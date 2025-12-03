Более 20 млрд руб направят на поддержку бойцов СВО в Саратовской области

САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Более 20 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и их семей планируют направить в Саратовской области в следующем году, такую же сумму выделили на поддержку бойцов в 2025 году, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"В целом на поддержку участников СВО и их близких из регионального бюджета в 2025 году было направлено свыше 20 миллиардов рублей. По следующему году ставим перед собой цель не снижать этот объем", - заявил глава региона в ходе заседания саратовской областной думы, где выступил перед рассмотрением законопроекта о бюджете региона.

Бусаргин подчеркнул, что в регионе реализуется более 30 мер поддержки участников СВО и членов их семей, в этом году они были расширены. В 2025 году у участников спецоперации появилась возможность бесплатно получать физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по спортивной медицине, введена единовременная выплата на частичное возмещение расходов на газификацию дома, предоставляется бесплатное социальное обслуживание на дому.