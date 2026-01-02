https://ria.ru/20260102/bespilotniki-2066004080.html
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Саратовской области, работают системы оповещения населения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
