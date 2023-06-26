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В Кирове начали производство беспилотников "Вятка" - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 26.06.2023 (обновлено: 18:29 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/bespilotniki-1880550475.html
В Кирове начали производство беспилотников "Вятка"
В Кирове начали производство беспилотников "Вятка" - РИА Новости, 26.06.2023
В Кирове начали производство беспилотников "Вятка"
В Кирове стартует серийное производство беспилотников "Вятка", сообщил губернатор Александр Соколов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:02
2023-06-26T18:29
киров
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
специальная военная операция на украине
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. В Кирове стартует серийное производство беспилотников "Вятка", сообщил губернатор Александр Соколов в Telegram-канале."Группа компаний "Молот" разработала две модели БПЛА — ZHMIL-17 и Viatka. Собраны у нас, электронику разрабатывают кировские компании. Конструкторы, разработчики — наши, местные", — рассказал глава Кировской области.По его словам, отзывы с передовой — самые положительные: дроны удобные в навигации, легкие, маневренные и бесшумные. При этом они лучше и дешевле иностранных аналогов."Аппараты могут и сбрасывать снаряды, и работать на прямое поражение. Уже передали армии первую партию дронов. Сейчас наращивают производство в Кирове. Выпуск уже исчисляется сотнями, выйдут на несколько тысяч в месяц", — уточнил Соколов.Глава региона поблагодарил разработчиков за качественную и оперативную работу.
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киров, кировская область, александр соколов (глава кировской области)
Киров, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области), Специальная военная операция на Украине
В Кирове начали производство беспилотников "Вятка"

Губернатор Соколов сообщил, что в Кирове стартует серийное производство дронов "Вятка"

© Фото : пресс-служба губернатора Кировской областиБеспилотник, разработанный группой компаний "Молот"
Беспилотник, разработанный группой компаний Молот - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Кировской области
Беспилотник, разработанный группой компаний "Молот"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. В Кирове стартует серийное производство беспилотников "Вятка", сообщил губернатор Александр Соколов в Telegram-канале.
"Группа компаний "Молот" разработала две модели БПЛА — ZHMIL-17 и Viatka. Собраны у нас, электронику разрабатывают кировские компании. Конструкторы, разработчики — наши, местные", — рассказал глава Кировской области.
© Фото : пресс-служба губернатора Кировской областиБеспилотник, разработанный группой компаний "Молот"
Беспилотник, разработанный группой компаний Молот - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Кировской области
Беспилотник, разработанный группой компаний "Молот"
По его словам, отзывы с передовой — самые положительные: дроны удобные в навигации, легкие, маневренные и бесшумные. При этом они лучше и дешевле иностранных аналогов.
"Аппараты могут и сбрасывать снаряды, и работать на прямое поражение. Уже передали армии первую партию дронов. Сейчас наращивают производство в Кирове. Выпуск уже исчисляется сотнями, выйдут на несколько тысяч в месяц", — уточнил Соколов.
Глава региона поблагодарил разработчиков за качественную и оперативную работу.
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Специальная военная операция на УкраинеКировКировская областьАлександр Соколов (глава Кировской области)
 
 
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