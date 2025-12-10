В Саратове рассказали о награжденных Путиным связистах

САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники саратовского филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) по указу российского президента Владимира Путина удостоены медалей "За отвагу", в саратовском областном радиотелевизионном передающем центре рассказали РИА Новости, что сотрудники восстанавливали объекты связи в Херсонской области и подвергались атаке БПЛА противника.