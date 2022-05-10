https://ria.ru/20220510/nato-1787806470.html

Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ

Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2022

Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ

Финляндия и Швеция, вероятно, подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели, сообщает со ссылкой на источники газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:58

2022-05-10T22:58

2022-05-10T22:58

в мире

саули ниинисте

санна марин

магдалена андерссон

швеция

финляндия

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Финляндия и Швеция, вероятно, подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели, сообщает со ссылкой на источники газета Helsingin Sanomat."Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно", - пишет издание.Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё обнародует свое мнение по возможному членству страны в НАТО 12 мая, как и премьер-министр страны Санна Марин.Как сообщила во вторник канцелярия финского главы, в ходе своего визита в Швецию 17-18 мая он проведет переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, темой которых станут решения в области политики безопасности Финляндии и Швеции. Как ожидает пресса, лидеры двух стран объявят о совместном решении присоединиться к Североатлантическому альянсу.

https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787773475.html

швеция

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в мире, саули ниинисте, санна марин, магдалена андерссон, швеция, финляндия, нато