В Саратовской области из-за снегопада повреждены 14 кровель
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
саратовская область
происшествия, саратовская область, роман бусаргин
САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости.
Власти зафиксировали повреждения 14 кровель школ, больниц и домов в пяти районах Саратовской области после штормового ветра и снегопада, сообщил
губернатор Роман Бусаргин.
В субботу в Саратовской области
наблюдался сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду
"Зафиксированы повреждения 14 кровель в 5 районах. Это несколько школ, больниц, частные и многоквартирные дома. В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Он заверил, что до полного устранения всех последствий неблагоприятной погоды главы всех районов, как и руководители всех задействованных структур правительства, будут находиться на местах.