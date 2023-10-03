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Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО - РИА Новости, 03.10.2023
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17:56 03.10.2023
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Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО
Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО - РИА Новости, 03.10.2023
Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО
Кировские предприниматели присоединились к акции по отправке гуманитарного груза участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:56
2023-10-03T17:56
надежные люди
общество
россия
александр соколов (глава кировской области)
кировская область
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Кировские предприниматели присоединились к акции по отправке гуманитарного груза участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона Александр Соколов в понедельник на еженедельном оперативном совещании призвал всех неравнодушных кировчан посильно помогать воинам, и сам распорядился перевести половину своего месячного заработка в фонд "За Вятку". "На собранные денежные средства региональный штаб "Комитет семей воинов Отечества" приобрел все необходимые принадлежности: изолон, тенты, гвозди, саморезы. К сбору гуманитарной помощи присоединились неравнодушные предприниматели, они передали бумагу и нужные канцтовары. Сотрудники АО "Вятавтодор" передали ланч-боксы и помогли доставить весь собранный груз полку мобилизованных солдат Кировской области", - говорится в сообщении. Как отметил первый заместитель генерального директора кировской компании-подрядчика дорожных работ "Вятавтодор" Денис Ситников, организация не первый раз отправляет гуманитарную помощь и обеспечивает ее доставку. "Все мы знаем, что наши бойцы сейчас выполняют долг, защищая Россию и ее жителей от нацизма. Помимо бытовых вещей, нужных нашим воинам, мы решили отправить православные иконы ликов святых, а также письма учеников гимназии, которые пожелали скорейшей победы и возвращения бойцов к своим семьям", - приводятся в сообщении слова Ситникова.
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общество, россия, александр соколов (глава кировской области), кировская область, киров
Надежные люди, Общество, Россия, Александр Соколов (глава Кировской области), Кировская область, Киров

Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО

© Фото : пресс-служба правительства Кировской области Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО
Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Кировские предприниматели присоединились к акции по отправке гуманитарного груза участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона Александр Соколов в понедельник на еженедельном оперативном совещании призвал всех неравнодушных кировчан посильно помогать воинам, и сам распорядился перевести половину своего месячного заработка в фонд "За Вятку".
«
"На собранные денежные средства региональный штаб "Комитет семей воинов Отечества" приобрел все необходимые принадлежности: изолон, тенты, гвозди, саморезы. К сбору гуманитарной помощи присоединились неравнодушные предприниматели, они передали бумагу и нужные канцтовары. Сотрудники АО "Вятавтодор" передали ланч-боксы и помогли доставить весь собранный груз полку мобилизованных солдат Кировской области", - говорится в сообщении.
Как отметил первый заместитель генерального директора кировской компании-подрядчика дорожных работ "Вятавтодор" Денис Ситников, организация не первый раз отправляет гуманитарную помощь и обеспечивает ее доставку. "Все мы знаем, что наши бойцы сейчас выполняют долг, защищая Россию и ее жителей от нацизма. Помимо бытовых вещей, нужных нашим воинам, мы решили отправить православные иконы ликов святых, а также письма учеников гимназии, которые пожелали скорейшей победы и возвращения бойцов к своим семьям", - приводятся в сообщении слова Ситникова.
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО
Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
Кировские предприниматели передали гуманитарный груз бойцам на СВО
 
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