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Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2022
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Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2022
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ
Финляндия и Швеция, вероятно, подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели, сообщает со ссылкой на источники газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:58
2022-05-10T22:58
в мире
саули ниинисте
санна марин
магдалена андерссон
швеция
финляндия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Финляндия и Швеция, вероятно, подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели, сообщает со ссылкой на источники газета Helsingin Sanomat."Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно", - пишет издание.Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё обнародует свое мнение по возможному членству страны в НАТО 12 мая, как и премьер-министр страны Санна Марин.Как сообщила во вторник канцелярия финского главы, в ходе своего визита в Швецию 17-18 мая он проведет переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, темой которых станут решения в области политики безопасности Финляндии и Швеции. Как ожидает пресса, лидеры двух стран объявят о совместном решении присоединиться к Североатлантическому альянсу.
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в мире, саули ниинисте, санна марин, магдалена андерссон, швеция, финляндия, нато
22:58 10.05.2022
 
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе, пишут СМИ

Газета Helsingin Sanomat: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе

© Flickr / HaprogФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Flickr / Haprog
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая - РИА Новости. Финляндия и Швеция, вероятно, подадут заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели, сообщает со ссылкой на источники газета Helsingin Sanomat.
"Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё обнародует свое мнение по возможному членству страны в НАТО 12 мая, как и премьер-министр страны Санна Марин.
Как сообщила во вторник канцелярия финского главы, в ходе своего визита в Швецию 17-18 мая он проведет переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, темой которых станут решения в области политики безопасности Финляндии и Швеции. Как ожидает пресса, лидеры двух стран объявят о совместном решении присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 17:27
Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа
 
В миреСаули НиинистеСанна МаринМагдалена АндерссонШвецияФинляндияНАТО
 
 
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