https://ria.ru/20251213/saratov-2061786579.html
В Саратове после объявления угрозы об атаке БПЛА погиб человек
В Саратове после объявления угрозы об атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 13.12.2025
В Саратове после объявления угрозы об атаке БПЛА погиб человек
Один человек погиб в Саратове на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:14:00+03:00
2025-12-13T03:14:00+03:00
2025-12-13T03:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратов
саратовская область
роман бусаргин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, саратовская область, роман бусаргин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Происшествия
В Саратове после объявления угрозы об атаке БПЛА погиб человек
В Саратове из-за атаки БПЛА повреждены объекты инфраструктуры, есть погибший