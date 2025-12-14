В Саратовской области из-за снегопада повреждены 14 кровель

"Зафиксированы повреждения 14 кровель в 5 районах. Это несколько школ, больниц, частные и многоквартирные дома. В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Он заверил, что до полного устранения всех последствий неблагоприятной погоды главы всех районов, как и руководители всех задействованных структур правительства, будут находиться на местах.