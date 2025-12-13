Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Жительница Саратова, где сегодня в результате атаки БПЛА погибли двое жителей и поврежден дом, рассказала РИА Новости, что слышала жужжание и грохот.
По данным министерства обороны России, за ночь субботы над территорией Саратовской области было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор информировал, что погибли два человека, пострадали несколько квартир в жилом доме, а также выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.
"Я не видела, не подходила к окну. Просто было слышно вот это жужжание. Сначала жужжание, потом прекратилось и бабахнуло... Потом не слышали больше. Страшно, когда над тобой пролетает. А ещё страшнее, что упадёт", - рассказала саратовчанка о своих эмоциях.
На базе администрации Заводского района по поручению губернатора Романа Бусаргина развернут штаб, где принимаются заявления на материальную помощь и отвечают на вопросы жителей. Открыта круглосуточная горячая линия по телефону 8-8452-96-07-70.