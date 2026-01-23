Рейтинг@Mail.ru
Саратовский губернатор анонсировал выплаты участникам СВО на свой бизнес - РИА Новости, 23.01.2026
15:35 23.01.2026
Саратовский губернатор анонсировал выплаты участникам СВО на свой бизнес
Саратовский губернатор анонсировал выплаты участникам СВО на свой бизнес - РИА Новости, 23.01.2026
Саратовский губернатор анонсировал выплаты участникам СВО на свой бизнес
Участники СВО из Саратовской области смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса в рамках социального контракта, соответствующие поправки в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:35:00+03:00
2026-01-23T15:35:00+03:00
саратовская область
россия
владимир путин
роман бусаргин
общество
саратовская область
россия
саратовская область, россия, владимир путин, роман бусаргин, общество
Саратовская область, Россия, Владимир Путин, Роман Бусаргин, Общество
Саратовский губернатор анонсировал выплаты участникам СВО на свой бизнес

Бусаргин анонсировал выплаты участникам СВО, желающим начать свое дело

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Архивное фото
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Участники СВО из Саратовской области смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса в рамках социального контракта, соответствующие поправки в региональное законодательство уже направлены в областную думу, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"До 350 тысяч рублей смогут получить саратовские участники СВО на открытие своего дела. С этого года благодаря нацпроекту "Семья", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, появилось отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий в рамках социального контракта… Соцконтракт сможет получить либо сам ветеран СВО, либо его супруга", - написал Бусаргин в своем канале на платформе Max в пятницу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Источник рассказал подробности дела о хищении денег у бойцов СВО
Вчера, 06:56
По информации губернатора, ветераны СВО и их родственники на ежемесячных приемах очень часто задают ему вопросы о помощи в создании или развитии собственного дела. Он пообещал, что для каждого ветерана будет организовано индивидуальное сопровождение специалистов, которые подскажут, как грамотно составить бизнес-план, определить направления предпринимательской деятельности.
Бусаргин отметил, что для того, чтобы эта мера поддержки участников спецоперации начала работать в регионе, в областную думу направлены соответствующие поправки в законодательство.
По его данным, в Саратовской области программа социальных контрактов действует с 2020 года. За это время было заключено почти 38 тысяч контрактов, из них 60% - с семьями с детьми, а 36% получателей проживают в сельской местности.
Соответствующий законопроект внесен в саратовскую областную думу в четверг. В пояснительной записке, опубликованной на сайте думы, уточняется, что участникам СВО будет оказана помощь без проведения оценки среднедушевого дохода семьи. На таких условиях социальный контракт будет заключаться однократно и только на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин попросил Цивилеву доложить о ситуации с выплатами участникам СВО
21 января, 19:24
 
Саратовская областьРоссияВладимир ПутинРоман БусаргинОбщество
 
 
