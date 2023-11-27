Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области
Кировские власти восстанавливают подшефный Веселовский округ Запорожской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области
Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Кировская область помогает в восстановлении подшефного Веселовского округа Запорожской области как еще одному району региона, заявил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале.
"В выходные работали в Запорожской области… Проверил ремонтные работы в подшефном Весёловском округе. Помогаем местным жителям обустраивать жизнь в составе России... 30 лет киевская власть не обращала внимания на эти земли. Не делалось ничего - дороги развалились, крыши прогнили, соцобъекты и коммуналка обветшали. Сейчас с властями Запорожской области работаем над восстановлением инфраструктуры", - написал Соколов.
Губернатор Кировской области отметил, что глава Весёловского округа Игорь Гагаринов ранее работал в администрации Кирово-Чепецка. "Договорились с ним, что поможем в будущем году с коммунальной техникой, переводом котельных на газ, развитием спорта и другими важными вопросами. Деньги в нашем бюджете предусмотрены. Относимся к Весёловскому округу как к еще одному району Кировской области. Как к своим", - подчеркнул Соколов.
Он сообщил, что вместе с благотворительным фондом "Zа Вятку" был отправлен большой гуманитарный груз участникам специальной военной операции - от стройматериалов и спецтехники до бытовых принадлежностей.