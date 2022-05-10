https://ria.ru/20220510/pomosch-1787808316.html

Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.05.2022

Россия доставила на Украину почти 19 тысяч тонн гумпомощи

Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:16

2022-05-10T23:16

2022-05-10T23:16

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за прошедшие сутки прошла акция в Харьковской области, в ходе которой мирному населению передано 12,5 тонн гуманитарной помощи."10 мая 2022 года проводятся две гуманитарные акции в Харьковской области, в ходе которых населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, в мире, ситуация в днр и лнр, россия