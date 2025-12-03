https://ria.ru/20251203/bpla-2059397026.html
ПВО уничтожила БПЛА в Саратовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 03.12.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Саратовской области
Беспилотники ликвидированы над Петровским районом Саратовской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 03.12.2025
