https://ria.ru/20231127/pomosch-1912081837.html

Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области

Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2023

Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области

Кировская область помогает в восстановлении подшефного Веселовского округа Запорожской области как еще одному району региона, заявил губернатор Александр... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:29

2023-11-27T12:29

2023-11-27T12:29

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александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Кировская область помогает в восстановлении подшефного Веселовского округа Запорожской области как еще одному району региона, заявил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале. "В выходные работали в Запорожской области… Проверил ремонтные работы в подшефном Весёловском округе. Помогаем местным жителям обустраивать жизнь в составе России... 30 лет киевская власть не обращала внимания на эти земли. Не делалось ничего - дороги развалились, крыши прогнили, соцобъекты и коммуналка обветшали. Сейчас с властями Запорожской области работаем над восстановлением инфраструктуры", - написал Соколов. Губернатор Кировской области отметил, что глава Весёловского округа Игорь Гагаринов ранее работал в администрации Кирово-Чепецка. "Договорились с ним, что поможем в будущем году с коммунальной техникой, переводом котельных на газ, развитием спорта и другими важными вопросами. Деньги в нашем бюджете предусмотрены. Относимся к Весёловскому округу как к еще одному району Кировской области. Как к своим", - подчеркнул Соколов. Он сообщил, что вместе с благотворительным фондом "Zа Вятку" был отправлен большой гуманитарный груз участникам специальной военной операции - от стройматериалов и спецтехники до бытовых принадлежностей.

https://ria.ru/20231120/kirovskoe-1910487705.html

https://ria.ru/20230719/pomosch-1885105361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, кировская область, россия, александр соколов (глава кировской области)