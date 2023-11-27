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Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2023
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12:29 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/pomosch-1912081837.html
Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области
Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2023
Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области
Кировская область помогает в восстановлении подшефного Веселовского округа Запорожской области как еще одному району региона, заявил губернатор Александр... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:29
2023-11-27T12:29
надежные люди
запорожская область
кировская область
россия
александр соколов (глава кировской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Кировская область помогает в восстановлении подшефного Веселовского округа Запорожской области как еще одному району региона, заявил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале. "В выходные работали в Запорожской области… Проверил ремонтные работы в подшефном Весёловском округе. Помогаем местным жителям обустраивать жизнь в составе России... 30 лет киевская власть не обращала внимания на эти земли. Не делалось ничего - дороги развалились, крыши прогнили, соцобъекты и коммуналка обветшали. Сейчас с властями Запорожской области работаем над восстановлением инфраструктуры", - написал Соколов. Губернатор Кировской области отметил, что глава Весёловского округа Игорь Гагаринов ранее работал в администрации Кирово-Чепецка. "Договорились с ним, что поможем в будущем году с коммунальной техникой, переводом котельных на газ, развитием спорта и другими важными вопросами. Деньги в нашем бюджете предусмотрены. Относимся к Весёловскому округу как к еще одному району Кировской области. Как к своим", - подчеркнул Соколов. Он сообщил, что вместе с благотворительным фондом "Zа Вятку" был отправлен большой гуманитарный груз участникам специальной военной операции - от стройматериалов и спецтехники до бытовых принадлежностей.
https://ria.ru/20231120/kirovskoe-1910487705.html
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запорожская область, кировская область, россия, александр соколов (глава кировской области)
Надежные люди, Запорожская область, Кировская область, Россия, Александр Соколов (глава Кировской области)
Кировские власти восстанавливают Веселовский округ Запорожской области

Кировские власти восстанавливают подшефный Веселовский округ Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области
Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости
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Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Кировская область помогает в восстановлении подшефного Веселовского округа Запорожской области как еще одному району региона, заявил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале.
"В выходные работали в Запорожской области… Проверил ремонтные работы в подшефном Весёловском округе. Помогаем местным жителям обустраивать жизнь в составе России... 30 лет киевская власть не обращала внимания на эти земли. Не делалось ничего - дороги развалились, крыши прогнили, соцобъекты и коммуналка обветшали. Сейчас с властями Запорожской области работаем над восстановлением инфраструктуры", - написал Соколов.
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Губернатор Кировской области отметил, что глава Весёловского округа Игорь Гагаринов ранее работал в администрации Кирово-Чепецка. "Договорились с ним, что поможем в будущем году с коммунальной техникой, переводом котельных на газ, развитием спорта и другими важными вопросами. Деньги в нашем бюджете предусмотрены. Относимся к Весёловскому округу как к еще одному району Кировской области. Как к своим", - подчеркнул Соколов.
Он сообщил, что вместе с благотворительным фондом "Zа Вятку" был отправлен большой гуманитарный груз участникам специальной военной операции - от стройматериалов и спецтехники до бытовых принадлежностей.
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Надежные людиЗапорожская областьКировская областьРоссияАлександр Соколов (глава Кировской области)
 
 
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