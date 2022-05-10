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Пентагон: возмещение переданных Киеву боевых систем займет более года - РИА Новости, 10.05.2022
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Пентагон: возмещение переданных Киеву боевых систем займет более года
Пентагон: возмещение переданных Киеву боевых систем займет более года - РИА Новости, 10.05.2022
Пентагон: возмещение переданных Киеву боевых систем займет более года
США может потребоваться более года, чтобы восполнить арсенал переданных Украине противотанковых комплексов, заявила на слушаниях в сенате представитель... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:51
2022-05-10T22:51
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
россия
сша
министерство обороны сша
raytheon
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США может потребоваться более года, чтобы восполнить арсенал переданных Украине противотанковых комплексов, заявила на слушаниях в сенате представитель Пентагона Кристин Вормут."Что касается Javelin, думаю (компания) Raytheon пытается ускорить (производство – ред.), чтобы уложится &lt;...&gt; в год. Не уверена, но, думаю, что это может занять чуть больше времени, но мы активно работаем с представителями отрасли",- сказала командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут во вторник на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.По ее словам, сроки восполнения США арсеналов переданных Украине противотанковых комплексов полностью "зависят от их систем". Так, по ее словам, в случае противотанковых ракет Stinger, производство которых в настоящее время приостановлено, сроки будут зависеть от того, будет ли принято решение об их модернизации или производстве на основе уже имеющихся моделей."У нас уже какое-то время нет действующего производства Stinger, есть некоторые запасы ракет, которые мы можем передать, но определенно то, что нам нужно будет решить, как действовать дальше: разрабатывать ли уже имеющиеся или создавать какое-то новое поколение Stinger, что, я думаю, займет немного больше времени", - сказала представитель Пентагона.В конце апреля ​​агентство Блумберг со ссылкой на военных экспертов, которые выступили на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам, сообщило, что запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/javelin-1787465418.html
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, сша, министерство обороны сша, raytheon, вооруженные силы сша
22:51 10.05.2022
 
Пентагон: возмещение переданных Киеву боевых систем займет более года

Кристин Вормут: возмещение переданных Киеву противотанковых систем займет более года

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США может потребоваться более года, чтобы восполнить арсенал переданных Украине противотанковых комплексов, заявила на слушаниях в сенате представитель Пентагона Кристин Вормут.
"Что касается Javelin, думаю (компания) Raytheon пытается ускорить (производство – ред.), чтобы уложится <...> в год. Не уверена, но, думаю, что это может занять чуть больше времени, но мы активно работаем с представителями отрасли",- сказала командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут во вторник на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.
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По ее словам, сроки восполнения США арсеналов переданных Украине противотанковых комплексов полностью "зависят от их систем". Так, по ее словам, в случае противотанковых ракет Stinger, производство которых в настоящее время приостановлено, сроки будут зависеть от того, будет ли принято решение об их модернизации или производстве на основе уже имеющихся моделей.
"У нас уже какое-то время нет действующего производства Stinger, есть некоторые запасы ракет, которые мы можем передать, но определенно то, что нам нужно будет решить, как действовать дальше: разрабатывать ли уже имеющиеся или создавать какое-то новое поколение Stinger, что, я думаю, займет немного больше времени", - сказала представитель Пентагона.
В конце апреля ​​агентство Блумберг со ссылкой на военных экспертов, которые выступили на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам, сообщило, что запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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