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ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР - РИА Новости, 10.05.2022
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ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР
ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР - РИА Новости, 10.05.2022
ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР
Россия является ключевым партнером в вопросе оказания помощи Сирии, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:51
2022-05-10T22:51
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евросоюз
совет безопасности оон
сирия
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ООН, 10 мая – РИА Новости. Россия является ключевым партнером в вопросе оказания помощи Сирии, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение ЕС не приглашать Москву для участия в конференции доноров Сирии "Брюссель-6"."Брюссельская конференция является важным ежегодным событием. И мы участием в дискуссиях. ООН не входит в число соорганизаторов в этом году. ЕС принял решение не приглашать РФ и обращайтесь к ним, чтобы узнать причину", - сказал Хак."С нашей точки зрения, РФ является страной-членом ООН и постоянным членом СБ ООН и является ключевым партнером", - добавил он.
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в мире, россия, оон, евросоюз, совет безопасности оон, сирия
22:51 10.05.2022
 
ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР

ООН назвала Россию ключевым партнером по оказанию помощи Сирии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 10 мая – РИА Новости. Россия является ключевым партнером в вопросе оказания помощи Сирии, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение ЕС не приглашать Москву для участия в конференции доноров Сирии "Брюссель-6".
"Брюссельская конференция является важным ежегодным событием. И мы участием в дискуссиях. ООН не входит в число соорганизаторов в этом году. ЕС принял решение не приглашать РФ и обращайтесь к ним, чтобы узнать причину", - сказал Хак.
"С нашей точки зрения, РФ является страной-членом ООН и постоянным членом СБ ООН и является ключевым партнером", - добавил он.
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