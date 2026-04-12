В селе под Томском подтопило 25 домов и 185 приусадебных участков
12:01 12.04.2026
В селе Черная речка под Томском подтопило 25 домов и 185 приусадебных участков

© Фото : Владимир Мазур/Telegram — Паводок в Томской области
НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Двадцать пять жилых домов и 185 приусадебных участков подтоплены паводковыми водами в селе Черная речка под Томском, эвакуированы 73 человека, в том числе 15 - в пункт временного размещения, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.
"В Чёрной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе 15 - в пункт временного размещения. Люди обеспечены спальными местами, горячим питанием, медицинским обслуживанием", - написал он в MAX.
В воскресенье в регионе провели взрывы льда на реке Томь, на которой в настоящее время идет ледоход. Взрывные работы проводились в районе образовавшегося затора.
"Сегодняшними взрывами на реке рассчитываем расколоть ледовое поле, устранить затор, чтобы ледоход продолжил движение, вода ушла из Чёрной речки и других населённых пунктов поселения", - рассказал губернатор.
В свою очередь, глава Томского района Павел Хрячков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что на территории Заречного и Спасского поселений, где есть подтопленные дома и участки, введен режим чрезвычайной ситуации, что в случае необходимости позволит задействовать дополнительные ресурсы.
