Рейтинг@Mail.ru
В Саратове открыли штаб для помощи владельцам поврежденных БПЛА квартир - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/saratov-2061808542.html
В Саратове открыли штаб для помощи владельцам поврежденных БПЛА квартир
В Саратове открыли штаб для помощи владельцам поврежденных БПЛА квартир - РИА Новости, 13.12.2025
В Саратове открыли штаб для помощи владельцам поврежденных БПЛА квартир
Власти открыли штаб и горячую линию для помощи владельцам поврежденных от атаки украинских БПЛА квартир в Саратове, сообщил глава города Михаил Исаев. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:37:00+03:00
2025-12-13T09:37:00+03:00
саратов
саратовская область
михаил исаев
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968452761_0:46:985:600_1920x0_80_0_0_a2b4fb92e15b0d68b3ca6f6a212ab370.jpg
https://ria.ru/20251213/saratov-2061802890.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968452761_69:0:945:657_1920x0_80_0_0_ad7060cf42725e1b87a81ce819699ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, саратовская область, михаил исаев, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Саратов, Саратовская область, Михаил Исаев, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Саратове открыли штаб для помощи владельцам поврежденных БПЛА квартир

В Саратове открыли штаб для помощи владельцам поврежденных от атаки БПЛА квартир

© Фото : Пул Z 64/TelegramОперативный штаб для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА, развернутый в Саратове
Оперативный штаб для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА, развернутый в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Пул Z 64/Telegram
Оперативный штаб для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА, развернутый в Саратове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Власти открыли штаб и горячую линию для помощи владельцам поврежденных от атаки украинских БПЛА квартир в Саратове, сообщил глава города Михаил Исаев.
По данным министерства обороны России, за ночь субботы над территорией Саратовской области было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор информировал, что погибли два человека, пострадали несколько квартир в жилом доме, а также выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.
"На базе администрации Заводского района по поручению губернатора Романа Бусаргина развернут штаб. Специалисты принимают заявления на материальную помощь и отвечают на вопросы жителей. Открыта круглосуточная горячая линия", - рассказал Исаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что обратиться можно по телефону 8-8452-96-07-70. Параллельно сотрудники администрации проводят поквартирный обход. Глава города подчеркнул, что поставил районной администрации задачу в максимально сжатые сроки провести первоочередные аварийно-восстановительные работы, провести замеры и оценку ущерба.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Саратове два человека погибли при атаке беспилотников
Вчера, 08:35
 
СаратовСаратовская областьМихаил ИсаевРоман БусаргинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала