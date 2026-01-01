https://ria.ru/20260101/gubernator-2065949377.html
Саратовский губернатор назвал теракт в Хорлах чудовищным преступлением
Саратовский губернатор назвал теракт в Хорлах чудовищным преступлением - РИА Новости, 01.01.2026
Саратовский губернатор назвал теракт в Хорлах чудовищным преступлением
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал чудовищным преступлением атаку ВСУ на гостиницу и кафе в Херсонской области и выразил соболезнования... РИА Новости, 01.01.2026
Саратовский губернатор назвал теракт в Хорлах чудовищным преступлением
Бусаргин назвал атаку ВСУ на гостиницу в Хорлах чудовищным преступлением