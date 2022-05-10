Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что за прошедшие сутки прошла акция в Харьковской области, в ходе которой мирному населению передано 12,5 тонн гуманитарной помощи.
"10 мая 2022 года проводятся две гуманитарные акции в Харьковской области, в ходе которых населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.