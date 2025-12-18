Рейтинг@Mail.ru
Саратовская область введет новый грант для участников СВО
18.12.2025
Саратовская область введет новый грант для участников СВО
Саратовская область, Роман Бусаргин, Надежные люди
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Правительство Саратовской области введет с 2026 года новую меру поддержки участникам спецоперации в виде гранта на открытие бизнеса в аграрном секторе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
"Начиная со следующего года появится еще один значимый механизм (поддержки участников СВО - ред.). Речь идет о гранте "Агромотиватор", который предоставит возможность участникам СВО реализовать себя в аграрном секторе, который, напомню, является одним из важных в структуре нашей региональной экономики. Грант будет предоставляться на конкурсной основе и требует серьезного подхода. Как минимум, наличия проработанного бизнес-плана", - рассказал глава региона на заседании областного правительства в четверг.
Он дал поручение министерству экономического развития и министерству сельского хозяйства региона взять вопрос на особый контроль, чтобы оказать потенциальным получателям гранта всю необходимую поддержку.
На заседании саратовской областной думы в декабре Бусаргин сообщал, что в регионе реализуется более 30 мер поддержки участников СВО и членов их семей, в этом году они были расширены. В 2025 году у участников спецоперации появилась возможность бесплатно получать физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по спортивной медицине, введена единовременная выплата на частичное возмещение расходов на газификацию дома, предоставляется бесплатное социальное обслуживание на дому. В 2026 году в Саратовской области на поддержку участников СВО и их семей планируют направить более 20 миллиардов рублей.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Ингушетия отправила 27 тонн гуманитарной помощи участникам СВО
Вчера, 14:36
 
Надежные людиСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
