Рейтинг@Mail.ru
Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/saratov-2061842202.html
Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ
Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ
Жительница Саратова, где сегодня в результате атаки БПЛА погибли двое жителей и поврежден дом, рассказала РИА Новости, что слышала жужжание и грохот. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:28:00+03:00
2025-12-13T14:28:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061807964_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_c5a55f10ce0546d7184530493cf5c23b.jpg
https://ria.ru/20251213/saratov-2061803080.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061807964_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a4da09f2165b40e93475110b8808270e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ

РИА Новости: жительница Саратова рассказала об атаке беспилотников ВСУ

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramГубернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Жительница Саратова, где сегодня в результате атаки БПЛА погибли двое жителей и поврежден дом, рассказала РИА Новости, что слышала жужжание и грохот.
По данным министерства обороны России, за ночь субботы над территорией Саратовской области было сбито 28 украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор информировал, что погибли два человека, пострадали несколько квартир в жилом доме, а также выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было.
«

"Я не видела, не подходила к окну. Просто было слышно вот это жужжание. Сначала жужжание, потом прекратилось и бабахнуло... Потом не слышали больше. Страшно, когда над тобой пролетает. А ещё страшнее, что упадёт", - рассказала саратовчанка о своих эмоциях.

На базе администрации Заводского района по поручению губернатора Романа Бусаргина развернут штаб, где принимаются заявления на материальную помощь и отвечают на вопросы жителей. Открыта круглосуточная горячая линия по телефону 8-8452-96-07-70.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Бусаргин рассказал о последствиях удара украинских БПЛА по Саратову
Вчера, 08:38
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоман БусаргинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала