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Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО

Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО - РИА Новости, 03.10.2023

Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО

Кировские предприниматели присоединились к акции по отправке гуманитарного груза участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:56

2023-10-03T17:56

2023-10-03T17:56

надежные люди

общество

россия

александр соколов (глава кировской области)

кировская область

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Кировские предприниматели присоединились к акции по отправке гуманитарного груза участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона Александр Соколов в понедельник на еженедельном оперативном совещании призвал всех неравнодушных кировчан посильно помогать воинам, и сам распорядился перевести половину своего месячного заработка в фонд "За Вятку". "На собранные денежные средства региональный штаб "Комитет семей воинов Отечества" приобрел все необходимые принадлежности: изолон, тенты, гвозди, саморезы. К сбору гуманитарной помощи присоединились неравнодушные предприниматели, они передали бумагу и нужные канцтовары. Сотрудники АО "Вятавтодор" передали ланч-боксы и помогли доставить весь собранный груз полку мобилизованных солдат Кировской области", - говорится в сообщении. Как отметил первый заместитель генерального директора кировской компании-подрядчика дорожных работ "Вятавтодор" Денис Ситников, организация не первый раз отправляет гуманитарную помощь и обеспечивает ее доставку. "Все мы знаем, что наши бойцы сейчас выполняют долг, защищая Россию и ее жителей от нацизма. Помимо бытовых вещей, нужных нашим воинам, мы решили отправить православные иконы ликов святых, а также письма учеников гимназии, которые пожелали скорейшей победы и возвращения бойцов к своим семьям", - приводятся в сообщении слова Ситникова.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, александр соколов (глава кировской области), кировская область, киров