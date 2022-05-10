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Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/pomosch-1787808316.html
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.05.2022
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи
Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T23:16
2022-05-10T23:16
специальная военная операция на украине
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за прошедшие сутки прошла акция в Харьковской области, в ходе которой мирному населению передано 12,5 тонн гуманитарной помощи."10 мая 2022 года проводятся две гуманитарные акции в Харьковской области, в ходе которых населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
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украина, в мире, ситуация в днр и лнр, россия
23:16 10.05.2022
 
Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что за прошедшие сутки прошла акция в Харьковской области, в ходе которой мирному населению передано 12,5 тонн гуманитарной помощи.
"10 мая 2022 года проводятся две гуманитарные акции в Харьковской области, в ходе которых населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.
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