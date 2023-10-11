https://ria.ru/20231011/kirov-1902039091.html

Кировский губернатор представил потенциал региона и пригласил инвесторов

Кировский губернатор представил потенциал региона и пригласил инвесторов - РИА Новости, 11.10.2023

Кировский губернатор представил потенциал региона и пригласил инвесторов

Губернатор Кировской области Александр Соколов представил экономический, промышленный и инвестиционный потенциал региона в Торгово-промышленной палате России и... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:26

2023-10-11T15:26

2023-10-11T15:26

кировская область

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов представил экономический, промышленный и инвестиционный потенциал региона в Торгово-промышленной палате России и пригласил инвесторов к сотрудничеству, сообщает пресс-служба областного правительства. Глава региона рассказал, что в Кировской области исторически сложились условия для локализации отраслей, имеющих значительный потенциал, который может быть интересен инвесторам. "Первая отрасль – лесная промышленность. В Кировской области лес занимает свыше 60% территории. По объемам заготовки и деревообработки регион входит в число крупнейших производителей России. Кировские предприятия осуществляют весь цикл переработки древесины – выпускают пиломатериалы, мебель, бумагу, картон, продукцию лесной химии. Быстро развиваются высокотехнологичные производства - изготовление фанеры, выпуск клееных деталей, успешно работают мебельные производства. При этом в регионе есть большой потенциал по переработке низкосортной древесины, ее объем – порядка 1,5 миллиона кубов. Мы приглашаем потенциальных инвесторов для создания соответствующих производств. Готовы предоставить инвестиционные площадки, налоговые преференции, льготное финансирование и другие меры поддержки", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Вторая отрасль, потенциал которой был представлен в ТПП РФ, – биотехнологии. По словам Соколова, уникальность развития отрасли обусловлена наличием в регионе всех необходимых компонентов: научно-исследовательских институтов, образовательных организаций, биофармацевтических предприятий. В регионе уже создан биофармацевтический кластер, в который входят 17 предприятий, производящих широкий ассортимент лекарств. Для дальнейшего развития отрасли биофармацевтики в регионе планируется создание особой экономической зоны. В числе развитых и перспективных отраслей экономики региона губернатор Кировской области также назвал машиностроение и металлообработку. Машиностроительные предприятия выпускают авиакомплектующие, металлообрабатывающие станки, железнодорожные подъемные краны и другую вспомогательную железнодорожную технику, сельскохозяйственную технику, а также специализированное оборудование для нефтегазовой отрасли. При этом в регионе особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала и обучению молодых специалистов. Соколов также отметил большой потенциал Кировской области в сфере агропромышленного комплекса. Основная специализация кировских сельскохозяйственных предприятий – производство молока. Регион занимает 5 место в России по объемам производства молока. Но 40% молока уходит за пределы региона в сыром (непереработанном) виде. Поэтому регион готов предложить потенциальным инвесторам реализацию проектов по созданию предприятий по переработке сырого молока. "Кировская область открыта для сотрудничества, мы готовы к различным инвестиционным проектам, предлагаем механизмы льготного взаимодействия. Пользуясь случаем, приглашаю посетить в следующем – 2024 году - наш областной центр по случаю празднования 650-летнего юбилея со дня основания Кирова. Этот праздник станет поводом для расширения экономического сотрудничества, а также для того, чтобы наша страна и другие страны заново открыли наш регион и в полной мере оценили наш потенциал", - сказал в заключение губернатор.

https://ria.ru/20230925/kolledzhi-1898569022.html

https://ria.ru/20230729/festival-1887083778.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кировская область, александр соколов (глава кировской области)