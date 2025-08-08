https://ria.ru/20250808/svo-2034105518.html
Томские волонтеры отправили в зону СВО очередную партию шефского груза
Томские волонтеры отправили в зону СВО очередную партию шефского груза - РИА Новости, 08.08.2025
Томские волонтеры отправили в зону СВО очередную партию шефского груза
Волонтёры движения "МаскироVка для СВОих-70" отправили в зону специальной военной операции очередную партию шефского груза, из Томска выехали две фуры, сообщил... РИА Новости, 08.08.2025
КЕМЕРОВО, 8 авг – РИА Новости. Волонтёры движения "МаскироVка для СВОих-70" отправили в зону специальной военной операции очередную партию шефского груза, из Томска выехали две фуры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур. "Волонтёры движения "МаскироVка для СВОих-70" отправили в зону специальной военной операции очередную партию шефского груза. Всего на передовую к нашим бойцам из Томска выехало две фуры – это больше 40 тонн! Разборные блиндажи, генераторы, двигатели, маскировочные сети, которые волонтёры плетут своими руками, медикаменты, мотоблок, автомобиль и шины. И, конечно, больше 1 тысячи личных посылок для наших ребят, с честью и отвагой защищающих Родину и так ждущих приветы из дома", – написал Мазур. Губернатор отметил, что также из Томска в Донецк отправились сибирские кедры. Саженцы с томской земли посадят в Донбассе. "Спасибо всем, кто помогает приближать нашу общую Победу: неравнодушным жителям Томской области и предприятиям. Рад видеть среди участников сбора шефского груза и слушателей региональной программы подготовки управленческих кадров "Наши Герои". Настоящее воинское братство!" – написал глава региона.
