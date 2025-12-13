https://ria.ru/20251213/saratov-2061802890.html
В Саратове два человека погибли при атаке беспилотников
В Саратове два человека погибли при атаке беспилотников - РИА Новости, 13.12.2025
В Саратове два человека погибли при атаке беспилотников
При ночном ударе украинских дронов по Саратову погибли два мирных жителя, сообщил глава региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T08:35:00+03:00
2025-12-13T08:35:00+03:00
2025-12-13T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратов
роман бусаргин
вооруженные силы украины
происшествия
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061807964_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_c5a55f10ce0546d7184530493cf5c23b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061807964_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a4da09f2165b40e93475110b8808270e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, роман бусаргин, вооруженные силы украины, происшествия, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Роман Бусаргин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Саратовская область
В Саратове два человека погибли при атаке беспилотников
Бусаргин: два человека погибли при ночной атаке БПЛА на Саратов
САРАТОВ, 13 дек — РИА Новости.
При ночном ударе украинских дронов по Саратову погибли два мирных жителя, сообщил
глава региона Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. <...> Два человека погибли", — написал он в Telegram-канале.
Их семьям окажут помощь. Сейчас специалисты ликвидируют последствия удара, основную часть работ рассчитывают закончить в субботу.
Бусаргин подчеркнул, что жителям пострадавших квартир окажут материальную помощь, для них организовали ПВР.
Также несколько окон выбило в детском саду и поликлинике, детей и пациентов в момент атаки там не было. Ремонт в учреждениях сделают в ближайшее время.
Минувшей ночью в Саратовской области уничтожили 28 беспилотников ВСУ. Всего над Россией сбили 41 БПЛА.