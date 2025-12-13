https://ria.ru/20251213/saratov-2061803080.html
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову - РИА Новости, 13.12.2025
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову
Стекла выбиты в детском саду и поликлинике в Саратове после атаки украинских БПЛА, их оперативно заменят, детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было,... РИА Новости, 13.12.2025
