https://ria.ru/20220510/evrovidenie-1787810958.html

В Турине стартовал музыкальный конкурс "Евровидение"

В Турине стартовал музыкальный конкурс "Евровидение" - РИА Новости, 10.05.2022

В Турине стартовал музыкальный конкурс "Евровидение"

Первый полуфинал 66-го конкурса "Евровидение" стартовал в королевском дворце Венария, который расположен в пригороде итальянского Турина. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:55

2022-05-10T23:55

2022-05-10T23:55

культура

италия

россия

украина

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РИМ, 10 мая – РИА Новости. Первый полуфинал 66-го конкурса "Евровидение" стартовал в королевском дворце Венария, который расположен в пригороде итальянского Турина.Италия получила право на проведение конкурса благодаря победе группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году. "Евровидение" вернулось в Италию после более чем 30-летнего перерыва.В конкурсе принимают участие представители 40 стран – Россия в этом году представлена не будет. В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в фестивале. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".Конфликт на Украине, по заверениям организаторов, не должен найти отражение в программе конкурса: как заявляли продюсеры, "Евровидение" будет лишено политической составляющей. Вместе с тем, в первом полуфинале конкурса зрители встретили выступление украинского участника - хип-хоп группу Kalush - овацией. Они же являются безоговорочным фаворитом нынешнего года.Финал конкурса пройдет в субботу. До него во вторник и четверг состоятся два полуфинальных раунда, где свои музыкальные номера представят 17 и 18 исполнителей соответственно. "Большая пятерка": Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания – попали в финал без отбора.В полуфинале и финале зрители стран-участниц могут проголосовать с помощью телеголосования, при этом они не могут голосовать за песню, представляющую их страну. Вторую половину результата определяет профессиональное жюри из каждой участвующей страны. При этом организаторы "Евровидения" предупредили, что россияне не смогут принять участие в голосовании, поскольку оно "возможно только из стран, которые участвуют в конкурсе".

https://ria.ru/20220406/eurovision-1782115714.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

италия, россия, украина, евровидение, новости культуры