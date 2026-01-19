https://ria.ru/20260119/bespilotniki-2068685940.html
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 19.01.2026
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников снята на территории Саратовской области, следует из сообщений для жителей региона в приложении МЧС России. РИА Новости, 19.01.2026
саратовская область
россия
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
На территории Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА