Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области хотят запретить продажу вейпов - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 26.11.2025 (обновлено: 18:00 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/veyp-2057793652.html
В Саратовской области хотят запретить продажу вейпов
В Саратовской области хотят запретить продажу вейпов - РИА Новости, 26.11.2025
В Саратовской области хотят запретить продажу вейпов
Депутаты Саратовской областной думы попросили федеральные власти провести на территории региона эксперимент по установлению полного запрета на розничную продажу РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:40:00+03:00
2025-11-26T18:00:00+03:00
россия
саратовская область
роман бусаргин
алексей антонов (аналитик)
госдума рф
саратовская областная дума
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/52/1556865233_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_1da8543855ede49fbf12a4877bc9cba4.jpg
https://ria.ru/20251126/tarasova-2057760223.html
https://ria.ru/20251119/veypy-2056044274.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/52/1556865233_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_0d6c2b155a899b157cb0b56c79a8d13e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саратовская область, роман бусаргин, алексей антонов (аналитик), госдума рф, саратовская областная дума, общество
Россия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Алексей Антонов (аналитик), Госдума РФ, Саратовская областная Дума, Общество
В Саратовской области хотят запретить продажу вейпов

Саратовские депутаты просят полностью запретить вейпы в регионе до 2030 г

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСпециализированная выставка vape-индустрии
Специализированная выставка vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Специализированная выставка vape-индустрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Саратовской областной думы попросили федеральные власти провести на территории региона эксперимент по установлению полного запрета на розничную продажу вейпов, сообщили в пресс-службе думы.
Госдуме рассматривается и уже прошел первое чтение законопроект, который предполагает лицензирование и этого сегмента рынка (розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции — ред.). В рамках подготовки данного федерального законопроекта ко второму чтению в Госдуме комитет областной думы по бюджету, налогам и собственности инициировал поправки, предлагающие провести на территории Саратовской области эксперимент по установлению полного запрета на розничную продажу упомянутой продукции. Предполагаемый срок эксперимента – с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года", - сообщили в региональном парламенте.
Актриса Аглая Тарасова в суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Тарасова заявила, что вейп, с которым ее поймали на таможне, ей подарили
Вчера, 16:22
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что Саратовская область поддерживает полный запрет на продажу вейпов и готова принять соответствующий закон, если региону предоставят полномочия. Он предложил депутатам подготовить инициативу для направления на федеральный уровень.
"Мы добиваемся включения Саратовской области в экспериментальный период для полного запрета розничной продажи вейпов, которые, по нашему мнению, травят детей", – добавил председатель областной думы Алексей Антонов.
Президент РФ одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
Вейп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Регионы могут получить право запрещать продажу вейпов
19 ноября, 15:39
 
РоссияСаратовская областьРоман БусаргинАлексей Антонов (аналитик)Госдума РФСаратовская областная ДумаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала