихся на проспекте Строителей выступил областное управление капитального строительства. Цена контракта – 817 миллионов рублей, в декабре 2022 года выплачен аванс в размере 61,1% от суммы контракта – около 0,5 миллиарда рублей. "Все финансовые обязательства федеральный центр, правительство Кировской области и администрация города исполнили в полном объеме и в срок. Деньгами строительство было обеспечено в необходимых объемах", — отметил Симаков. Срок сдачи всех объектов изначально был определен до конца 2022 года. Подрядчик с этими сроками согласился. Но к осени 2022 года стало понятно, что в указанные сроки компания "Монолит" построить школы не сможет. В декабре 2022 года сроки были продлены до середины лета 2023 года, они уже истекли. Между тем готовность школы в Долгушино – 38%, готовность школы в Зубаревском лесу – 34%, на проспекте Строителей – 48%. Губернатор Кировской области Александр Соколов напомнил, что средства на строительство школы выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография". "Сроки реализации программы зафиксированы правительством страны. Перенос сроков по этим школам был, это решение принимало правительство России. По правилам нацпроекта двойной перенос невозможен. Один процесс – о расторжении контракта по школе в Зубаревском лесу – уже вступил в законную силу. По двум другим школам — вступает в законную силу 7 августа. Остановить это можно только, если школы будут до этого срока сданы, или будет подписано допсоглашение со сроком сдачи 31 декабря 2023 года при максимальной обеспечительной мере (30% от суммы контрактов)", - сказал глава региона. Он подчеркнул, что правительство Кировской области берет на себя обязательства построить 3600 мест, которые не появились из-за срыва этих работ. "Будем привлекать для этого средства. А ущерб, который был нанесен в связи непостройкой этих трех школ, в соответствии с законом будет устанавливаться в судебном порядке", — заключил Соколов. Подчеркивается, что на принятие решения о заключении допсоглашения на условиях правительства Кировской области у представителей компании "Монолит" и подписание документов есть несколько дней. В ином случае контракты будут разорваны автоматически.

https://ria.ru/20230705/dorogi-1882404760.html

https://ria.ru/20230615/azs-1878297530.html

https://ria.ru/20230615/kampus-1878406511.html

киров

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александр соколов (глава кировской области), киров