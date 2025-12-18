Саратовская область введет новый грант для участников СВО

САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Правительство Саратовской области введет с 2026 года новую меру поддержки участникам спецоперации в виде гранта на открытие бизнеса в аграрном секторе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Начиная со следующего года появится еще один значимый механизм (поддержки участников СВО - ред.). Речь идет о гранте "Агромотиватор", который предоставит возможность участникам СВО реализовать себя в аграрном секторе, который, напомню, является одним из важных в структуре нашей региональной экономики. Грант будет предоставляться на конкурсной основе и требует серьезного подхода. Как минимум, наличия проработанного бизнес-плана", - рассказал глава региона на заседании областного правительства в четверг.

Он дал поручение министерству экономического развития и министерству сельского хозяйства региона взять вопрос на особый контроль, чтобы оказать потенциальным получателям гранта всю необходимую поддержку.