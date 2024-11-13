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Томская область представила свои разработки для "Узбекнефтегаза" - РИА Новости, 13.11.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
13:02 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/razrabotki-1983500861.html
Томская область представила свои разработки для "Узбекнефтегаза"
Томская область представила свои разработки для "Узбекнефтегаза" - РИА Новости, 13.11.2024
Томская область представила свои разработки для "Узбекнефтегаза"
Делегация Томской области в среду представила заместителю председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Одилу Темирову разработки и возможные пути... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:02
2024-11-13T13:02
томская область
томская область
узбекистан
россия
владимир мазур
узбекнефтегаз
томский политехнический университет
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ТОМСК, 13 ноя – РИА Новости. Делегация Томской области в среду представила заместителю председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Одилу Темирову разработки и возможные пути сотрудничества, сообщил губернатор сибирского региона Владимир Мазур. В эти дни делегация Томской области во главе с губернатором работает в Узбекистане. В составе делегации руководители томских предприятий и университетов. "Узбекнефтегаз" - крупнейшая государственная компания республики. "Узбекнефтегаз" - крупнейшая государственная компания республики. Представили томские разработки заместителю председателя правления Одилу Темирову", - написал Владимир Мазур в своем Telegram-канале. Так, по его словам, томские университеты готовы обучать для компании высококлассных специалистов в области геологии, разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа, транспортировки, хранения и переработки сырья. Также "Узбекнефтегазу" предложили сотрудничество по изучению и добыче трудноизвлекаемой нефти. Кроме того, Томская область готова работать с компанией в формате "Передовой инженерной школы" Томского политехнического университета, где создана первая в России лаборатория по развитию искусственного интеллекта в промышленном производстве, причем именно в нефтегазовом комплексе. Специалистам "Узбекнефтегаза" также рассказали об уникальной разработке томичей - эксплуатации месторождений передвижными технологическими установками. "Руководство "Узбекнефтегаза" наши предложения заинтересовали. Договорились разработать "дорожную карту" сотрудничества. Такие документы у Томской области есть с ведущими российскими компаниями. А будут не только с российскими, чтобы темпы развития производств у нас в регионе ускорялись на благо трудовых коллективов", - написал Владимир Мазур.
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томская область, узбекистан, россия, владимир мазур, узбекнефтегаз, томский политехнический университет
Томская область, Томская область, Узбекистан, Россия, Владимир Мазур, Узбекнефтегаз, Томский политехнический университет

Томская область представила свои разработки для "Узбекнефтегаза"

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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ТОМСК, 13 ноя – РИА Новости. Делегация Томской области в среду представила заместителю председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Одилу Темирову разработки и возможные пути сотрудничества, сообщил губернатор сибирского региона Владимир Мазур.
В эти дни делегация Томской области во главе с губернатором работает в Узбекистане. В составе делегации руководители томских предприятий и университетов. "Узбекнефтегаз" - крупнейшая государственная компания республики.
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"Узбекнефтегаз" - крупнейшая государственная компания республики. Представили томские разработки заместителю председателя правления Одилу Темирову", - написал Владимир Мазур в своем Telegram-канале.
Так, по его словам, томские университеты готовы обучать для компании высококлассных специалистов в области геологии, разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа, транспортировки, хранения и переработки сырья. Также "Узбекнефтегазу" предложили сотрудничество по изучению и добыче трудноизвлекаемой нефти.
Кроме того, Томская область готова работать с компанией в формате "Передовой инженерной школы" Томского политехнического университета, где создана первая в России лаборатория по развитию искусственного интеллекта в промышленном производстве, причем именно в нефтегазовом комплексе.
Специалистам "Узбекнефтегаза" также рассказали об уникальной разработке томичей - эксплуатации месторождений передвижными технологическими установками.
"Руководство "Узбекнефтегаза" наши предложения заинтересовали. Договорились разработать "дорожную карту" сотрудничества. Такие документы у Томской области есть с ведущими российскими компаниями. А будут не только с российскими, чтобы темпы развития производств у нас в регионе ускорялись на благо трудовых коллективов", - написал Владимир Мазур.
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Томская областьТомская областьУзбекистанРоссияВладимир МазурУзбекнефтегазТомский политехнический университет
 
 
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