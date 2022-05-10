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Биография Романа Бусаргина

Биография Романа Бусаргина - РИА Новости, 10.05.2022

Биография Романа Бусаргина

Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T23:12

2022-05-10T23:12

2022-05-10T23:12

политика

справки

саратовская область

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Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области.В 2003 окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова.В 2017 году окончил Российский университет кооперации. Кандидат социологических наук.С 2005 по 2008 год работал в администрации Саратовского района.С 2008 по 2009 год был первым заместителем главы администрации Саратовского района.С 2009 по 2011 год являлся заместителем главы администрации Приволжского МО Энгельсского муниципального района.В январе 2011 году был назначен на должность заместителя главы администрации МО города Энгельс.С 2013 по 2018 год занимал должность председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района.В начале 2018 года исполнял обязанности председателя комитета по ЖКХ администрации МО "Город Саратов".С марта по октябрь 2018 года - заместитель главы администрации МО "Город Саратов" по городскому хозяйству.В октябре 2018 года на основании Постановления губернатора области был назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.Постановлением губернатора области от 21 октября 2020 года № 359 был назначен на должность вице-губернатора Саратовской области – председателя правительства Саратовской области.Женат, воспитывает двоих детей.10 мая 2022 года Роман Бусаргин был назначен врио губернатора Саратовской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, справки, саратовская область