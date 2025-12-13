Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и экстренные службы на месте атаки беспилотников в Саратове

В Саратове два человека погибли при атаке беспилотников

САРАТОВ, 13 дек — РИА Новости. При ночном ударе украинских дронов по Саратову погибли два мирных жителя, При ночном ударе украинских дронов по Саратову погибли два мирных жителя, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

"В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. <...> Два человека погибли", — написал он в Telegram-канале.

Их семьям окажут помощь. Сейчас специалисты ликвидируют последствия удара, основную часть работ рассчитывают закончить в субботу.

Бусаргин подчеркнул, что жителям пострадавших квартир окажут материальную помощь, для них организовали ПВР .

Также несколько окон выбило в детском саду и поликлинике, детей и пациентов в момент атаки там не было. Ремонт в учреждениях сделают в ближайшее время.