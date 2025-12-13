Рейтинг@Mail.ru
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову - РИА Новости, 13.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 13.12.2025 (обновлено: 09:50 13.12.2025)
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову - РИА Новости, 13.12.2025
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову
Стекла выбиты в детском саду и поликлинике в Саратове после атаки украинских БПЛА, их оперативно заменят, детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было,... РИА Новости, 13.12.2025
саратов, происшествия, роман бусаргин, саратовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову

Бусаргин: в Саратове выбило стекла в детсаду и поликлинике после атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Стекла выбиты в детском саду и поликлинике в Саратове после атаки украинских БПЛА, их оперативно заменят, детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По данным министерства обороны России, за ночь субботы над территорией Саратовской области было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор информировал, что погибли два человека, пострадали несколько квартир в жилом доме.
«
"В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Администрация города в оперативном режиме произведет замену", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Бусаргин добавил, что средства на восстановительные работы будут выделены из областного бюджета.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
