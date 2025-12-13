Рейтинг@Mail.ru
В Саратове после объявления угрозы об атаке БПЛА погиб человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 13.12.2025 (обновлено: 03:44 13.12.2025)
В Саратове после объявления угрозы об атаке БПЛА погиб человек
Один человек погиб в Саратове на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 13.12.2025
саратов, саратовская область, роман бусаргин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Происшествия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Один человек погиб в Саратове на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
"Есть погибший", — написал он, добавив, что повреждения также получили объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее Бусаргин сообщал об угрозе атаки беспилотников на территории Саратовской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
