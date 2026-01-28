https://ria.ru/20260128/ugroza-2070685426.html
В Саратовской области объявили режим беспилотной опасности
В Саратовской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 28.01.2026
В Саратовской области объявили режим беспилотной опасности
Угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, все экстренные службы приведены в готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
происшествия
россия
саратовская область
россия
В Саратовской области объявили режим беспилотной опасности
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников