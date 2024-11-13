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Томская область представила свои разработки для "Узбекнефтегаза"

Томская область представила свои разработки для "Узбекнефтегаза" - РИА Новости, 13.11.2024

Томская область представила свои разработки для "Узбекнефтегаза"

Делегация Томской области в среду представила заместителю председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Одилу Темирову разработки и возможные пути... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:02

2024-11-13T13:02

2024-11-13T13:02

томская область

томская область

узбекистан

россия

владимир мазур

узбекнефтегаз

томский политехнический университет

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ТОМСК, 13 ноя – РИА Новости. Делегация Томской области в среду представила заместителю председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Одилу Темирову разработки и возможные пути сотрудничества, сообщил губернатор сибирского региона Владимир Мазур. В эти дни делегация Томской области во главе с губернатором работает в Узбекистане. В составе делегации руководители томских предприятий и университетов. "Узбекнефтегаз" - крупнейшая государственная компания республики. "Узбекнефтегаз" - крупнейшая государственная компания республики. Представили томские разработки заместителю председателя правления Одилу Темирову", - написал Владимир Мазур в своем Telegram-канале. Так, по его словам, томские университеты готовы обучать для компании высококлассных специалистов в области геологии, разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа, транспортировки, хранения и переработки сырья. Также "Узбекнефтегазу" предложили сотрудничество по изучению и добыче трудноизвлекаемой нефти. Кроме того, Томская область готова работать с компанией в формате "Передовой инженерной школы" Томского политехнического университета, где создана первая в России лаборатория по развитию искусственного интеллекта в промышленном производстве, причем именно в нефтегазовом комплексе. Специалистам "Узбекнефтегаза" также рассказали об уникальной разработке томичей - эксплуатации месторождений передвижными технологическими установками. "Руководство "Узбекнефтегаза" наши предложения заинтересовали. Договорились разработать "дорожную карту" сотрудничества. Такие документы у Томской области есть с ведущими российскими компаниями. А будут не только с российскими, чтобы темпы развития производств у нас в регионе ускорялись на благо трудовых коллективов", - написал Владимир Мазур.

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томская область, узбекистан, россия, владимир мазур, узбекнефтегаз, томский политехнический университет