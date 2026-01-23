Саратовский губернатор анонсировал выплаты участникам СВО на свой бизнес

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Участники СВО из Саратовской области смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса в рамках социального контракта, соответствующие поправки в региональное законодательство уже направлены в областную думу, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"До 350 тысяч рублей смогут получить саратовские участники СВО на открытие своего дела. С этого года благодаря нацпроекту "Семья", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным , появилось отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий в рамках социального контракта… Соцконтракт сможет получить либо сам ветеран СВО, либо его супруга", - написал Бусаргин в своем канале на платформе Max в пятницу.

По информации губернатора, ветераны СВО и их родственники на ежемесячных приемах очень часто задают ему вопросы о помощи в создании или развитии собственного дела. Он пообещал, что для каждого ветерана будет организовано индивидуальное сопровождение специалистов, которые подскажут, как грамотно составить бизнес-план, определить направления предпринимательской деятельности.

Бусаргин отметил, что для того, чтобы эта мера поддержки участников спецоперации начала работать в регионе, в областную думу направлены соответствующие поправки в законодательство.

По его данным, в Саратовской области программа социальных контрактов действует с 2020 года. За это время было заключено почти 38 тысяч контрактов, из них 60% - с семьями с детьми, а 36% получателей проживают в сельской местности.