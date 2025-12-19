Рейтинг@Mail.ru
Томский губернатор поручил помочь с квартирой обратившейся к Путину женщине - РИА Новости, 19.12.2025
17:20 19.12.2025
Томский губернатор поручил помочь с квартирой обратившейся к Путину женщине
Томский губернатор поручил помочь с квартирой обратившейся к Путину женщине
стрежевой, томская область, россия, владимир мазур, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Стрежевой, Томская область, Россия, Владимир Мазур, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Томский губернатор поручил помочь с квартирой обратившейся к Путину женщине

Губернатор Мазур поручил помочь купить квартиру обратившейся к Путину женщине

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
НОВОСИБИРСК, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил мэру города Стрежевой помочь с приобретением квартиры обратившейся на прямую линию к президенту РФ маме троих детей.
Вопрос о расширении возможностей "Семейной ипотеки", которые позволят приобретать жильё в городах, где новое жилье не строится, на вторичном рынке в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" задала жительница Стрежевого Екатерина Ерастова, мама троих детей - двух, девяти и 13 лет.
"У нас в Томской области "Семейная ипотека" распространяется на покупку вторичного жилья в Стрежевом, а также в Северске, Кедровом, Асино и Колпашево. Прошу мэра Стрежевого помочь Екатерине Сергеевне с приобретением новой квартиры с использованием механизмов "Семейной ипотеки", обсудить существующие варианты", - написал губернатор в мессенджере Maх.
Глав остальных городов он попросил "ещё раз" проинформировать жителей о таких возможностях.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Володин призвал обеспечить доступность жилья для всех россиян
16 декабря, 11:17
 
СтрежевойТомская областьРоссияВладимир МазурВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
