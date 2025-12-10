В Саратове рассказали о награжденных Путиным связистах

САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники саратовского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) по указу российского президента Владимира Путина удостоены медалей "За отвагу", в саратовском областном радиотелевизионном передающем центре рассказали РИА Новости, что сотрудники восстанавливали объекты связи в Херсонской области и подвергались атаке БПЛА противника.
Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" подписан в среду, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Медалей "За отвагу" удостоены трое сотрудников саратовского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". За мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, награждены главный энергетик Александр Галкин, начальник участка Аслан Давлетов и антенщик-мачтовик Донат Султанов.
«
"Они выполняли профессиональный долг, восстанавливая объекты телерадиовещания в Херсонской области. У них было задание: восстанавливали радио на новых территориях для вещания наших программ, проявили мужество. Во время работы на антенно-мачтовом сооружении прилетел БПЛА. Артем Малетин погиб сразу, другие работники - Кирилл Машинистов, Александр Галкин, Аслан Давлетов и Донат Султанов - были ранены. От полученных травм Машинистов погиб", - сообщила агентству пресс-служба саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.
Машинистова и Малетина посмертно наградили орденами Мужества по указу президента, который был подписан 17 сентября. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 27 ноября передал государственные награды родственникам погибших.