В Саратовской области хотят запретить продажу вейпов

САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Саратовской областной думы попросили федеральные власти провести на территории региона эксперимент по установлению полного запрета на розничную продажу вейпов, сообщили в пресс-службе думы.
"В Госдуме рассматривается и уже прошел первое чтение законопроект, который предполагает лицензирование и этого сегмента рынка (розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции — ред.). В рамках подготовки данного федерального законопроекта ко второму чтению в Госдуме комитет областной думы по бюджету, налогам и собственности инициировал поправки, предлагающие провести на территории Саратовской области эксперимент по установлению полного запрета на розничную продажу упомянутой продукции. Предполагаемый срок эксперимента – с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года", - сообщили в региональном парламенте.
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что Саратовская область поддерживает полный запрет на продажу вейпов и готова принять соответствующий закон, если региону предоставят полномочия. Он предложил депутатам подготовить инициативу для направления на федеральный уровень.
"Мы добиваемся включения Саратовской области в экспериментальный период для полного запрета розничной продажи вейпов, которые, по нашему мнению, травят детей", – добавил председатель областной думы Алексей Антонов.
Президент РФ одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
