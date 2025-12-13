Рейтинг@Mail.ru
В Саратове два человека погибли при атаке беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 13.12.2025 (обновлено: 09:34 13.12.2025)
В Саратове два человека погибли при атаке беспилотников
При ночном ударе украинских дронов по Саратову погибли два мирных жителя, сообщил глава региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 13.12.2025
САРАТОВ, 13 дек — РИА Новости. При ночном ударе украинских дронов по Саратову погибли два мирных жителя, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. <...> Два человека погибли", — написал он в Telegram-канале.
Их семьям окажут помощь. Сейчас специалисты ликвидируют последствия удара, основную часть работ рассчитывают закончить в субботу.
Бусаргин подчеркнул, что жителям пострадавших квартир окажут материальную помощь, для них организовали ПВР.
Также несколько окон выбило в детском саду и поликлинике, детей и пациентов в момент атаки там не было. Ремонт в учреждениях сделают в ближайшее время.
Минувшей ночью в Саратовской области уничтожили 28 беспилотников ВСУ. Всего над Россией сбили 41 БПЛА.
