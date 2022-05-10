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Биография Владимира Мазура - РИА Новости, 10.05.2022
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Биография Владимира Мазура
Биография Владимира Мазура - РИА Новости, 10.05.2022
Биография Владимира Мазура
Врио губернатора Томской области Мазур Владимир Владимирович родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:58
2022-05-10T22:58
политика
справки
томская область
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Врио губернатора Томской области Мазур Владимир Владимирович родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области.В 1992 году окончил Томский государственный университет по специализации "Правоведение" квалификация "Юрист", в 2003 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специализации "Государственное и муниципальное управление". Кандидат политических наук.В период с 1992 по 2004 годы работал юристом, заместителем директора на различных предприятиях Томска, Кемерово и Москвы.В 2004-2007 годах являлся заместителем мэра Томска.В 2007 году начал работу в ОАО "Запсибгазпром" на должности директора по распоряжению имуществом.В феврале 2008 года назначен первым заместителем генерального директора ОАО "Запсибгазпром" по производству.В 2008-2011 годах избран генеральным директором ОАО "Запсибгазпром".С июля 2011 года по октябрь 2012 года занимал должность заместителя губернатора Тюменской области.С октября 2012 года по сентябрь 2015 года был главой администрации Тобольска.29 сентября 2015 года стал главой Тобольска.Женат, воспитывает пятерых детей.10 мая 2022 года назначен врио губернатора Томской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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политика, справки, томская область
22:58 10.05.2022
 

Биография Владимира Мазура

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВладимир Мазур
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Мазур. Архивное фото
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Врио губернатора Томской области Мазур Владимир Владимирович родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области.
В 1992 году окончил Томский государственный университет по специализации "Правоведение" квалификация "Юрист", в 2003 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специализации "Государственное и муниципальное управление". Кандидат политических наук.
В период с 1992 по 2004 годы работал юристом, заместителем директора на различных предприятиях Томска, Кемерово и Москвы.
В 2004-2007 годах являлся заместителем мэра Томска.
В 2007 году начал работу в ОАО "Запсибгазпром" на должности директора по распоряжению имуществом.
В феврале 2008 года назначен первым заместителем генерального директора ОАО "Запсибгазпром" по производству.
В 2008-2011 годах избран генеральным директором ОАО "Запсибгазпром".
С июля 2011 года по октябрь 2012 года занимал должность заместителя губернатора Тюменской области.
С октября 2012 года по сентябрь 2015 года был главой администрации Тобольска.
29 сентября 2015 года стал главой Тобольска.
Женат, воспитывает пятерых детей.
10 мая 2022 года назначен врио губернатора Томской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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