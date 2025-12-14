Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области из-за снегопада повреждены 14 кровель
09:58 14.12.2025
В Саратовской области из-за снегопада повреждены 14 кровель
В Саратовской области из-за снегопада повреждены 14 кровель - РИА Новости, 14.12.2025
В Саратовской области из-за снегопада повреждены 14 кровель
Власти зафиксировали повреждения 14 кровель школ, больниц и домов в пяти районах Саратовской области после штормового ветра и снегопада, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.12.2025
происшествия, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области из-за снегопада повреждены 14 кровель

В Саратовской области из-за снегопада повреждены 14 крыш школ и больниц

Уборка снега
Уборка снега
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Уборка снега. Архивное фото
САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Власти зафиксировали повреждения 14 кровель школ, больниц и домов в пяти районах Саратовской области после штормового ветра и снегопада, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В субботу в Саратовской области наблюдался сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25-27 метров в секунду
"Зафиксированы повреждения 14 кровель в 5 районах. Это несколько школ, больниц, частные и многоквартирные дома. В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Он заверил, что до полного устранения всех последствий неблагоприятной погоды главы всех районов, как и руководители всех задействованных структур правительства, будут находиться на местах.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Саратовской области мужчину в машине убило куском кровли
13 декабря, 23:11
 
ПроисшествияСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
