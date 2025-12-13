В Саратове открыли штаб для помощи владельцам поврежденных БПЛА квартир

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Власти открыли штаб и горячую линию для помощи владельцам поврежденных от атаки украинских БПЛА квартир в Саратове, сообщил глава города Михаил Исаев.
По данным министерства обороны России, за ночь субботы над территорией Саратовской области было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор информировал, что погибли два человека, пострадали несколько квартир в жилом доме, а также выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.
"На базе администрации Заводского района по поручению губернатора Романа Бусаргина развернут штаб. Специалисты принимают заявления на материальную помощь и отвечают на вопросы жителей. Открыта круглосуточная горячая линия", - рассказал Исаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что обратиться можно по телефону 8-8452-96-07-70. Параллельно сотрудники администрации проводят поквартирный обход. Глава города подчеркнул, что поставил районной администрации задачу в максимально сжатые сроки провести первоочередные аварийно-восстановительные работы, провести замеры и оценку ущерба.