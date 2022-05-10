https://ria.ru/20220510/oon-1787806059.html

ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР

ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР - РИА Новости, 10.05.2022

ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР

Россия является ключевым партнером в вопросе оказания помощи Сирии, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:51

2022-05-10T22:51

2022-05-10T22:51

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ООН, 10 мая – РИА Новости. Россия является ключевым партнером в вопросе оказания помощи Сирии, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение ЕС не приглашать Москву для участия в конференции доноров Сирии "Брюссель-6"."Брюссельская конференция является важным ежегодным событием. И мы участием в дискуссиях. ООН не входит в число соорганизаторов в этом году. ЕС принял решение не приглашать РФ и обращайтесь к ним, чтобы узнать причину", - сказал Хак."С нашей точки зрения, РФ является страной-членом ООН и постоянным членом СБ ООН и является ключевым партнером", - добавил он.

https://ria.ru/20220510/siriya-1787764485.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, оон, евросоюз, совет безопасности оон, сирия