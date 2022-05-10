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Кравчук был "очень сложным человеком", заявил экс-глава протокола Ельцина - РИА Новости, 10.05.2022
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Кравчук был "очень сложным человеком", заявил экс-глава протокола Ельцина
Кравчук был "очень сложным человеком", заявил экс-глава протокола Ельцина - РИА Новости, 10.05.2022
Кравчук был "очень сложным человеком", заявил экс-глава протокола Ельцина
Скончавшийся 10 мая первый президент Украины Леонид Кравчук был "очень сложным человеком", такое мнение выразил в комментарии РИА Новости экс-глава протокола... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T23:17
2022-05-10T23:17
в мире
справки
станислав шушкевич
леонид кучма
михаил горбачев
украина
ссср
белоруссия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Скончавшийся 10 мая первый президент Украины Леонид Кравчук был "очень сложным человеком", такое мнение выразил в комментарии РИА Новости экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко.Кравчук умер во вторник в 88 лет в результате продолжительной болезни, спустя неделю после кончины своего ровесника Станислава Шушкевича, первого руководителя постсоветской Белоруссии. Президентом Украины Кравчук был избран 1 декабря 1991 года, на выборах 1994 года он проиграл Леониду Кучме. C июля 2020 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял контактную группу по урегулированию в Донбассе. Ему принадлежит высказывание, что украинский народ явился могильщиком СССР."Очень сложный человек сам по себе - воспитанный в советское время, дошедший до того поста, который он занимал (от преподавателя политэкономии Черновицкого финансового техникума до председателя Верховного Совета Украинской ССР - ред.), и потом перевернувшийся", - сказал Шевченко.Он отметил, что был знаком с Кравчуком еще с советских времен, однако не присутствовал во время подписания Беловежских соглашений, когда тот вместе с Ельциным и Шушкевичем подписывал соглашения о прекращении существования Советского Союза. "Я знал его (Кравчука - ред.) и в советское время, и потом… Я просто не видел его в работе, когда они были в Беловежской пуще", - сказал Шевченко, пояснив, что в то время руководил службой протокола первого президента СССР Михаила Горбачева.
https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html
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в мире, справки, станислав шушкевич, леонид кучма, михаил горбачев, украина, ссср, белоруссия
23:17 10.05.2022
 
Кравчук был "очень сложным человеком", заявил экс-глава протокола Ельцина

Экс-глава протокола Ельцина Шевченко: Леонид Кравчук был "очень сложным человеком"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Кравчук. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Скончавшийся 10 мая первый президент Украины Леонид Кравчук был "очень сложным человеком", такое мнение выразил в комментарии РИА Новости экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко.
Кравчук умер во вторник в 88 лет в результате продолжительной болезни, спустя неделю после кончины своего ровесника Станислава Шушкевича, первого руководителя постсоветской Белоруссии. Президентом Украины Кравчук был избран 1 декабря 1991 года, на выборах 1994 года он проиграл Леониду Кучме. C июля 2020 по февраль 2022 года Кравчук возглавлял контактную группу по урегулированию в Донбассе. Ему принадлежит высказывание, что украинский народ явился могильщиком СССР.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 22:24
Биография Леонида Кравчука
"Очень сложный человек сам по себе - воспитанный в советское время, дошедший до того поста, который он занимал (от преподавателя политэкономии Черновицкого финансового техникума до председателя Верховного Совета Украинской ССР - ред.), и потом перевернувшийся", - сказал Шевченко.
Он отметил, что был знаком с Кравчуком еще с советских времен, однако не присутствовал во время подписания Беловежских соглашений, когда тот вместе с Ельциным и Шушкевичем подписывал соглашения о прекращении существования Советского Союза. "Я знал его (Кравчука - ред.) и в советское время, и потом… Я просто не видел его в работе, когда они были в Беловежской пуще", - сказал Шевченко, пояснив, что в то время руководил службой протокола первого президента СССР Михаила Горбачева.
 
В миреСправкиСтанислав ШушкевичЛеонид КучмаМихаил ГорбачевУкраинаСССРБелоруссия
 
 
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