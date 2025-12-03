Рейтинг@Mail.ru
Более 20 млрд руб направят на поддержку бойцов СВО в Саратовской области - РИА Новости, 03.12.2025
11:05 03.12.2025
Более 20 млрд руб направят на поддержку бойцов СВО в Саратовской области
Более 20 млрд руб направят на поддержку бойцов СВО в Саратовской области
саратовская область
2025
Более 20 млрд руб направят на поддержку бойцов СВО в Саратовской области

САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Более 20 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и их семей планируют направить в Саратовской области в следующем году, такую же сумму выделили на поддержку бойцов в 2025 году, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"В целом на поддержку участников СВО и их близких из регионального бюджета в 2025 году было направлено свыше 20 миллиардов рублей. По следующему году ставим перед собой цель не снижать этот объем", - заявил глава региона в ходе заседания саратовской областной думы, где выступил перед рассмотрением законопроекта о бюджете региона.
Бусаргин подчеркнул, что в регионе реализуется более 30 мер поддержки участников СВО и членов их семей, в этом году они были расширены. В 2025 году у участников спецоперации появилась возможность бесплатно получать физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по спортивной медицине, введена единовременная выплата на частичное возмещение расходов на газификацию дома, предоставляется бесплатное социальное обслуживание на дому.
По словам губернатора, также продолжается реализация региональной кадровой программы для участников СВО "Наши герои".
